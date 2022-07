Une délégation tunisienne constituée de 4 PME industrielles, 5 fournisseurs-intégrateurs technologiques, les centres de compétences en Industrie 4.0 de Sousse, Sfax et Bizerte avec la présence du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, a pris part, du 30 mai au 2 juin en Allemagne à la foire annuelle Hannover Messe 2022.

Considérée comme le plus important événement au monde consacré à l’industrie, la foire Hannover Messe est devenue un rendez-vous incontournable où se côtoient toutes les technologies et tous les secteurs-clés de l’industrie. De la recherche et du développement à l’automatisation industrielle, en passant par l’informatique, l’approvisionnement industriel, les technologies de production et les services, jusqu’aux technologies énergétiques et de mobilité.

Animée par l’émergence de nouvelles technologies, l’industrie 4.0 désigne désormais une nouvelle génération d’usines connectées et intelligentes. Avec la révolution numérique, les frontières entre le monde physique et digital s’amenuisent pour donner vie à une usine 4.0 interconnectée dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent.

Cet événement a été organisé dans le cadre de l’Initiative « Vers une industrie 4.0 en Tunisie » en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie avec le soutien de l’Initiative spéciale « Formation et emploi – Invest for Jobs » mandatée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le cadre du Programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie.

L’industrie 4.0 étant un défi et une véritable opportunité pour l’industrie tunisienne, le ministère tunisien de l’Énergie, de l’Industrie et des Mines et la GIZ, travaillent depuis novembre 2018 sur une feuille de route pour la transition vers une industrie 4.0. Dans le cadre de l’initiative l’on vise le renforcement de l’implication des PME Industrielles, des fournisseurs-intégrateurs technologiques et des intermédiaires dans les activités de sensibilisation et formations dans le domaine de l’Industrie 4.0.

Orientée selon 3 axes (sensibilisation, implémentation, vision stratégique), cette initiative a eu comme résultats ;

Et plus de 60 entreprises qui ont participé à des évènements internationaux pertinents et échange d’expériences avec des partenaires internationaux.

L’objectif de la participation de la délégation tunisienne à cette foire est d’inspirer les membres participants et de leur permettre d’avoir un retour d’expérience et une idée sur les nouveaux métiers, les nouvelles compétences et les nouvelles technologies à l’échelle internationale, à l’ère de la 4e révolution industrielle, grâce aux différentes conférences, animations et expositions programmées durant la foire.

L’événement a également permis un échange avec des organismes tels que la Plattform Industrie 4.0 et la Technology Academy pour présenter nos projets ainsi que le potentiel en I4.0 en Tunisie et les synergies possibles de collaborations. Ces échanges avec les structures d’appui ont permis aux participants de promouvoir leurs projets et discuter des éventuelles pistes de collaboration.

