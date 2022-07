LG Electronics (LG) et l’auteur-compositeur-interprète multi-platine Jeremy Zucker ont annoncé une collaboration pour créer une série de contenus exclusifs capturant les coulisses lors de sa prochaine tournée prévue dans toute l’Europe.

Récemment nommé ambassadeur des produits innovants de LG, Zucker partagera sa vie, ses pensées et sa musique lors de ses déplacements pour les concerts, captivant le public avec sa voix sincère et ses chansons à chaque arrêt en cours de route.

La série de contenus exclusifs sera diffusée via le compte Instagram de LG, révélera également comment l’ordinateur portable LG gram, le moniteur LG UltraWide ™ et les gammes de projecteurs LG CineBeam « conviennent » à son style de vie créatif.

LG et Zucker publieront une variété de contenus convaincants dans les mois à venir, y compris de courtes vidéos sur son processus de production musicale avec le moniteur LG UltraWide ™, le style de vie en déplacement avec LG gram et les temps d’arrêt silencieux avec LG CineBeam.

Grâce à ce nouveau partenariat, les fans du monde entier peuvent en savoir plus sur cet artiste très talentueux et pourquoi il aime travailler et se détendre avec les produits innovants de LG.