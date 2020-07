Unique et audacieux, le nouveau modèle d’écran de jeu UltraGear de LG Electronics (LG) donne un nouveau sens au jeu immersif.

Lauréat du prix de l’innovation 2020 du CES et du prix Red Dot Design, le modèle 27 pouces est plus qu’à la hauteur du nom et de la réputation d’UltraGear pour l’excellence de ses jeux. Il est le digne successeur du premier moniteur de jeu IPS 1ms GTG de la marque (modèle 27GL850) lancé l’année dernière. Dotés d’écrans IPS avancés, les moniteurs LG UltraGear atteignent une vitesse étonnante sans compromis sur la qualité de l’image, ce qui a contribué à ce que la marque obtienne le titre de « meilleur moniteur conçu pour les jeux aux États-Unis ».

Le nouveau moniteur UltraGear s’appuie sur les couleurs rapides et précises de son prédécesseur, offrant une résolution 4K pour un impact de jeu maximal. Une combinaison de vitesse, de haute résolution et de couverture de 98% de l’espace colorimétrique DCI-P3 qui donne aux joueurs une sensation d’immersion totale.

Grâce à sa technologie VESA® Display Stream Compression (DSC), le modèle UltraGear inscrit sous la référence 27GN950 peut fournir des images 4K UHD de 10 Bit pratiquement sans perte en couleur et avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz via un câble de port d’affichage.

Ce moniteur unique de LG prend en charge l’étalonnage matériel, permettant à l’écran Nano IPS propriété de l’entreprise d’offrir la reproduction des couleurs la plus précise possible.