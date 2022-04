La Fédération Française de Tennis (FFT) et le leader mondial de la technologie : OPPO, Partenaire Premium de Roland-Garros depuis 2019, viennent d’annoncer le renouvellement de leur accord de partenariat pour les deux prochaines éditions du tournoi en 2022 et 2023.

OPPO partenaire premium de Roland-Garros

« La FFT est ravie de renouveler cet accord avec OPPO, un partenaire fidèle avec qui nous partageons une volonté d’innovation. Cette collaboration avec une marque internationale renforce notre stratégie d’accroissement du rayonnement de Roland-Garros dans le monde », a annoncé Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis. Cette collaboration entre le Grand Chelem parisien et OPPO est centrée sur l’innovation et la technologie. Roland-Garros et OPPO partagent les mêmes valeurs et visent à se réinventer en permanence afin d’offrir une expérience utilisateur optimale. OPPO a récemment lancé une nouvelle proposition de marque, « Inspiration Ahead », qui affirme cette ambition et s’inscrit dans la nouvelle signature du tournoi de Roland-Garros : « Move the lines, with style ».

« Inspiration Ahead signifie faire preuve de confiance et d’équilibre lorsque nous avançons. Cela nous encourage à rester résolus et gracieux, à braver la tempête et à briser la stagnation. Participer à des événements sportifs est fantastique pour OPPO afin de transmettre l’esprit d’inspiration mutuelle et de communiquer l’expérience d’innovation technologique d’OPPO à nos utilisateurs mondiaux », a annoncé William Liu, président du marketing mondial d’OPPO.