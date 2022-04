Huawei Consumer Business Group (BG) annonce le lancement de la nouvelle HUAWEI MatePad avec 4 versions différentes (HUAWEI MatePad 11, MatePad 10.4, MatePad T10s et MatePad T10), une tablette éducative de bureau intelligente de nouvelle génération. Toutes les versions sont disponibles en Tunisie à partir de cette semaine avec une offre exceptionnelle :

Matepad 11/10.4:Ecouteurs Bluetooth + souris Bluetooth + boîte cadeau + extension de garantie de 90 jours,

Matepad T10/T10S:boîte cadeau + extension de garantie de 90 jours.

Écran FullView HUAWEI et son immersif

Le HUAWEI MatePad 11 est doté d’un écran de 10.95 pouces (10.4 » pour le HUAWEI MatePad 10.4, 10.1″ pour le MatePad T10s et 9.7″ pour le MatePad T10). Dotée d’un écran HUAWEI FullView 2K, d’un rapport écran/corps de 86 % et d’aucun point de rupture d’antenne exposé sur les bords ou à l’arrière, cette tablette est élégante et fine. Outre l’aspect esthétique, la finesse des bords permet également de s’assurer que rien ne détourne votre attention de ce qui compte vraiment à l’écran.

L’écran 2K du HUAWEI MatePad offre des images étonnantes et restitue les graphiques dans leurs moindres détails avec une excellente qualité. De plus, le design a également des avantages fonctionnels cadre micro-courbé qui rend l’appareil plus mince. Il bénéficie également des certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-Free, ce qui signifie que l’écran a moins d’impact sur vos yeux. Malgré la finesse de la tablette, elle ne vous laisse pas tomber en matière de qualité sonore. Elle est dotée d’un système audio à quatre canaux et à quatre haut-parleurs, réglé par Harman Kardon®.

Libérez votre créativité

Le HUAWEI MatePad offre des moyens intelligents d’interagir et d’utiliser la tablette. Elle est livrée avec la deuxième génération du pack HUAWEI M-Pencil[1], qui vous offre une expérience d’écriture réaliste[2]. Cela fait également de la tablette un outil efficace pour l’apprentissage et la productivité. Le stylet offre des fonctionnalités au niveau du système, notamment HUAWEI FreeScript, Annotate et Take snippet, ce qui rend la saisie manuscrite plus efficace et plus pratique.

Le HUAWEI Smart Keyboard[3] offre une course des touches de 1,3 mm et la connectivité Bluetooth pour une expérience de saisie agréable. Ce clavier permet de travailler facilement à deux mains pendant une période prolongée. Le point de souris du HUAWEI MatePad a également été largement optimisé, permettant au point de curseur d’avoir son mode de curseur correspondant. En outre, il existe d’autres fonctions utiles comme les fonctions Multi-fenêtre et App Multiplier. La fonction Multi-Window permet d’afficher simultanément plusieurs fenêtres de tâches de plusieurs applications, facilitant ainsi le multitâche entre les applications. D’autre part, la fonction App Multiplier ajoute plus de flexibilité et de commodité à l’expérience des applications en mode paysage.

Batterie performante

Une tablette fine et légère ne signifie pas que le HUAWEI MatePad 11 lésine sur l’autonomie de la batterie. Sa batterie de 7 250 mAh (idem pour le MatePad 10.4, 5100 mAh pour le MatePad T 10 et le MatePad T 10s) peut rester en veille jusqu’à 28 jours avec la capacité de lire des vidéos HD 1080p en continu pendant 12 heures. Le chargement de la tablette est également facile puisqu’elle prend en charge la fonction HUAWEI SuperCharge de 22,5W. Elle vous permet de recharger complètement l’appareil à partir d’une batterie vide en seulement 2,5 heures.

Un son clair et puissant, conçu pour les réunions et les cours en ligne

Heureusement, le HUAWEI MatePad se caractérise aussi comme une tablette de divertissement. Elle offre une expérience audio fantastique. Le HUAWEI MatePad possède également d’excellentes caractéristiques de captation du son et de réduction du bruit, rendues possibles par le réseau de trois microphones et la technologie d’annulation du bruit développée par Huawei, faisant des vidéoconférences et des cours en ligne une expérience agréable.

L’AppGallery, fiable, innovante et sécurisée, est disponible sur le HUAWEI MatePad, où les utilisateurs peuvent télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la plateforme de e-commerce de Huawei : https://hmall.tn/

[1] Disponible uniquement pour les modèles LTE.

[2] Nécessite l’utilisation du HUAWEI M-Pencil pour compléter l’appariement entre le stylet et la MatePad HUAWEI en utilisant le stylet pour la fonction d’écriture manuscrite

[3] Disponible uniquement pour les modèles LTE.

