Samsung Electronics a annoncé le lancement mondial de ViewFinity S8 (nom du modèle : S80PB), un moniteur haute résolution spécialisé pour les professionnels de la création, notamment les créateurs de contenu, les graphistes et bien d’autres. ViewFinity, est le nouveau nom de la gamme de moniteurs haute résolution de Samsung, signifiant « La valeur de l’expérience de visualisation infinie », et montre l’ambition de Samsung d’établir une nouvelle référence pour les moniteurs haute résolution.

« ViewFinity est la synthèse de l’objectif de Samsung de fournir les moniteurs les plus précis et les plus fonctionnels aux entreprises qui ont besoin d’une précision et d’une cohérence tout au long de leur travail », a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes fiers d’offrir ce moniteur aux designers, artistes et professionnels qui utiliseront notre technologie pour créer de nouvelles idées et expériences qui réaliseront tout leur potentiel. »

Le Samsung ViewFinity S8 est disponible en modèles 32″ et 27″ pour offrir des performances élevées dans les tailles d’écran les plus populaires. La résolution UHD de qualité professionnelle est associée à une large gamme de couleurs jusqu’à 98 % de DCI-P3 et DisplayHDR™ 600 de la Video Electronics Standards Association (VESA) pour plus de gamme, de précision et de nuances. L’étalonnage professionnel en usine garantit que jusqu’à un milliard de couleurs sont projetées avec une clarté cristalline sur le panneau IPS, ce qui crée une reproduction et un contraste éclatants des couleurs tout en travaillant sur les projets visuels et de conception les plus complexes.

De plus, le Samsung ViewFinity S8 a reçu la reconnaissance « PANTONE Validated » 2 dans l’affichage de PANTONE , ce qui signifie que les modèles reproduisent de manière authentique plus de 2 000 couleurs ainsi que les 110 nouvelles teintes de peau qui peuvent être trouvées dans le guide PANTONE SkinTone .

En tant que premier moniteur sans éblouissement certifié UL au monde, l’écran mat est appliqué sur le dessus du panneau, réduisant la réflexion de la lumière même lorsque vous n’utilisez pas de capot de moniteur pour fournir un environnement de travail sans distraction. Ceci est renforcé par le grand angle de vue permettant aux utilisateurs de voir clairement les images sous n’importe quel angle. De plus, ViewFinity S8 a remporté le CES 2022 Innovation Award Honoree dans la catégorie Computer Peripherals & Accessories en reconnaissance des efforts continus de Samsung pour offrir des avantages considérables à ses clients.

Samsung a développé et appliqué une nouvelle matière, fabriquée avec des plastiques recyclés liés à l’océan, dans la production de ViewFinity S8 pour réduire les déchets marins et minimiser l’empreinte environnementale tout en utilisant plus de plastiques recyclés pour produire ses produits d’affichage qu’en 2021. Eco Savings Plus de Samsung La technologie réduit également la luminosité des pixels dans les sections d’une image avec des pixels noirs pour une réduction allant jusqu’à 10 % de la consommation d’énergie. En fait, ViewFinity S8 est certifié TCO pour sa conception de produit basée sur des exigences spécifiques de responsabilité sociale et environnementale, car son cycle de vie de produit contribue également à l’économie circulaire.

Le ViewFinity S8 offre des fonctionnalités accrues pour créer des flux de travail efficaces. Il peut être utilisé comme une station d’accueil tout-en-un pour les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables pour des postes de travail simplifiés à la maison ou au bureau. De plus, les utilisateurs peuvent connecter le moniteur avec un seul câble USB Type-C permettant des signaux d’affichage, des transferts de données de 10 Gbit/s, des vitesses Internet rapides via une connexion Ethernet 6 et une charge rapide avec une puissance allant jusqu’à 90 W. La conception compatible VESA maximise l’efficacité de l’espace, permettant aux utilisateurs d’ajuster, d’incliner, de faire pivoter et de faire pivoter le moniteur dans la position ergonomique parfaite. De plus, le ViewFinity S8 offre la certification du TÜV Rheinland pour Intelligent Eye Care, Adaptive Picture pour une qualité optimisée dans n’importe quel environnement de visualisation, Eye Saver Mode et la technologie Flicker Free.

Les moniteurs ViewFinity incluent les nouveaux modèles et neuf autres produits avec QHD ou une résolution supérieure – modèles 2022 (S80PB, S61B) et 2021 (S95UA, S80UA, S80A, S70A, S65UA, S60UA, S60A).

Le nouveau moniteur haute résolution de Samsung, ViewFinity S8, sera disponible dans le monde entier à partir de fin juin, avec des calendriers de lancement variant selon les régions.

Pour plus d’informations, y compris la disponibilité sur le marché local, veuillez visiter : https://displaysolutions.samsung.com/monitor/why-go-high-resolution