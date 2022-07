Comme à chaque saison estivale, OPPO vient d’annoncer le lancement en Tunisie d’une promotion spéciale sur ses smartphones, de la Série A, à l’occasion du baccalauréat et de l’Aïd El Idha.

Les fans des produits technologiques d’OPPO auront ainsi l’opportunité, du 27 juin au 11 juillet 2022, d’acquérir des smartphones de qualité A96, A76 et A55 à des prix exceptionnels (avec remise de 100 DT).

« C’est une période très particulière, de fêtes et de joie, pour tous les tunisiens et un moment idéal pour offrir des cadeaux –intelligents- aux personnes proches et aux jeunes lauréat.e.s du bac ou diplômé.e.s de l’enseignement supérieur » a déclaré Ramzi Ferchichi, Brand Director à OPPO Tunisie. Il a aussi signalé « A travers notre promotion spéciale, nous voulons propager le sourire et le bonheur au sein des familles tunisiennes et auprès des jeunes, filles et garçons, tout en félicitant les lauréat.e.s de leur réussite à la fin de cette année scolaire et universitaire ».

Les smartphones de la série A d’OPPO : robustesse, finesse et légèreté

La Série A d’OPPO est connue par ses smartphones de nouvelle génération notamment les A96, A76 et A55. Qu’il s’agisse de photographie, de musique ou de divertissement, ces smartphones se présentent avec un design ultra fin et des fonctionnalités avancées et sont outillés d’un grand écran immersif et d’une batterie très performante de longue durée. Ils représentent ainsi de beaux outils de productivité qui facilitent plus que jamais les multitâches en déplacement. Ils proposent des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité strictement conçues pour récupérer les données ou les garder à l’abri des regards indiscrets.

Le smartphone OPPO A96 offre plus de volume, plus de rapidité et un meilleur contrôle, avec une charge rapide 33W SUPERVOOC et une batterie performante 5000mAh qui permet 50% de charge en plus en seulement 26 minutes, alors que le chargement est optimisé la nuit. Son port USB a subi 20.000 tests de branchement et sa protection anti-brûlure garantit une recharge sûre et fiable. Grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, L’Écran percé, riche en couleurs, fait profiter d’images lumineuses et captivantes afin de regarder des films ou jouez à des jeux immersifs d’une façon fluide. Avec OPPO Glow Design, l’appareil brille et change de couleur sous différents angles.

OPPO A96 dispose de deux caméras haute résolution (50MP pour la Caméra arrière et 16MP pour la Caméra Selfie), outre une caméra Bokeh. Ces caméras capturent avec précision tous les moments mémorables, avec clarté et luminosité, même dans les conditions difficiles.

L’A96 est disponible en deux couleurs : noir étoilé et bleu crépuscule.

L’OPPO A76 se présente aussi dans un design fin, lisse et attirant. Il élimine facilement les traces de doigts et la saleté, tout en conservant son aspect brillant.

D’une qualité durable et robuste, ce smartphone offre aussi une belle expérience de visionnement, grâce à son écran perforé, riche en couleurs, de 90 Hz. Les graphismes sont fluides et les animations sont captivantes. Il améliore d’autre part la vie quotidienne grâce à sa charge rapide 33W SUPERVOOC qui garantit une longue durée de fonctionnement.

Avec une batterie puissante et de longue durée 5000mAh, vous pouvez rester connectés sans rater aucun moment. Grâce à son processeur octa-core et à la possibilité d’extension de la RAM et de la mémoire ROM de 128 Go, l’utilisateur pourra profiter d’applications aussi fluides et de beaucoup d’espace pour le stockage. Le smartphone met en valeur les photos et vidéos prises par ses caméras de très haute résolution et à l’aide d’une lumière d’appoint à 360° qui brille même en cas de faible luminosité. D’autres options permettent des retouches naturelles renforcées par l’intelligence artificielle et des portraits HDR rétroéclairés. L’option Google Lens facilite la traduction des textes et captures en un seul clic. L’utilisateur peut passer en douceur d’une application à une autre grâce à l’option multitâche facile FLEXDROP.

Cet appareil est disponible en Bleu éclatant ou Noir brillant.

Le smartphone OPPO A55, lancé en Tunisie en janvier 2022, est doté d’une caméra principale de 50MP soutenue par des options d’intelligence artificielle et de la technologie de regroupement de pixels quatre-en-un, ainsi que de trois autres caméras IA HD : caméra selfie 16MP, caméra Bokeh 2MP et caméra macro 2MP. Avec un design stylé et une batterie puissante qui atteint 5000mAh, OPPO A55 répond aux besoins quotidiens des utilisateurs dans les moindres détails.

Ce smartphone se distingue par sa conception ultra-moderne et ses couleurs chics : bleu arc-en-ciel qui brille à la lumière et noir étoilé doté du design exclusif OPPO Glow. Il est à la fois pratique et simple d’utilisation : grâce au déverrouillage latéral par empreinte digitale et au déverrouillage facial par IA.

Le design incurvé 3D de l’OPPO A55 se présente avec un cadre central plus fin, un corps incurvé en 3D qui s’adapte confortablement à la paume des mains.

L’OPPO A55 est disponible dans sa version 4GB + 128GB. Les 128 Go de stockage sont dotés d’une capacité d’extension qui atteint les 256 Go. De plus, OPPO a inclus un processeur octo-core avec des vitesses allant jusqu’à 2,3 GHz, afin de permettre à ses utilisateurs de stocker plus de souvenirs sereinement.

Pour avoir plus de détails sur les produits OPPO, de la Série A, vous pouvez consulter le site https://www.oppo.com/tn/.