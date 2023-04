Samsung Tunisie et Impact Partner (Yunus Social Business Tunisie) ont clôturé, jeudi 30 Mars 2023, la 6ème édition du programme Samsung FastTrack.

Opus Lab, Yoteqi, Mcom, ETTABA, ViZmerald, Innorov, Soledu, Pengguin, Wildkard et Yocareer, au total dix Startups se sont réunies lors de la cérémonie de clôture de la 6ème édition du programme Samsung FastTrack organisée ce jeudi 30 mars 2023 au Palais Ksar Said à Bardo.

L’évènement s’est déroulé en présence des dirigeants de Samsung Tunisie, les responsables de l’organisation Impact Partner ainsi que des acteurs de l’entreprenariat et les médias.

Après avoir bénéficié d’un accompagnement intensif composé d’ateliers et de coaching personnalisé par des experts nationaux et internationaux, les jeunes entrepreneurs finalistes ont présenté leurs 10 startups technologiques devant un jury composé de représentants de fonds d’investissement, de Business Angels et d’experts spécialistes dans les domaines de la nouvelle technologie et l’entreprenariat.

Les trois entrepreneurs lauréats du programme ont remporté des prix d’un total de 40.000 DT répartis comme suit :

Yoteqi a remporté le 1er prix (20.000 DT) pour sa solution innovante, en mode SAAS, conçue pour aider les professionnels à networker et acquérir de nouveaux clients via des cartes de visite numériques (NFC), un générateur de site web personnel et un gestionnaire de contacts amélioré par IA/ML..

INNOROV a remporté le 2ème prix (10.000 DT) pour sa solution pour résoudre les problèmes subaquatiques dans l’aquaculture offshore, en utilisant l’intelligence artificielle mise en œuvre dans des robots sous-marins.

ETTABA a remporté le 3ème prix (10.000 DT) pour sa solution permet de louer un potager chez une ferme à proximité et avoir un impact positif sur le petit exploiteur agricole.

Le programme d’accélération Samsung FastTrack, assuré par Impact Partner s’est étendu sur 4 semaines, pendant lesquelles les participants ont bénéficié de plus de 40 heures de coaching et de plus de 20 sessions de formation, ainsi que de 2 événements de networking.

Initié en 2015 par Samsung Tunisie en partenariat avec Impact Partner, Samsung FastTrack est un programme gratuit qui cible les startups innovantes basées sur les technologies de l’information et de la communication ayant un impact social positif dans le développement durable de plusieurs domaines tels que l’E-commerce, l’éducation, l’agriculture, la santé, le transport, l’énergie, etc.

Il s’agit d’un programme qui offre aux jeunes entrepreneurs l’opportunité de développer des compétences essentielles et d’étendre leur réseau professionnel en leur donnant la possibilité de rencontrer des investisseurs intéressés par le financement de leurs projets.

L’initiative Samsung FastTrack témoigne de l’engagement de Samsung à soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation, en confirmant leur implication dans ces domaines.