Samsung Electronics a annoncé l’ouverture de nouveaux Galaxy Experience Spaces dans le monde entier pour montrer comment Galaxy AI permet de nouvelles façons de se connecter, de créer et de jouer. Les espaces, qui ouvriront après Galaxy Unpacked, plongeront les fans dans les dernières innovations de Samsung dans des villes telles que Bangkok, Barcelone, Berlin, Dubaï, Londres, New York, Paris et Séoul.

« Samsung Galaxy offre aux gens de nouvelles expériences et de nouvelles façons de faire ce qu’ils aiment. Avec Galaxy AI, nous redéfinissons ce qui est possible sur les appareils mobiles », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable du marketing de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « Ces espaces donneront aux fans de Galaxy la première opportunité de découvrir une nouvelle ère d’innovation, et nous avons hâte de voir comment Galaxy AI permettra aux gens de libérer leur potentiel. »

Dès leur entrée dans ces espaces, les visiteurs sauront qu’ils sont entrés dans un monde de possibilités, propulsé par Galaxy AI. Tout ce que les visiteurs découvriront sera très bientôt disponible sur les derniers appareils Galaxy. À mesure que les visiteurs se déplacent entre les zones interactives et immersives, ils verront comment Galaxy AI amplifie les activités quotidiennes comme jamais auparavant, de la découverte de nouveaux lieux à la capture et au partage de contenu en passant par la communication au-delà des barrières linguistiques. 1

Dans chaque région, les visiteurs découvriront différentes facettes de ce que Galaxy a à offrir. Les favoris des fans comme Nightography et les jeux de niveau supérieur captiveront les visiteurs, inspirant de nouvelles façons d’être créatifs et de jouer avec une technologie de pointe. Au fur et à mesure que les visiteurs explorent et testent les fonctionnalités, ils recevront des tampons qui pourront être échangés contre des cadeaux exclusifs avant leur départ. De plus, un tirage au sort donnera aux visiteurs la chance de repartir avec un prix spécial. 2

Lieux du Galaxy Experience Space :

Bangkok : du 18 janvier au 11 février à Central Ladprao, 1691 Phahonyothin Road, Chatuchak 10900, Bangkok, Thaïlande

du 18 janvier au 11 février à Central Ladprao, 1691 Phahonyothin Road, Chatuchak 10900, Bangkok, Thaïlande Barcelone : du 15 février au 29 février, Plaza Catalunya, L’Eixample, 08002 Barcelone, Espagne

du 15 février au 29 février, Plaza Catalunya, L’Eixample, 08002 Barcelone, Espagne Berlin : du 17 janvier au 14 février au Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, D-10117 Berlin, Allemagne

du 17 janvier au 14 février au Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, D-10117 Berlin, Allemagne Dubaï : du 18 janvier au 14 février au Dubai Mall, Mohammed Bin Rashid Boulevard, centre-ville de Dubaï, Émirats arabes unis

du 18 janvier au 14 février au Dubai Mall, Mohammed Bin Rashid Boulevard, centre-ville de Dubaï, Émirats arabes unis Londres : du 17 janvier au 14 février à Westfield White City, 1081 Ariel Way, Londres W12 7GF, Royaume-Uni

du 17 janvier au 14 février à Westfield White City, 1081 Ariel Way, Londres W12 7GF, Royaume-Uni New York : du 17 janvier au 16 février au 50 W. 34 St., New York, NY 10001, États-Unis

du 17 janvier au 16 février au 50 W. 34 St., New York, NY 10001, États-Unis Paris : du 17 janvier au 14 février à Westfield La Défense, 15, Parvis de la Défense, Puteaux 92092, France

du 17 janvier au 14 février à Westfield La Défense, 15, Parvis de la Défense, Puteaux 92092, France Séoul : du 18 au 12 février à Times Square, 15 Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu, Séoul / Shinsegae Central City, 176 Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Séoul, Corée

1 La disponibilité du service peut varier selon la langue.

2 La programmation et les cadeaux peuvent varier selon la région.