OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents, vient de dévoiler, début janvier 2024, son nouveau smartphone OPPO Find X7 Ultra.

Combinant des avancées mondiales en matière de matériel photo avec un puissant système de caméra HyperTone d’OPPO, une photographie informatique de pointe et un réglage Hasselblad de qualité professionnelle, associés à un style intemporel et à des expériences phares, le Find X7 Ultra est un véritable produit phare sans égal.

Pete Lau, vice-président principal et chef de produit OPPO, a déclaré « Avec la première caméra principale quadruple au monde, le Find X7 Ultra va changer pour toujours la façon dont les gens prennent des photos. Il supprime les limites, libère la créativité et grâce au moteur d’image HyperTone et à notre partenariat avec Hasselblad, il introduit un respect pour la photographie en tant que forme d’art comme jamais auparavant. Un style haut de gamme et sophistiqué et des fonctionnalités exceptionnelles font de lui un vrai Ultra révolutionnaire ».

Le système de caméra HyperTone : un chef-d’œuvre

Le Find X7 Ultra lance l’incroyable nouveau système de caméra HyperTone d’OPPO avec sa caméra principale quadruple et son moteur d’image HyperTone. Avec quatre appareils photo 50MP dotés de grands capteurs, dont deux sont des appareils photo à zoom périscope, il comble l’écart de zoom entre les focales optiques comme jamais auparavant sur un smartphone.

La caméra large d’OPPO Find X7 Ultra est la première à être équipée du capteur de pointe Sony LYT-900 de 1 pouce. Spécialement créé pour les appareils mobiles, ce capteur de deuxième génération est plus économe en énergie que son prédécesseur, ce qui rend la photographie informatique de la nouvelle génération possible pour la première fois dans un appareil photo de smartphone à capteur de 1 pouce. Le résultat : des photos remplies d’incroyables niveaux de détails naturels pour des images fixes artistiquement nuancées. Avec un objectif personnalisé d’une ouverture f/1,8 et OIS, il promet également une réduction de 50% de la réflexion, le tout à une focale optique polyvalente de 23 mm.

Le Find X7 Ultra est le premier téléphone doté de deux caméras périscopes, chacune dotée de grands capteurs de pointe. La caméra à zoom périscope 3x 50MP est dotée d’un capteur Sony IMX890 1/1,56″, d’une ouverture f/2,6 avec Prisme OIS et d’une distance focale de 65 mm. Ce capteur est environ trois fois plus grand que les appareils photo équivalents des principaux systèmes concurrents et constitue le plus grand téléobjectif de tous les smartphones. Avec une distance de mise au point proche de 25 cm, les photographies de produits, les objets en gros plan et les portraits sont époustouflants lorsqu’ils sont capturés sur l’appareil photo périscope 3x du Find X7 Ultra.

Zoomez davantage avec la caméra téléobjectif périscope 6x du Find X7 Ultra. Son grand capteur Sony IMX858 de 50 MP, 1/2,51 pouces capture de nombreux détails. Associé à un objectif équivalent à 135 mm, stabilisé par Prisme OIS, et avec une distance de mise au point la plus proche de 35 cm, il permet de réaliser des photos de paysages de grande envergure ou des photographies télémacro intimes avec une superbe clarté.

OPPO Find X7 Ultra est le premier téléphone doté de deux caméras périscopes

Quatre avancées majeures en photographie

Construit sur cet incroyable mélange de quatre caméras principales, le Find X7 Ultra réalise quatre avancées majeures dans l’expérience de l’appareil photo qui changent la donne pour la photographie sur smartphone :

Moteur d’images HyperTone

Le moteur d’image HyperTone d’OPPO protège l’intégrité des photos, en préservant les hautes lumières, les ombres et les tons moyens avec un aspect naturel.

Zoom ininterrompu

Avec sa portée optique Quad Main Camera de 0,6x, 1x, 3x et 6x ainsi que son zoom amélioré par l’IA, le Find X7 Ultra capture des images fixes de qualité allant de 14 mm à 270 mm de focales équivalentes.

Mode portrait Hasselblad

OPPO a travaillé avec Hasselblad pour améliorer le style portrait du Find X7 Ultra. Le mode Portrait Hasselblad capture à quatre distances focales définies, 23 mm, 44 mm, 65 mm et 135 mm. Il produit un bokeh cinématographique avec une profondeur de

premier plan et d’arrière-plan, et il peut reconnaître une seule mèche de cheveux avec une précision ultime.

Ce mode portrait est également incroyablement respectueux des différences individuelles, en préservant les tons chair et en définissant les traits, tout en capturant des détails à une distance allant jusqu’à neuf mètres du sujet.

Hasselblad Master Mode

Le partenariat entre OPPO et Hasselblad renforce la qualité artistique et professionnelle de la photographie avec son Master Mode. En plus de toutes les commandes avancées, notamment l’ISO manuelle, la vitesse d’obturation, l’EV, la mise au point et la balance des blancs, le Master Mode déverrouille également le contrôle de la saturation, du contraste, de la netteté et de la vignette lors de la capture des fichiers JPEG, outre la capture des photos RAW 50MP qui offrent tous les avantages de la photographie informatique.

Style sophistiqué et écran brillant

En faisant évoluer le design bicolore de sa série Find X6, OPPO a amené le Find X7 Ultra dans une direction encore plus distinguée avec son système de caméra audacieux et magnifiquement fini et trois couleurs exceptionnelles : Bleu océan, Brun sépia et Noir spécifique.

Allumez le Find X7 Ultra et profitez de l’écran QHD+ le plus lumineux actuellement disponible, avec la technologie LTPO 1-120 Hz pour des visuels fluides et une qualité époustouflante. Diffusant jusqu’à 1 600 nits en extérieur et jusqu’à 4 500 nits lors de la visualisation de contenu HDR, avec Dolby Vision, HDR10+ et une classification DisplayMate A+, tout semble exceptionnel sur Find X7 Ultra.

Lors de la visualisation de photos, la technologie ProXDR d’OPPO augmente la plage dynamique, tirant parti de la luminosité maximale de pointe du Find X7 Ultra. ProXDR sera également compatible avec la norme Ultra HDR lancée par Google dans le cadre de son annonce Android 14, ainsi les photos HDR partagées et reçues s’afficheront avec une large gamme brillante de tons.

Performance Ultra et confidentialité

Alimenté par la plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le Find X7 Ultra dispose de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0 pour des expériences de jeu incroyables et des montages vidéo 4K. Il dispose également d’une puce de sécurité dédiée, de sorte que vous seul puissiez accéder à vos informations privées, avec un curseur VIP axé sur la confidentialité afin de changer rapidement et facilement le mode de notification ou de désactiver l’accès à la caméra, à l’emplacement et au microphone.

Le Find X7 Ultra dure confortablement une journée complète, à l’aide d’une grande batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide 100W de SUPERVOOCTM qui le charge complètement en moins de 30 minutes, tandis que la charge sans fil de 50W atteint une charge complète en 60 minutes.