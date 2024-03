Samsung Electronics Co., Ltd., partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a annoncé aujourd’hui trois nouvelles relations qui renforcent le soutien de la marque au sport et sa valeur profondément ancrée d’ouverture. Cette collaboration verra Samsung travailler aux côtés de la World Surf League (WSL), de la Street League Skateboarding (SLS) et de la Pro Breaking Tour (PBT) pour célébrer les sports du surf, du skateboard et du breaking – ainsi que leurs communautés – sur la route de Paris 2024 et au-delà.

Comme annoncé plus tôt cette année, le thème officiel de Samsung pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, “Open always wins”, exprime la conviction de la marque selon laquelle avec un esprit ouvert, chaque nouvelle expérience devient une réalisation significative qui ouvre de nouvelles perspectives et des possibilités infinies. Ces trois sports, chacun construit sur des valeurs partagées et du respect, incarnent l’esprit de “Open always wins “, et Samsung s’engage à soutenir leurs communautés inspirantes et unies.

“Le surf, le skateboard et le breaking, bien que fièrement uniques, partagent une base commune“, a déclaré Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. “L’ouverture d’esprit pour essayer de nouvelles choses, la détermination à repousser les limites de ce qui est possible, et une culture d’inclusivité qui accueille tout le monde sont au cœur de chaque sport. Ces attributs nous passionnent chez Samsung, et nous sommes honorés de soutenir ces trois organisations et leurs athlètes, et de reconnaître leurs communautés – non seulement alors que le décompte pour Paris 2024 se poursuit, mais aussi alors qu’ils travaillent chaque jour pour ouvrir leurs sports au monde.“

Samsung impliquera les athlètes et les fans de la WSL, de la SLS et de la PBT lors d’événements clés sur la route des Jeux. Ces partenariats prendront vie à travers une nouvelle initiative collaborative conçue pour mettre en lumière les figures emblématiques et les sous-cultures de chaque communauté, ainsi que leurs histoires uniques, qui seront dévoilées en avril[1].

“Nous sommes fiers de pouvoir présenter nos athlètes à un public plus large grâce à la collaboration avec Samsung“, déclare Tim Greenberg, Executive Vice President van Content Strategy and Production à la World Surf League. “Ensemble, nous mettrons en lumière la culture unique du surf, la communauté du surf et les surfeurs eux-mêmes au cours de cette année importante pour le sport.“ “Notre organisation a été créée pour promouvoir le skateboard de rue à l’échelle mondiale“, déclare Matt Rodriguez, General Manager de la Street League Skateboarding. “Nous le défendons chaque jour et nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec Samsung, une marque qui met en avant l’ouverture et l’inclusivité. Ensemble, nous renforcerons notre plateforme, soutiendrons notre communauté et défendrons notre croyance partagée en l’ouverture.” “Au cours des dix dernières années, depuis la création de notre organisation, nous avons vu beaucoup de changements dans notre sport et notre culture“, déclare Chris Wright, fondateur de la Pro Breaking Tour, également connu sous le nom de ‘CrosOne’. “Un grand shoutout aux b-boys et b-girls qui repoussent chaque jour les limites de la créativité et de l’expression de soi. Nous sommes sur le point d’écrire l’histoire avec nos débuts olympiques et nous sommes heureux que Samsung nous soutienne à ce moment crucial.“

Des détails supplémentaires sur les activités de collaboration seront partagés dans les semaines à venir.

Sur l’implication de Samsung dans les Jeux Olympiques

Samsung est partenaire mondial des Jeux Olympiques depuis les Jeux Olympiques d’hiver de Nagano en 1998. Depuis plus de 25 ans, les athlètes et les fans se sont appuyés sur la technologie mobile révolutionnaire de Samsung pour partager l’esprit olympique et façonner l’avenir numérique des Jeux. Ce partenariat entame bientôt sa quatrième décennie et restera actif jusqu’aux Jeux de Los Angeles en 2028. Les innovations de Samsung en matière de communication sans fil, d’équipements informatiques, d’intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 5G changeront de façon permanente la manière dont le monde perçoit les Jeux Olympiques.

Sur l’implication de Samsung dans les Jeux Paralympiques

Samsung est un partenaire mondial du Comité international paralympique (CIP) en matière de communication sans fil et d’équipement informatique. Depuis les Jeux paralympiques d’hiver de Turin en 2006, l’entreprise soutient fièrement le mouvement paralympique. Samsung reste engagé dans les Jeux paralympiques jusqu’à l’édition de 2028 à Los Angeles. Cet engagement comprend des expériences mobiles grâce à des innovations dans les communications sans fil, les appareils informatiques, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la 5G.