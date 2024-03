LG Electronics (LG) a récemment franchi une étape importante en obtenant la certification du système de gestion de l’IA (AIMS – ISO/IEC 42001) de l’Association coréenne de normalisation (KSA).

Cette certification démontre l’engagement de LG à donner la priorité à la sécurité des données et à adopter des pratiques de gestion de l’IA responsables tout au long du cycle de vie de ses appareils électroménagers alimentés par l’IA.

La norme ISO/CEI 42001, reconnue dans le monde entier et établie conjointement par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), définit les exigences essentielles pour régir et gérer les technologies de l’IA.

La certification AIMS valide le fait qu’une entreprise a non seulement mis en œuvre, mais aussi maintenu et amélioré en permanence un système de gestion de l’IA, démontrant ainsi une approche responsable et éthique du développement et de l’utilisation de solutions basées sur l’IA.

Les critères d’évaluation rigoureux de la norme ISO/CEI 42001 couvrent divers aspects, notamment la formulation de la politique d’IA, l’évaluation et la gestion des risques, la conformité éthique, la réactivité réglementaire et la transparence des processus de gestion de l’IA.

L’obtention de la certification AIMS témoigne des efforts constants et systématiques déployés par LG pour assurer un contrôle rigoureux des problèmes potentiels liés à ses produits et services d’intelligence artificielle, notamment en matière de sécurité, d’équité, de transparence et de responsabilité. Grâce à cette certification, LG vise à renforcer la confiance de ses clients et sa compétitivité.

L’année dernière, LG s’est distingué en tant que premier fabricant d’appareils électroménagers à recevoir la « Deep Learning AI Verification », décernée par la société indépendante de science de la sécurité UL, pour son lave-linge et son sèche-linge. En outre, LG a obtenu la certification de sécurité de l’IA de l’Institut coréen de technologie industrielle (KITECH) pour les fonctionnalités de l’IA intégrées dans la « LG WashTower ».

LG exploite activement les initiatives de recherche et de développement basées sur les données et l’IA pour concrétiser la vision « Zero Labor Home », en offrant aux utilisateurs une expérience de maison intelligente rafraîchissante, pratique et relaxante, facilitée par les appareils ménagers et les services avancés de LG, pilotés par l’IA.