OPPO a introduit sa technologie du chargeur Flash 5V/4A en 2014 avec le Find 7. Son offre de “Charger en cinq minutes, parler en deux heures” a attiré une attention globale. Depuis, OPPO est en perpétuelle innovation et reste pionnière dans l’industrie des chargeurs rapides pour Smartphones.

Inspirés par les innovations d’OPPO, plusieurs fournisseurs ont développé leur propre version dérivée de charge rapide, alors que OPPO maintient sa position de leader dans l’industrie et continue d’optimiser les solutions de charge flash. Six ans plus tard en 2020, OPPO maintient encore le record de la technologie de charge la plus rapide dans le monde et sur les marchés, ce qui lui permet de partager l’expérience de charge ultime avec plus de 157 millions d’utilisateurs dans le monde. OPPO continue d’être suivie par l’industrie en poursuivant ses innovations dans cette technologie.

OPPO introduit dans le monde le chargeur flash à basse tension

À mesure que l’industrie du smartphone évolue, les fournisseurs ont adopté des batteries scellées au lieu de batteries renouvelables, dans leur quête de développer des appareils plus fins. Depuis 2012, les larges écrans tactiles de smartphones sont devenus la norme, au prix d’une consommation d’énergie plus élevée. Ceci a accru le besoin pour des capacités supérieures de batteries. Les fournisseurs ont compensé la vie réduite des batteries en ajoutant des batteries plus larges, seulement pour résoudre le problème d’un temps de charge plus long.

C’est ainsi qu’OPPO a décidé de développer rapidement et en toute sécurité les solutions de chargeurs pour smartphones. À cette époque, la plupart des efforts étaient concentrés sur des solutions de chargeur “Haute tension, faible courant” pour les appareils mobiles. En 2012, Jialiang Zhang, le père et directeur scientifique du VOOC Flash Charge, a découvert que les chargeurs à haute tension ont leurs limites. Dépasser la limite de tension de 5V demandait qu’un appareil de réduction de tension soit installé avant de charger la batterie.

Cependant, à mesure que la tension est réduite pendant la charge, de la chaleur est générée ce qui pose un risque à la sécurité de l’utilisateur. Cette chaleur est générée par l’énergie électrique à cause de l’efficacité de conversion. Apprenant de cela, Zhang a développé une solution innovante de chargeur avec un courant fort plutôt que tension.

La première génération d’OPPO de Chargeur Flash VOOC sur OPPO Find7 a dépassé la vitesse de charge conventionnelle (5V/1A) de 4 fois. Ceci permet aux batteries d’atteindre 75% en seulement 30 minutes de charge. En limitant la tension à 5V, le Chargeur Flash VOOC élimine le besoin pour un convertisseur et il en résulte un processus de charge plus efficace, sans danger et apaisant.

La campagne d’OPPO tourne autour de “Charger en cinq minutes, parler pour deux heures” et le chargeur flash ont ainsi attiré un public plus large. En conséquence, 50 millions de smartphones ont été vendus en 2015, démontrant une croissance annuelle de 67% pour OPPO.

Ne jamais oublier pourquoi ça a commencé et pourquoi ça continue d’évoluer ?

Depuis, la charge VOOC Flash est devenue une industrie standard dans la technologie des chargeurs rapides, mais OPPO croit que le standard ultime dépend du consommateur. Selon un sondage des utilisateurs de smartphones OPPO effectué en 2016, plus de 30% des utilisateurs considèrent que la technologie de VOOC Flash est leur première préoccupation lors d’un achat. L’accumulation de 157 millions d’utilisateurs globaux des chargeurs flash a prouvé que l’innovation d’OPPO s’est logée dans l’esprit du public.

Une focalisation constante sur une expérience utilisateur supérieure a aidé OPPO à atteindre de nouveaux horizons. D’un point de vue stratégique, OPPO a optimisé ses capacités de production autour de la charge rapide grâce à ses six centres de recherche-développement à travers le monde. En 2018, la technologie SuperVOOC de charge rapide fut introduite avec l’Edition Find X Lamborghini. Cette conception à Double-cellule innovante était une première dans l’industrie et a fourni une énergie de charge maximale allant jusqu’à 50W. De VOOC à SuperVOOC, OPPO a amené une révolution dans le domaine de la charge.

L’avènement de l’utilisation de données intensives et le début de la 5G signifient que les appareils et les batteries seront poussés à leurs limites. Pour contrer ce besoin, OPPO a accéléré son plan de lancement de produits avec le début de SuperVOOC 2.0 65W dans le Reno Ace un mois avant le plan de la production de masse. Le SuperVOOC 2.0 charge une batterie de 4000mAh en seulement 30 minutes.

Expertise dans la vie des batteries des smartphones

Depuis ses débuts en octobre 2019, la nouvelle technologie de charge rapide SuperVOOC 2.0 65W a été implantée dans plusieurs smartphones d’OPPO comme le Reno Ace et Find X2. L’adoption répandue de la technologie a offert un feedback fiable et légitime dans plusieurs cas d’usage réel.

La technologie SuperVOOC 2.0 65W était à ce moment-là plus avancée et s’est avéré être une solution dans l’industrie du smartphone. La stabilité et la sécurité de SuperVOOC 2.0 ont été appréciées par des millions d’utilisateurs, permettant à OPPO d’amener cette technologie de première classe au nouveau Reno4 Pro.

Le SuperVOOC 2.0 65W sur Reno4 Pro peut en effet charger une batterie de 4000mAh en seulement 36 minutes en assurant une longue vie de batterie. Si vous êtes constamment en déplacement pendant la journée, il vous suffit juste 5 minutes pour recharger votre téléphone avec le chargeur SuperVOOC 2.0 65W, afin de regarder des vidéos sur YouTube pendant 4 heures.

Un cycle efficace de charge de votre batterie a besoin d’une coordination précise entre les niveaux de tension et de courant grâce à un algorithme de charge efficace. Le SuperVOOC 2.0 dans le Reno4 Pro utilise une solution de charge 10V/6.5A. Malgré son apparence de produit à haute tension et de courant fort, l’appareil ne l’est pas.

Voici une liste explicative des composantes du SuperVOOC 2.0 :

Tension : OPPO met un agencement de batterie à double-cellule. Le 10V qui est alimenté à la batterie est partagé entre les deux batteries à 5V dans la série. Cette approche permet d’éviter le besoin de réduire la tension à 5V, ce qui réduit le problème de la chaleur. OPPO utilise des batteries 3C dans Reno4 Pro ce qui est le standard le plus élevé dans l’industrie. La précision dans la capacité et la résistance des deux batteries sont essentielles pour une performance stable pendant une charge et décharge à long-terme.

Courant : Dans la série Reno4, OPPO a ajouté un courant 1.5A en plus de la limite USB de Type-C à 5A. Ceci est possible en utilisant des composants de haute qualité avec un seuil plus élevé comparé aux normes de l’industrie. L’usage d’une spécification plus élevée demande aussi l’optimisation du circuit d’alimentation et le système de charge.

Algorithme de charge : les ingénieurs d’OPPO ont développé un algorithme de contrôle de fréquence variable (VFC) pour gouverner la courbe de charge entre 90% et 100% de la gamme de charge. Cette innovante courbe de charge augmente la dernière phase de charge efficacement et double la vitesse de charge des derniers 10%.

Un algorithme intelligent (VCVA) optimise la tension et le courant en temps réel. SuperVOOC peut offrir un niveau de granularité de grande finesse dans les variations de courant entre 20mA à 50mA, en comparaison avec le 100mA au 200mA actuellement disponibles pour réduire la perte et augmenter la vitesse de charge.

Le Reno4 Pro inclut plusieurs optimisations pour améliorer la vie de la batterie comme le Mode Super Économie d’Énergie, ce qui étend le temps de conservation tous les jours. Par exemple, le Mode Super Économique vous donne 1.5 heures de WhatsApp avec juste 5% de batterie, selon les données du laboratoire OPPO. La fonction Mode Super Veille de Nuit permet à Reno4 de consommer seulement 2% d’électricité pour une nuit de 8 heures.

“La vitesse est peut-être le but, mais la sécurité est la promesse”

Le créateur du VOOC Flash Charge, Jialiang, croit que “la vitesse est peut-être le but, mais la sécurité est la promesse”. Suivant cette philosophie, OPPO met son attention sur la sécurité lors de la charge en poursuivant sa quête vers une vitesse de charge plus rapide.

La conception innovante à double-cellule du SuperVOOC 2.0 assure la sécurité en évitant le besoin d’une réduction de tension pendant la charge. OPPO adopte le standard industriel le plus haut pour les matériaux utilisés dans le chargeur Flash. En tant que développeur exclusif de toute la technologie VOOC Flash Charge, OPPO occupe la place dominante dans l’industrie et détient le monopole des accords et les meilleurs fournisseurs dans l’industrie.

En plus de ces options de sécurité, le système de charge Flash du VOOC possède cinq couches de protection – toutes nœuds, incluant l’adaptateur, le câble USB, le téléphone mobile et la batterie, qui sont protégés par des puces spécialisées. À chaque nœud, ces puces vérifient si le niveau de tension et le courant sont dans les limites permises. S’il y a une déviation des limites normales, les nœuds détectent la déviation et le courant est immédiatement coupé.

Reno4 Pro a reçu la certification de Système de Charge-rapide Sûre TÜV Rheinland et est certifié en tant que système de chargeur Flash sûr et fiable. OPPO assure également que la Charge Flash n’impacte pas de manière importante la capacité de batterie du smartphone. Selon des données provenant du laboratoire OPPO, la batterie Reno4 Pro a expérimenté 800 cycles de charge pour SuperVOOC 2.0 65W (un cycle est égal à une charge normale et décharge/jour, 800 cycles sont approximativement égaux à un usage normal de 2-3 ans), les résultats montrent que la capacité de la batterie reste à plus de 80% (sous test, les données doivent être mis à jour) ce qui est bien supérieur à l’industrie standard.

Plus de 65W, OPPO mène une nouvelle ère de charge rapide

En tant que marque de smartphones leader dans le monde, OPPO vise à amener une technologie avec une esthétique attirante aux consommateurs. Le succès du SuperVOOC 2.0 65W a stimulé l’expansion d’OPPO au-delà de la Chine et sur le marché international.

Bien au-delà d’offrir une nouvelle technologie, OPPO a étendu l’écosystème de la charge flash. En avril 2020, il y a eu plus de 2700 demandes de brevet à travers le monde pour la technologie de Charge Flash d’OPPO, avec près de 1200 demandes autorisées. Les brevets VOOC d’OPPO s’améliorent constamment avec une certification technique sur le marché. Depuis 2018, OPPO a concédé son brevet à 23 entreprises à travers différentes industries, incluant les fabricants de puces, les chargeurs portables et les sièges électriques des aéroports. Le brevet de charge Flash VOOC a permis à OPPO d’accéder à la scène mondiale. Plus encore, le système VOOC prend en charge la rétrocompatibilité. SuperVOOC 2.0 est ainsi compatible avec SuperVOOC et VOOC Flash Charge.

OPPO continue à améliorer sa technologie de charge rapide pour offrir aux utilisateurs une vie de batterie et une expérience de charge supérieure et pionnière dans le monde.