En janvier 2020, Kaspersky a désigné Shlayer comme la menace MacOS la plus répandue en 2019 et a publié un rapport consacré à ce malware : https://securelist.com/shlayer-for-macos/95724/

Kaspersky rappelle aux utilisateurs d’Apple en Tunisie et dans le monde qu’ils ne sont pas à l’abri des menaces et qu’une bonne hygiène en cyber-sécurité est nécessaire pour se prémunir efficacement contre les attaques informatiques.

« En 2019, nous avons empêché les attaques menées par Shlayer sur au moins un appareil sur dix en utilisant les solutions Kaspersky pour Mac. Il est important de noter que si Shlayer est un cheval de Troie, spécialisé dans l’installation de logiciels publicitaires, il est possible d’utiliser le logiciel malveillant à de nombreuses autres fins », a commenté Anton V. Ivanov, expert en sécurité de Kaspersky.

« Shlayer est connu pour son système de distribution intelligent, qui comprend la diffusion via un réseau de partenaires et des sites web de divertissement – nous avons précédemment trouvé plus de 700 domaines différents qui hébergeaient ce malware. Compte tenu de cela et de l’ampleur des campagnes de Shlayer, il n’est pas surprenant que les cybercriminels s’efforcent d’élargir les canaux de distribution de ce malware. »

« Les fausses mises à jour d’Adobe Flash sont un moyen courant de distribuer le malware. Il convient de rappeler que le lecteur Adobe Flash n’est pratiquement plus utilisé, et que les nouvelles mises à jour de ce programme sont souvent des attaques masquées. Nous conseillons également aux utilisateurs de toujours vérifier la légitimité du site web fournissant le téléchargement et, au-delà, de faire installer une solution de sécurité fiable sur leurs appareils ».