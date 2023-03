Kaspersky annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau portfolio de solutions grand public, simplifié et réinventé, disponible pour les utilisateurs tunisiens dans leurs boutiques habituelles telles que Tunisianet ou Mytek. Avec des produits rebaptisés, la gamme réinventée de Kaspersky propose désormais une interface et une expérience utilisateur complètement revisitées, disponibles sur plusieurs plateformes. Son large panel de fonctionnalités s’adapte aux différents besoins de protection de l’utilisateur d’aujourd’hui : sécurité, confidentialité, performance et identité. Disponible en magasin dans un premier temps, la nouvelle gamme sera également disponible en ligne pour les utilisateurs marocains un peu plus tard dans l’année.

En 2022, les systèmes de détection de Kaspersky ont détecté 400 000 nouveaux fichiers malveillants par jour en moyenne, soit 20 000 fichiers quotidiens supplémentaires par rapport à 2021. De nouveaux types de menaces continuent également de faire leur apparition, à l’instar des menaces avancées, qui prennent pour cible les comptes des utilisateurs de sites de jeux en ligne et les portefeuilles de cryptomonnaie, ou encore des stalkerwares, servant à espionner secrètement la vie privée d’autres personnes via un appareil mobile. Il est donc capital de permettre aux utilisateurs de se protéger dans tous les scénarios possibles, afin qu’ils puissent mener leur vie numérique en toute sérénité, qu’il s’agisse de « farmer” des pièces d’or dans leur MMORPG préféré, de présenter aux enfants leur première tablette, d’organiser un appel vidéo avec les membres les plus âgés de la famille, ou simplement de s’essayer aux dernières nouveautés, de la maison intelligente au « métavers« .

Afin de relever ces défis et de répondre à ces besoins grandissants, Kaspersky repense ici la protection de ses clients « au-delà de l’antivirus » et expose sa nouvelle approche ainsi que sa vision incrémentale pour les années à venir.

Présentation des nouvelles offres de Kaspersky : du standard au premium

La nouvelle ligne de produits simplifiée comprend trois formules : Kaspersky Standard, Kaspersky Plus et Kaspersky Premium. Ces nouvelles formules peuvent être utilisés sur toutes les plateformes sans distinction, et chacun d’entre elles offre une protection pour différents types d’appareils sous Windows, Mac, iOS et Android. Chacune de ces formules offre son propre niveau de fonctionnalités, issues de l’offre de services globale de Kaspersky.

KASPERSKY STANDARD

Les utilisateurs qui choisissent Kaspersky Standard disposent de toutes les fonctionnalités de sécurité, notamment d’une protection en temps réel contre les menaces, de la navigation sécurisée, ainsi que de l’anti-phishing pour les protéger des sites Web malveillants, des téléchargements indésirables et des extensions dangereuses. La formule Standard offre également aux utilisateurs un outil pouvant détecter et supprimer les virus ayant infecté leur PC avant qu’ils n’aient installé Kaspersky. La formule inclut également un pare-feu et un gestionnaire de réseau qui indique quelles applications sont connectées à Internet.

La version standard intègre également toute une série d’outils de performance, notamment des outils de démarrage rapide, d’accélération du PC et de nettoyage de l’espace disque. Les modes “Jeu” et “Ne pas déranger”, qui s’activent automatiquement lorsque l’utilisateur lance un jeu, regarde un film en streaming, travaille ou participe à un appel vidéo, garantissent une expérience ininterrompue et minimisent l’utilisation des ressources du système, ce qui permet de les réallouer aux tâches prioritaires. La détection des stalkerwares et la double protection de la webcam et du microphone sont quelques-unes des fonctionnalités relatives à la protection de la vie privée proposées aux abonnés de cette formule.

KASPERSKY PLUS

Les services en matière de confidentialité sont plus étendus dans le forfait Kaspersky Plus. Les internautes souscrivant à cette offre ont accès à l’intégralité du contenu de Kaspersky Standard, assorti d’un VPN illimité et d’un gestionnaire de mots de passe Premium. Ils disposent également de l’application Data Leak Checker, qui permet d’analyser l’activité sur internet et sur le dark web afin de pouvoir avertir l’internaute dans le cas où ses données privées seraient corrompues et lui fournir des recommandations sur la marche à suivre. En outre, la formule inclut un module analysant le statut de sécurité des mots de passe, qui permet d’améliorer le niveau de protection de ces derniers en vérifiant leur état de sécurité et leurs vulnérabilités potentielles. Dans le cadre du plan Kaspersky Plus, les usagers peuvent également garder un œil sur les appareils connectés au réseau domestique, une fonction pensée pour les dispositifs smart home.

KASPERSKY PREMIUM

C’est la formule Kaspersky Premium qui propose l’offre la plus complète, avec des fonctionnalités additionnelles avancées de protection de l’identité numérique et un support technique premium comprenant un accès prioritaire aux appels téléphoniques et aux services de chat en direct, une aide à l’installation à distance par des experts et des diagnostics systèmes personnalisés. Afin d’assurer une protection de l’identité aussi complète que possible, les utilisateurs ont accès à un portefeuille identité sécurisé, qui stocke les copies de documents sensibles (tels que le passeport ou le permis de conduire) dans un format chiffré afin de prévenir les tentatives d’usurpation d’identité, et permettre aux utilisateurs d’accéder en toute sécurité à leurs données sur tous leurs appareils. En prime, tous les clients de Kaspersky Premium recevront un abonnement gratuit d’un an à Kaspersky Safe Kids, une valeur ajoutée considérable pour les parents.

À l’avenir, Kaspersky prévoit de développer davantage son écosystème et d’étendre sa liste de partenariats et d’intégrations, offrant ainsi des services plus nombreux et de plus grande qualité à ses utilisateurs.

Améliorations de l’interface utilisateur et abonnements

L’interface de chaque solution a été entièrement repensée et simplifiée dans le but d’enrichir la gamme et de proposer une expérience client améliorée. Les modifications apportées à nos produits facilitent leur utilisation à tous les égards et notamment dans les domaines clés de la prévention (toutes les menaces dangereuses sont bloquées automatiquement et les utilisateurs en sont directement notifiés), du suivi (les utilisateurs sont informés des menaces et des actions potentiellement susceptibles de causer des dommages, et peuvent à cet égard actionner certains paramètres pour prévenir toute interruption de leur expérience numérique) et de la sensibilisation (les utilisateurs sont sensibilisés aux enjeux de la cybersécurité, grâce aux renseignements sur les menaces mis à leur disposition s’ils désirent en savoir plus).

Le nouveau portefeuille est conçu pour fournir une démonstration plus claire des principales capacités de la gamme, avec des conseils dès les premiers instants d’utilisation du service grâce à un processus d’accueil engageant qui simule une conversation amicale et de confiance. Des boutons “actions rapides” ont été ajoutés pour permettre d’accéder rapidement aux fonctionnalités les plus populaires. Les actualités et les notifications de sécurité se trouvent sous l’onglet « Accueil », tandis que toutes les informations principales sur l’abonnement de l’utilisateur (statut, date de renouvellement, nombre d’appareils, etc.) sont disponibles dans la section « Profil ».

« Nous sommes fiers de lancer ce nouveau portefeuille de solutions en Afrique du Nord cette année. Les enjeux en matière de cybersécurité ne cessent d’augmenter et la numérisation de la vie quotidienne n’a jamais été si réelle. Aujourd’hui, une solution de sécurité n’est pas juste un antivirus pour PC, c’est un écosystème complet de services de sécurité pour tout type de plateforme et d’outils, au service de tous les besoins des utilisateurs. Nous avons repensé, modernisé toute la structure de l’interface du produit ainsi que toute l’expérience utilisateur afin de les aider à comprendre et à apprécier le panel de performance, et le niveau de protection offerts à travers les piliers performance, sécurité, identité et confidentialité. Garantir la sécurité et la confidentialité de la vie numérique de nos utilisateurs est une priorité chez Kaspersky et nous sommes fiers de lancer ce nouveau portefeuille qui est plus en phase que jamais avec la réalité du paysage des cybermenaces et avec les besoins de nos clients » commente Pierre Arnal, Head of Tangible Sales pour Kaspersky France et Afrique du Nord, Ouest et Centre.

En Tunisie, les utilisateurs peuvent retrouver ces nouvelles solutions grand public dans leurs boutiques habituelles, comme Mytek ou Tunisianet. Les ventes en lignes seront accessibles dans un second temps, courant 2023.