Le lave-linge LG VIVACE fait partie de la nouvelle génération de machines à laver intelligentes. Possédant la technologie AI DD™, ce nouveau lave-linge de LG permet un lavage rapide et en douceur.

Le moteur Direct Drive (DD), nouvelle génération de LG, fait de la lessive intelligente une réalité, en s’appuyant sur de grands volumes de données pour reconnaître la douceur des tissus et utiliser le cycle de lavage optimal, ce qui permet d’améliorer de 18% la protection des tissus.

Disponible avec trois cycles, Coton, Tissus mixtes et Easy Care, la technologie AI DD™ détecte les caractéristiques de chaque vêtement et décide du type de lavage approprié à partir de grands modèles de données.

La technologie LG AI DD™ est le fruit de nombreuses années d’expérience de lavages. Elle offre le mouvement de lavage le plus optimisé afin d’entretenir votre linge, car elle détecte non seulement le poids mais également le degré de douceur du textile, et définit d’elle-même les mouvements optimaux pour celui-ci.