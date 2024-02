Microsoft Flight Simulator a annoncé hier sur Xbox Wire que la mise à jour Microsoft Flight Simulator – Dune Expansion est désormais disponible au téléchargement. L’extension est disponible gratuitement pour tou.te.s les utilisateur.trice.s de Microsoft Flight Simulator, y compris ceux ou celles jouant via le Xbox Game Pass ou le PC Game Pass.

L’extension Dune pour Microsoft Flight Simulator permet aux gamers de piloter l’avion emblématique des films Dune, l’Ornithoptère Royal Atreides, au-dessus des déserts et à travers les canyons de la planète Arrakis. Les gamers peuvent piloter l’Ornithoptère à travers trois missions didactiques et six activités, y compris des épreuves contre la montre et une mission de sauvetage audacieuse pour sauver leur instructeur de vol avant qu’une énorme tempête de sable ne s’abatte sur eux. En volant autour d’Arrakis, les gamers explorent pour la première fois un monde fictif dans la série Microsoft Flight Simulator.

