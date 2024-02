Samsung Electronics a annoncé que la fonction d’apnée du sommeil 1 de l’application Samsung Health Monitor 2 avait reçu l’autorisation De Novo de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Cette fonctionnalité, qui détecte les signes d’apnée du sommeil à l’aide d’une montre et d’un téléphone Samsung Galaxy compatibles, a été la première du genre à être autorisée par la FDA après l’approbation précédente du ministère coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) , annoncée en octobre dernier en Corée. .

La fonction d’apnée du sommeil permet aux utilisateurs de plus de 22 ans n’ayant pas reçu de diagnostic d’apnée du sommeil de détecter les signes d’apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à sévère sur une période de surveillance de deux nuits, une condition du sommeil courante et chronique qui n’est souvent pas diagnostiquée. et non traité. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent simplement suivre leur sommeil deux fois pendant plus de quatre heures sur une période de dix jours.

L’AOS empêche une personne de respirer pendant son sommeil et peut souvent entraîner des perturbations de l’approvisionnement en oxygène, une diminution de la qualité du sommeil et une augmentation de la fatigue diurne. L’apnée du sommeil non traitée peut aggraver le risque de maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension, la maladie coronarienne, l’insuffisance cardiaque, l’arythmie cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux. Selon la National Sleep Foundation (NSF) , environ 25 % des hommes et 10 % des femmes aux États-Unis souffrent d’AOS. La nouvelle fonctionnalité de l’application Samsung Health Monitor devrait aider davantage de personnes à détecter de manière proactive les formes modérées ou graves d’AOS et, à la suite de cette détection, à consulter un médecin pour réduire le risque de complications liées à la santé.

Une bonne santé est fortement liée à un bon sommeil. Le sommeil aide le corps et l’esprit à récupérer et permet aux gens de se réveiller reposés et prêts pour la journée à venir. La qualité du sommeil que les gens obtiennent chaque nuit a un impact significatif sur leur bien-être physique et mental, leurs relations, leurs performances et bien plus encore. Samsung reconnaît le rôle fondamental que joue le sommeil dans la santé et le bien-être des gens en se concentrant sur trois éléments clés pour un meilleur sommeil : comprendre les habitudes de sommeil, adopter de meilleures habitudes et créer un environnement propice au sommeil.

Avec la fonction d’apnée du sommeil, Samsung franchit une nouvelle étape dans son engagement continu à fournir aux utilisateurs de Galaxy les meilleurs outils de sommeil possibles pour améliorer leurs habitudes de sommeil. La fonctionnalité sera disponible sur la série Galaxy Watch aux États-Unis via l’application Samsung Health Monitor au troisième trimestre. 3

1 La fonction Apnée du sommeil est une application médicale mobile, uniquement logicielle, en vente libre, fonctionnant sur une montre et un téléphone Samsung Galaxy compatibles. Cette fonctionnalité est destinée à détecter les signes d’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère sous la forme de perturbations respiratoires importantes chez les utilisateurs adultes de 22 ans et plus, sur une période de surveillance de deux nuits. Il est destiné à une utilisation à la demande. Cette fonctionnalité n’est pas destinée aux utilisateurs ayant déjà reçu un diagnostic d’apnée du sommeil. Les utilisateurs ne doivent pas utiliser cette fonctionnalité pour remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic et de traitement par un clinicien qualifié. Les données fournies par cet appareil ne sont pas non plus destinées à aider les cliniciens à diagnostiquer les troubles du sommeil.

2 La disponibilité peut varier selon le marché ou l’appareil. En raison des restrictions du marché concernant l’obtention de l’approbation/l’enregistrement en tant que logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), il ne fonctionne que sur les montres et les téléphones achetés sur les marchés où le service est actuellement disponible (cependant, le service peut être restreint lorsque les utilisateurs se rendent dans des pays sans service). marchés).

3 La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur, le modèle ou le téléphone couplé.