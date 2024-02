LG Electronics (LG) a dévoilé sa nouvelle solution avancée d’entretien des vêtements LG Styler à l’occasion du CES 2024. Intégrant un défroisseur haute pression portatif, le Dynamic Moving Hanger™ et la technologie Dual TrueSteam™, le dernier Styler offre des cycles de rafraîchissement des vêtements plus rapides et plus efficaces, avec des performances de séchage, de déshumidification et de défroissage améliorées.

Une première pour la gamme LG Styler, le nouveau modèle est doté d’un défroisseur à main à haute pression qui facilite le défroissage des chemises et autres vêtements et évite d’avoir à utiliser un fer à repasser séparé. Les utilisateurs n’ont qu’à suspendre leurs vêtements froissés à l’intérieur de la porte, sortir le défroisseur fixé au bas du Styler et lancer le processus de vapeur en appuyant sur un bouton. Le défroisseur utilise une vapeur puissante à haute pression pour pénétrer dans les vêtements, les rendant lisses et doux, ce qui réduit considérablement le besoin de repassage. De plus, la taille compacte du défroisseur à haute pression est plus pratique et permet un rangement facile à l’intérieur du Styler.

Grâce au système exclusif de cintre mobile dynamique, LG Styler peut offrir un soin sur mesure à différents types de vêtements et de tissus. Contrairement à son prédécesseur, le cintre mobile, qui se déplaçait simplement d’un côté à l’autre pour le dépoussiérage, le nouveau système permet un entretien délicat et efficace des vêtements. Il permet d’améliorer le dépoussiérage, la désodorisation, le séchage et l’atténuation des plis grâce à un mouvement de torsion et un mécanisme rotatif. Il contribue également aux cycles améliorés du Styler, tels que le cycle Poussière fine, qui tord et secoue jusqu’à 350 fois par minute pour éliminer les grosses et fines particules de poussière des vêtements.

L’une des principales caractéristiques du nouveau Styler est la technologie Dual TrueSteam de LG. Au lieu d’un seul élément chauffant, Dual TrueSteam utilise deux éléments chauffants pour faire bouillir l’eau et générer de la vapeur, ce qui permet un contrôle plus précis du volume et de la force du jet de vapeur. Le parcours pour les tissus délicats, tels que la soie et le cachemire, n’utilise qu’une seule des deux résistances du système, permettant d’entretenir les tissus en douceur grâce à un contrôle optimisé du débit de vapeur. Le double TrueSteam permet également le cycle sanitaire du Styler, un cycle spécialisé qui maintient les vêtements hygiéniquement propres en éliminant plus de 99,99% des germes et 11 types différents de bactéries nocives.

En outre, la dernière solution de LG pour l’entretien des vêtements est dotée d’un système de ventilation intégré qui fait automatiquement circuler l’air dans la pièce. Elle offre aussi une fonction de déshumidification qui peut recueillir jusqu’à 10 litres d’humidité de la pièce sans ouvrir la porte du Styler, ce qui garantit un environnement intérieur agréable et empêche les vêtements de devenir humides après avoir été rafraîchis par le Styler.

Pour une gestion plus pratique, la presse à pantalons du nouveau Styler, qui permet de gagner du temps, adopte une structure de suspension améliorée permettant d’obtenir des plis plus nets et infroissables. De plus, le nouveau Styler est doté d’un écran tactile LCD intuitif qui permet de sélectionner les cours rapidement et facilement.

« Le nouveau LG Styler est une solution polyvalente de soin des vêtements qui garantit un soin optimal pour divers tissus et une commodité optimale pour nos clients », a déclaré le président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, Lyu Jae-cheol. Il a précisé : « Pionnier des systèmes de soin des vêtements, LG continuera d’améliorer les capacités de LG Styler, redéfinissant la gestion de la garde-robe et rendant plus facile que jamais le maintien de l’apparence et de l’odeur fraîche des vêtement ».

