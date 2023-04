En tant que partenaire officiel du Tunisia Game Show (premier salon E-sports en Tunisie) prévu du 15 au 20 avril 2023 à la foire internationale de Sousse, AppGallery, la plateforme de distribution d’applications, marquera sa présence à cet événement d’envergure à travers le plus grand stand. Lequel deviendra à n’en point douter le lieu incontournable des mobile gamers participants.

A cette occasion, les participants vivront l’expérience mobile gaming via AppGallery, et se régaleront à travers un espace d’exposition et de découverte des derniers produits Huawei disponibles sur le marché tunisien : smartphones, objets connectés, produits audio, laptops, tablettes… L’espace d’exposition sera marquée également par la présence du nouveau smartphone HUAWEI nova 10 SE, marqué par un design innové, un système d’imagerie 108MP, une batterie HUAWEI SuperCharge de 66W et une batterie de 4500mAh.

En prenant part au plus grand événement gaming en Tunisie à travers le plus grand stand du salon, AppGallery entend faire découvrir ses produits et services à ses plus grands lecteurs tout en les incitant à s’immerger dans l’univers AppGallery.

AppGallery présente une solution de paiement facile et sécurisée pour les gamers tunisiens

Pour faciliter l’accès des mobiles gamers aux différents jeux, AppGallery a mis en place un moyen de paiement typique pour les gamers, à savoir le DCB (Direct Carrier Billing).

Grâce à cette méthode de paiement sécurisée, AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d’effectuer leurs achats in-app et leurs mises à jour préférées en dinars tunisiens de manière transparente. Le DCB permet ainsi aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.

Le stand AppGallery, lieu incontournable des mobile gamers participants

Par ailleurs, les visiteurs du stand AppGallery auront droit de pleines surprises et gagneront de nombreux cadeaux. Dans ce cadre AppGallery multiplie les avantages aux gamers à travers une multitude de campagnes visant l’encouragement des gamers via un ensemble de cadeaux liés aux téléchargements des jeux et l’achat in-apps.

Plateforme officielle de distribution d’applications pour HUAWEI, AppGallery est l’un des 3 principaux marchés d’applications au monde, et l’une des principales destinations des joueurs mobiles.

L’écosystème AppGallery permet aux gamers de bénéficier d’un ensemble d’avantages à l’instar de la disponibilité de l’ensemble des jeux de tous genres, la fluidité du téléchargement et des mises à jour et surtout la possibilité d’acheter en utilisant des moyens de paiement sécurisé et facile.

AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions avec plus de 580 millions d’utilisateurs actifs par mois. La sélection diversifiée d’applications couvre tous les aspects de la vie numérique, tout en offrant une multitude de promotions et de cadeaux.

Application préinstallée dans les smartphones et tablettes HUAWEI, AppGallery est également disponible pour les appareils Android via le site web : https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/