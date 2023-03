HUAWEI AppGallery, la plateforme officielle de distribution d’applications pour Huawei, et l’un des 3 principaux marchés d’applications au monde, lance du 20 février au 19 mars 2023, la fête des cadeaux d’hiver pour l’ensemble des titulaires de HUAWEI ID en Tunisie.

Il s’agit d’une opportunité, en cette période de froid hivernal, pour l’ensemble de la communauté mobile gamers de jouer à certains jeux mobiles les plus populaires et de gagner des cadeaux valeureux. La campagne est ouverte pour l’ensemble des utilisateurs des devices Huawei et Android utilisant AppGallery via HUAWEI ID.

L’écosystème AppGallery, l’une des principales destinations des joueurs mobiles, permet aux gamers de bénéficier d’un ensemble d’avantages, à l’instar de la disponibilité de l’ensemble des jeux de tous genres, la fluidité du téléchargement et des mises à jour et surtout la possibilité d’acheter en utilisant des moyens de paiement sécurisé et facile.

Comment jouer et bénéficier des cadeaux?

Tout d’abord, les différents cadeaux à gagner consistent en :

-Cinq (05) HUAWEI nova 9 SE,

–Cinq (05) HUAWEI WATCH GT3

–Quatre (04) HUAWEI MatePad T 10s

Pour bénéficier de ces cadeaux, c’est simple. Il suffit d’avoir :

-Un identifiant HUAWEI ID(*) et utiliser HUAWEI AppGallery.

-S’assurer que votre enregistrement HUAWEI ID a eu lieu en Tunisie ou au Maroc.

-Visiter la page de la Campagne : bit.ly/Winter-Gift-Festival-Tunisia

-Commander des diamants pour un des applications ou jeux sélectionnés.

Le gaming et ses avantages chez HUAWEI AppGallery

AppGallery offre toute la gamme de jeux populaires notamment Garena Free Fire, Yalla Ludo et Lords Mobile.

AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d’effectuer leurs achats in-app et leurs mises à jour préférées en dinars tunisiens de manière transparente grâce au Direct Carrier Billing (DCB), une méthode de paiement sécurisée.

Le DCB permet aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile (solde du téléphone).

AppGallery multiplie les avantages aux gamers à travers une multitude de campagnes visant l’encouragement des gamers via un ensemble de cadeaux liés aux téléchargements des jeux et l’achat in-apps.

AppGallery, disponible dans plus de 170 pays et régions avec plus de 580 millions d’utilisateurs actifs par mois, est une application préinstallée dans les smartphones et tablettes Huawei. L’application est également disponible pour les appareils Android via le site web : https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/

Lien de téléchargement direct : bit.ly/AppGallery-Download-2023

———-

(*) Grâce à HUAWEI Mobile Services, les utilisateurs de Huawei peuvent accéder à de nombreuses fonctionnalités avancées telles que l’’identifiant HUAWEI ID, les notifications push, les paiements et autres services.

Un identifiant HUAWEI ID est nécessaire pour accéder à tous les services dont HUAWEI Themes, HiGame, HiCare, Phone Clone, HiCloud, HUAWEI Wear, HUAWEI Health et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent s’’inscrire pour obtenir un identifiant à la première utilisation de l’application.