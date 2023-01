Dix ans après avoir présenté au monde le tout premier téléviseur OLED grand écran, LG continue de dominer le marché des téléviseurs haut de gamme.

Les téléviseurs OLED de pointe de la marque ont été récompensés par le CES Innovation Award pendant 11 années consécutives et n’ont cessé d’évoluer au fil du temps pour offrir une valeur toujours plus grande aux consommateurs.

Les téléviseurs LG OLED sont réputés pour leur qualité d’image exceptionnelle.

Les fers de lance de la gamme OLED 2023 de LG sont les derniers téléviseurs de la série OLED evo Z3, G3 et C3.

Ces nouveaux modèles améliorés offrent une luminosité et une précision des couleurs supérieures ainsi qu’une clarté et des détails étonnants grâce à la précision et aux performances de la technologie LG OLED evo et du nouveau processeur α 9 AI Gen6.

Le dernier processeur de la série Alpha utilise la technologie d’apprentissage profond assisté par l’intelligence artificielle la plus sophistiquée de LG pour garantir une qualité d’image et de son exceptionnelle. AI Picture Pro offre désormais une mise à l’échelle améliorée pour une meilleure clarté et une amélioration de la cartographie dynamique des tons, qui permet de révéler la profondeur et les détails de chaque image.

AI Picture Pro intègre également une technologie de traitement de l’image qui détecte et affine les objets importants, comme les visages des personnes, pour leur donner une qualité HDR plus vivante.

Une autre mise à niveau importante appliquée à la série OLED evo G3 de cette année est la technologie Brightness Booster Max de LG, qui intègre une toute nouvelle architecture de contrôle de la lumière et des algorithmes d’amplification de la lumière pour augmenter la luminosité jusqu’à 70 %.

Les modèles G3 OLED evo 2023 de LG bénéficient également d’une mise à niveau esthétique grâce à l’introduction du One Wall Design ultra-sons couture.

Les téléviseurs LG OLED 2023 sont conçus aussi pour être plus respectueux de l’environnement, de la production à l’élimination, créant ainsi des cycles durables.