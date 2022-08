AppGallery, un des trois plus grands magasins d’applications, a conclu le 7e tournoi hors ligne Free Fire à Sousse, en Tunisie. Ce tournoi historique a été lancé en collaboration avec Garena Free Fire, un jeu de bataille royale en ligne sur mobile conçu pour offrir aux joueurs une expérience sociale passionnante. L’événement s’est tenu à l’hôtel Pearl Marriott récemment.

La dernière édition a vu la participation de plus de 1 000 amateurs d’eSports de toute la Tunisie, qui se sont disputés une cagnotte globale de 2 200 TND. Les premiers gagnants Hedi Hammami (groupe miracle) a remporté 1 000 TND, le deuxième gagnant Hamza Ben Ammar a reçu 500 TND, et le troisième gagnant Mohamed Tahar Belhouch a été récompensé de 250 TND.

La communauté des gamers mobiles en Tunisie est en pleine croissance, avec 72% des adultes tunisiens utilisant les jeux mobiles. Les gamers mobiles tunisiens passent plus de 3,5 heures par jour sur leurs appareils mobiles, et leurs genres de jeux préférés comprennent l’action/aventure, la course et le sport. Selon data.ai, Garena Free Fire a été le jeu mobile le plus téléchargé au monde en 2019, 2020 et 2021. Le scénario basé sur l’action permet aux joueurs de vivre une histoire captivante avec le meilleur gameplay.

Dans ce contexte, AppGallery a lancé le » tournoi hors ligne AppGallery et Garena Free Fire « , renforçant ainsi sa position de leader au sein de la communauté des joueurs en Tunisie. L’événement a accueilli des joueurs de toute la Tunisie pour collaborer et s’affronter dans un match joyeux. L’événement a également permis de présenter les services inégalés des marchés d’applications, tels que le large éventail d’options de jeux et d’applications et les capacités de pointe que les développeurs peuvent découvrir.

Suivant les traces des précédentes éditions réussies, la 7ème édition soutenue par AppGallery et Free Fire réussit à rassembler un groupe de gamers tunisiens pour s’adonner à un environnement de jeu passionnant. L’événement s’est conclu par une cérémonie qui a célébré 50 gagnants au total.

AppGallery permet aux joueurs en Tunisie d’effectuer leurs achats in-app en dinars tunisiens de manière transparente grâce au Direct Carrier Billing (DCB), une méthode de paiement sécurisée. Le DCB permet aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.