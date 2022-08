UNECA (United Nations Economic Commission for Africa), en partenariat avec Betacube, annonce le lancement du nouveau programme Tech African Women, invitant les startups en phase d’idéation d’Éthiopie, du Sénégal, de Tanzanie et de Tunisie dirigées par des femmes à soumettre leurs candidatures.

Le programme TAW (Tech African Women) a pour objectif d’accompagner les femmes entrepreneurs dans le développement de leurs compétences afin de créer des startups tech avec un grand potentiel de réussite, d’accélérer la transformation d’idées de projets en business models viables et de développer des opportunités entre différents écosystèmes africains.

Le programme se déroulera d’août à décembre 2022 et se compose de 3 phases principales :

Un bootcamp de 3 jours se tiendra en Tunisie, au Sénégal, en Éthiopie et en Tanzanie en partenariat avec des acteurs locaux de l’écosystème. L’équipe gagnante de chaque bootcamp remportera un prix de 2000$ Un programme d’incubation de 2 mois, 100% en ligne, accessible aux 2 startups gagnantes de chaque pays Une cérémonie finale au Rwanda où les 8 startups seront invitées à pitcher pour remporter le prix final du programme : prix de 7000$ pour la meilleure startup.

TAW s’adresse aux femmes porteuses de projets tech et leur offre l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences entrepreneuriales, d’établir des partenariats avec d’autres entrepreneurs africains, d’accroître la visibilité des entreprises à l’échelle régionale et de faciliter l’accès au financement. Le programme propose des solutions qui répondent aux Objectifs de Développement Durable (ODD) en accompagnant les femmes entrepreneurs qui souhaitent jouer un rôle clé dans l’évolution du continent notamment à travers leurs startups à impact.

Pendant toute la durée du programme d’incubation, les équipes auront accès à un réseau de développeurs et de designers qui développeront gratuitement leurs MVP, travailleront en étroite collaboration avec des experts en marketing, en finance et assisteront à des webinaires, sur mesure, animés par des formateurs internationaux. Les mises en relation avec des investisseurs potentiels et des partenaires commerciaux seront facilitées grâce au réseau local et international de Betacube.

Comment participer ?

Les participants doivent être des ressortissants tunisiens, tanzaniens, sénégalais ou éthiopiens, avoir une idée d’une startup tech qui répond à un des Objectifs de Développement Durable, être une femme âgée de 18 à 35 ans et être capable de communiquer couramment en français ou en anglais.

Les candidatures sont ouvertes pour les 4 pays sur le site officiel du programme www.techafricanwomen.com, jusqu’au 10 août pour la Tunisie et jusqu’au 17 août pour l’Ethiopie, le Sénégal et la Tanzanie.