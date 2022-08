ESET, éditeur leader européen de solutions de cybersécurité pour particuliers et entreprises, lance un portail de sensibilisation aux risques cyber à destination des enfants et de leurs parents.

Aujourd’hui, 1 personne sur 3 sur le web est un enfant*, alors que la protection des jeunes générations dans leur utilisation d’internet constitue, plus que jamais, l’un des défis majeurs de notre société numérique (et physique). Cette sensibilisation n’est cependant pas toujours évidente pour les parents qui n’ont parfois pas connaissance de toutes les cybermenaces ou qui ne savent pas comment aborder ces sujets. À ce titre, et en guise d’exemple, on compte 20% des jeunes qui se disent être victimes de cyberharcèlement** et 74 % des parents ont l’impression que leurs enfants prennent le risque de faire une mauvaise rencontre ou d’être cyberharcelés en se rendant sur Internet ou sur les réseaux sociaux**.

C’est dans ce contexte qu’ESET lance sa plateforme Safer Kids Online : un portail informatif et ludique ayant pour but de sensibiliser et d’éduquer les adultes d’une part et d’accompagner les enfants et les adolescents dans leur apprentissage numérique, d’autre part.

Safer Kids Online aborde des sujets graves mais essentiels (cyberharcèlement, prédateurs, réseaux sociaux…) avec une approche éducative s’adaptant à chaque public. Les enfants et adolescents pourront suivre deux séries d’animation adaptées à leur tranche d’âge tandis que les adultes pourront découvrir régulièrement des articles et guides rédigés par nos experts. Ainsi, ESET tend à rendre la sensibilisation ludique en créant un moment de partage et de prévention en famille. Darina Santamaria, Responsable Communication Safer Kids online, explique : “Dans le monde actuel la sécurité est une priorité, et chacun est concerné. Particulièrement exposés, les jeunes de tous âges sont les personnes à accompagner, ainsi que leurs parents : c’est tout le sens de la plateforme

Safer Kids Online que nous lançons, et dans laquelle chacun trouvera les clés pour avoir une bonne hygiène informatique à travers des conseils, des vidéos, des articles »

Safer Kids Online s’inscrit dans la lignée du Digital Security Guide à destination des PME lancé en 2021 et du blog We Live Security d’ESET qui, lui, s’attache à détailler et à informer sur l’actualité du paysage de la cybersécurité. Ce blog a d’ailleurs reçu le prix du meilleur blog de sécurité***.

Découvrez Safer Kids Online: https://saferkidsonline.eset. com/fr

