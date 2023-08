OPPO, la société mondiale de technologie intelligente et smartphone partenaire officiel des championnats de Wimbledon, a annoncé que Christopher Eubanks est nommé lauréat de son prestigieux prix « OPPO Breakthrough Inspiration Award 2023 ».

Avec un niveau exceptionnel de compétences et de talents mis en valeur au Wimbledon de cette année, Christopher Eubanks est sorti vainqueur après un processus de sélection rigoureux effectué par un panel de commentateurs et le vote des fans du monde entier. Les autres candidat.e.s présélectionné.e.s de cette année comprenaient également Mirra Andreeva, Marta Kostyuk et Jiri Lehecka.

Christopher Eubanks a inspiré tout le monde avec son parcours éblouissant. Avec ses performances remarquables et ses réalisations impressionnantes, Christopher incarne véritablement l’esprit du prix OPPO Breakthrough Inspiration. Son parcours aux championnats Wimbledon de cette année reflète pleinement la proposition de marque d’OPPO « Inspiration Ahead », démontrant des traits d’optimisme, de force et d’élégance.

Les technologies OPPO permettent aux fans du monde entier de s’immerger dans l’excitation du sport

OPPO est étroitement impliquée dans le monde du sport depuis près d’une décennie. Depuis son premier partenariat sportif en 2015, l’entreprise a continué à soutenir les plus grandes manifestations sportives, à travers notamment ses partenariats avec Roland-Garros et Wimbledon, outre son partenariat avec l’UEFA Champions League.

Avec sa proposition de marque « Inspiration Ahead », OPPO défend la conviction de surmonter les défis et l’adversité avec détermination et positivité – deux traits qui sont au cœur des ambitions de chaque athlète. Grâce à cette conviction, OPPO espère apporter plus de passion et d’inspiration au sport avec ses appareils intelligents et ses technologies de pointe tout en permettant aux fans du monde entier de mieux capturer, apprécier et partager des moments inoubliables de leurs sports préférés.

Des expériences inégalées pour les fans de tennis alimentées par les technologies d’imagerie OPPO

OPPO a continué à utiliser ses technologies d’imagerie professionnelle pour capturer des moments inspirants des grands tournois de tennis et les apporter aux fans du monde entier. En 2021, pour célébrer sa troisième année en tant que partenaire premium de Roland-Garros, OPPO a lancé la campagne « Play with Heart » pour encourager les fans à partager leur passion pour le tennis sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de cette campagne, OPPO a créé le « Wall of Heart », une série de murs de tennis rénovés à Paris et à Londres conçus pour inspirer les fans à se mettre à ce sport.

Lors de Roland-Garros 2022, OPPO a fait un usage créatif des capacités de photographie en basse lumière de son produit phare OPPO Find X5 Pro pour capturer des peintures lumineuses montrant le soutien aux joueurs et les partager.

En partenariat avec Wimbledon, OPPO a également créé un ensemble d’activations dans le monde entier pour permettre aux fans de mieux vivre et partager des moments spéciaux. En collaboration avec Getty Images, OPPO a lancé la campagne « Courting the Colour » lors de Wimbledon 2021 pour restaurer la couleur de vieilles photographies emblématiques de la compétition, donnant vie aux moments les plus beaux du tournoi.

OPPO s’est également associée au All England Lawn Tennis Club, en octroyant le prix « OPPO Breakthrough Inspiration Award » depuis 2019, afin de récompenser les jeunes joueurs qui ont fait des percées dans leur carrière à Wimbledon et les encourager davantage à atteindre de nouveaux sommets.

Plongez dans l’excitation de Wimbledon 2023 avec OPPO

L’engagement d’OPPO à offrir aux fans un accès inégalé à leurs événements sportifs préférés s’est poursuivi à Wimbledon cette année. Pour célébrer sa cinquième année consécutive en tant que smartphone partenaire officiel de l’événement, OPPO a une fois de plus amené ses technologies phares pour capturer des moments inspirants et les partager avec les fans de tennis du monde entier.

Lors de Wimbledon 2023, le produit phare OPPO Find N2 Flip a aidé les fans à créer et à partager des histoires mémorables. En utilisant le mode FlexForm du Find N2 Flip, les fans pouvaient capturer l’action sur le court central en 4K incroyablement clair en tenant le Find N2 Flip comme un caméscope à l’ancienne pour une prise de vue plus stable et un panoramique facile. Avec la prise en charge du grand écran de couverture vertical du téléphone, les fans pouvaient également s’enregistrer eux-mêmes et leurs ami.e.s en utilisant des aperçus d’image d’écran de couverture et des gestes mains libres pour prendre des selfies ultra-clairs avec un minimum d’effort.

Avec tant d’actions à capturer à Wimbledon, les utilisateurs d’OPPO Find N2 Flip ont également bénéficié de l’énorme batterie de 4 300 mAh du téléphone et de la charge flash SUPERVOOC de 44 W. Cette dernière pouvant charger le téléphone de presque vide à 50% en seulement 23 minutes. Avec le Find N2 Flip comme compagnon de confiance, l’excitation ininterrompue de Wimbledon 2023 est devenue plus qu’un simple souvenir, mais une collection de moments inoubliables à partager.