Samsung annonce les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic[1], conçues pour vous aider à adopter des habitudes plus saines, de jour comme de nuit[2]. La gamme Galaxy Watch6 propose des offres de santé holistiques et des performances puissantes dans un design raffiné et épuré – avec un cadre plus fin, un écran plus grand et plus contrasté et une interface utilisateur plus interactive[3]. Les deux modèles donnent également accès à une plus grande sélection de cadrans et à de nouveaux choix de bracelets.

“Avec les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, nous tenons notre promesse de démocratiser la surveillance avancée de la santé, maintenant directement à partir de votre poignet”, a déclaré Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux. “Surveillance du sommeil, forme physique, informations nutritionnelles… : Samsung vous offre des moyens nouveaux et pratiques pour travailler sur votre santé et votre bien-être en toute connaissance de cause. Chaque jour et chaque nuit.”

Conseils personnalisés pour une vie plus saine : tout commence par le sommeil[4]

La série Galaxy Watch6 fournit des informations significatives qui peuvent conduire à des changements positifs, avec des astuces, des conseils et des encouragements personnalisés et exploitables. Une meilleure santé commence par un meilleur sommeil. C’est pourquoi nous vous aidons à optimiser votre nuit de la même manière que vous optimisez votre journée. Nous nous concentrons sur trois éléments clés pour un meilleur sommeil : la compréhension de vos habitudes de sommeil, le développement de meilleures habitudes et la mise en place d’un environnement propice au sommeil.

La Galaxy Watch6 s’appuie sur nos fonctionnalités de pointe en matière de sommeil et de bien-être, et offre désormais une analyse approfondie de vos Sleep Score Factors[5] – votre temps de sommeil total, votre cycle de sommeil, le temps passé en éveil et votre récupération physique et mentale – pour vous donner un aperçu de la qualité de votre sommeil. Des Sleep Messages[6] plus personnalisés, développés en collaboration avec la National Sleep Foundation, vous donnent des informations détaillées sur l’état de votre sommeil tous les matins. En outre, la Galaxy Watch6 suit votre Sleep Consistency, afin que vous sachiez à quel point vos heures de sommeil et de réveil sont cohérentes, et vous attribue un Sleep Animal Symbol, qui représente votre type de sommeil[7].

Le Sleep Coaching[8] amélioré vous permet de mettre en pratique vos connaissances en matière de sommeil, grâce à des instructions, des conseils et des rappels personnalisés accessibles sur votre montre et sur votre smartphone. Lorsqu’il est temps d’aller se coucher, la Galaxy Watch6 peut vous aider à créer un environnement de sommeil parfait en modifiant automatiquement les paramètres des appareils smart home[9] et en activant le Sleep Mode sur votre montre et votre téléphone[10]. Cela vous permet de mettre en sourdine les notifications, de réduire la luminosité des écrans et même d’activer le capteur infrarouge Invisible LED sur la montre pour recueillir des informations sur la santé sans distraction supplémentaire due à la lumière.

Les fonctionnalités de remise en forme sont encore plus personnalisées, et vous aident à garder votre motivation pour atteindre vos objectifs. Body Composition[11] opère des relevés physiques clés tels que les muscles squelettiques, le métabolisme de base, les fluides corporels et le pourcentage de graisse corporelle. Vous obtenez ainsi un aperçu complet de votre corps et de votre forme physique, avec une approche personnalisée pour fixer des objectifs et suivre vos progrès. En plus des conseils personnalisés sur la forme physique, il existe désormais des conseils sur la nutrition, grâce à un nouveau partenariat avec Whisk[12].

La nouvelle fonction Personalized Heart Rate Zone analyse les capacités physiques individuelles[13] et définit cinq niveaux d’intensité de course optimaux, de la combustion des graisses à l’entraînement intense, ce qui vous permet de fixer vos propres objectifs en fonction de vos capacités. En plus des 100 trackers d’entraînement déjà existants, il y a maintenant le nouveau Track Run, qui enregistre vos séances de course sur une piste de course. Custom Workout vous permet de créer et de suivre votre programme d’entraînement personnel.

En plus de suivre votre tension artérielle[14] et votre électrocardiogramme[15], HR Alert[16] vous donne un aperçu de votre santé cardiaque en suivant les fréquences cardiaques anormalement élevées ou basses en arrière-plan – même pendant que vous dormez[17]. La Galaxy Watch6 peut vous aider à surveiller la température de la peau pendant la nuit pour obtenir des informations précieuses, telles que le suivi du cycle menstruel[18]. Fall Detection[19] peut détecter une chute lors d’un exercice physique, lorsque vous êtes à l’arrêt et même si vous tombez du lit pendant votre sommeil. Une fois la chute détectée, la montre alerte automatiquement un numéro d’urgence ou des contacts présélectionnés.

Un design sophistiqué, parfait pour vous

Porter une montre prend un tout autre sens avec la Galaxy Watch6 et son nouveau design offrant un meilleur affichage, plus de puissance et un plus grand choix d’options personnalisées et confortables[20].

L’écran 20 % plus grand[21] facilite la lecture et l’écriture, car il offre plus d’espace au texte. Le clavier est plus spacieux[22], et l’ensemble tient dans une taille confortable. L’écran est plus contrasté grâce à une résolution plus élevée[23] et à une luminosité maximale de 2 000 nits. Grâce à la fonction Always On Display, vous pouvez facilement régler la luminosité, ce qui vous permet de continuer à travailler même en plein soleil. Le processeur et la mémoire passent au niveau supérieur, et vos interactions avec la Galaxy Watch6 deviennent plus fluides et plus rapides que jamais.[24]

Les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic ont un cadre plus fin de 30 % et un cadre tournant plus fin de 15 %[25], ce qui rehausse le cadre rond distinctif. La gamme Galaxy Watch6 présente également de nouveaux cadrans élégants, interactifs et informatifs qui tirent le meilleur parti du grand écran. Les nouveaux bracelets qui se ferment en un clic multiplient les associations possibles, et avec 552 combinaisons uniques, vous pouvez créer votre montre parfaite sur Samsung.com[26]. Par exemple, le nouveau bracelet léger Fabric Band[27] et le cadran Sleep Coaching sont parfaitement adaptés si vous souhaitez recueillir des informations sur votre sommeil de manière confortable.

La gamme Galaxy Watch6 dispose d’une batterie plus importante, avec une consommation plus faible[28], pour prendre en charge l’écran plus grand et plus lumineux. Avec seulement huit minutes de charge rapide, elle vous offre huit heures supplémentaires, ce qui est parfait pour suivre votre sommeil la nuit[29].

Optimisez votre expérience depuis votre poignet[30]

Le Gesture Control amélioré vous permet de contrôler facilement votre montre par de simples gestes, pour plus d’accessibilité et de commodité. Vous pouvez définir vos propres raccourcis et accéder aux applications et aux fonctionnalités sans toucher votre montre.

WhatsApp permet aux utilisateurs de la Galaxy Watch de rester plus facilement en contact avec leurs amis et leur famille, sans avoir à sortir leur téléphone. À partir de cet automne, vous pourrez rester productif via votre montre grâce aux nouvelles applications Google Agenda et Gmail, qui seront disponibles exclusivement sur Wear OS. Vous pouvez également suivre vos progrès en matière de fitness ou de nutrition plus facilement grâce aux mises à jour de Peloton et MyFitnessPal. Bientôt, vous pourrez aussi profiter des capacités de streaming supplémentaires d’Audible. Avec l’introduction d’une nouvelle Skin Temperature API – qui fait partie du kit de développement logiciel Privileged Health de Samsung – les partenaires auront bientôt accès à une technologie infrarouge avancée pour des mesures plus précises, et tout un monde de nouvelles capacités. L’app Thermo Check, lancée récemment, utilise cette nouvelle API, vous permettant de mesurer sans contact et avec précision la température de votre plat préféré, ou de l’eau avant d’aller nager.

Associée à d’autres appareils Samsung, la gamme Galaxy Watch6 enrichit encore l’expérience de l’utilisateur. Le Camera Controller amélioré permet de contrôler à distance un appareil photo Galaxy Z Flip5 couplé[31]. Vous pouvez passer d’un mode à l’autre, d’un angle à l’autre et d’un niveau de zoom à l’autre. Les Samsung Smart TV[32] et Galaxy Tab S9 montrent vos progrès en temps réel avec un programme guidé de fitness ou de pleine conscience sur grand écran. Vous pouvez faire basculer automatiquement vos Galaxy Buds2 Pro entre différents appareils Samsung grâce à la fonction Auto Switch. Si vous perdez votre téléphone, la Galaxy Watch6 peut désormais le localiser grâce à la fonction Find My Phone avec prise en charge des cartes[33].

Et comme toujours, vos données personnelles restent en sécurité sur la montre grâce à la plateforme de sécurité Samsung Knox.

Disponibilité[34]

La Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic peuvent être réservées sur certains marchés à partir du 26 juillet et seront disponibles à partir du 7 août.

La Galaxy Watch6 est parfaite pour une utilisation quotidienne, grâce à son design moderne et minimaliste. Elle est disponible en 44 mm, en graphite et argent, et en 40 mm, en graphite et or. Les prix commencent à 319 euros pour la version Bluetooth et à 369 euros pour la version LTE. Pour un design plus luxueux et intemporel, ne cherchez pas plus loin que la Galaxy Watch6 Classic avec son célèbre cadran pivotant. Elle est disponible en noir et argent, en 43 mm et 47 mm, à partir de 419,00 € pour la version Bluetooth et 469,00 € pour la version LTE.

Vous aimez l’aventure ? Vous êtes à la recherche de durabilité, de performance et de style ? La Galaxy Watch5 Pro reste une excellente option. Elle est désormais dotée de fonctionnalités encore plus poussées pour le format d’échange GPS (GPX) [35]. Découvrez de nouveaux itinéraires grâce à la base de données de fichiers GPX, qui vous permet de rechercher et d’accéder facilement à des itinéraires recommandés. Vous pouvez également utiliser Route Workout, qui prend désormais en charge la course à pied et la marche, en plus de la marche et du vélo déjà disponibles.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic, ou concevoir votre propre montre ? Rendez-vous sur : https://www.samsungmobilepress.com ou www.samsung.com/galaxy-watch.

Galaxy Watch6 & Galaxy Watch6 Classic : spécifications des produits

Galaxy Watch6 Galaxy Watch6 Classic Matériaux & couleurs Armor Aluminium case avec Sport Band – 44mm: Graphite, Silver – 40mm: Graphite, Gold Stainless Steel case avec Hybrid Eco-Leather Band – 47mm : Black, Silver – 43mm : Black, Silver Dimensions[36]

& poids[37] – 44mm: 42.8 x 44.4 x 9.0 mm, 33.3g – 40mm: 38.8 x 40.4 x 9.0 mm, 28.7g – 47mm: 46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g – 43mm: 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0g Écran Sapphire Crystal – 44mm: 1.5-inch (37.3mm) 480×480 Super AMOLED, Full Color Always On Display – 40mm: 1.3-inch (33.3mm) 432×432 Super AMOLED, Full Color Always On Display Sapphire Crystal – 47mm: 1.5-inch (37.3mm) 480×480 Super AMOLED, Full Color Always On Display – 43mm: 1.3-inch (33.3mm) 432×432 Super AMOLED, Full Color Always On Display Processeur Exynos W930 Dual-Core 1.4GHz Mémoire

& stockage 2 GB de mémoire + 16 GB de stockage Batterie (moyenne)[38] Jusqu’à 40 heures (Always On Display off) / Jusqu’à 30 heures (Always On Display on) – 44mm: 425mAh – 40mm: 300mAh – 47mm: 425mAh – 43mm: 300mAh Recharge Recharge rapide (Recharge sans fil WPC) Système d’exploitation Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4)[39] Interface utilisateur One UI 5 Watch Capteurs Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, 3D Hall sensor Connectivité LTE[40], Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilité 5ATM+IP68[41] / MIL-STD-810H Compatibilité Android 10 ou supérieur avec plus de 1,5 GB de mémoire[42]

[1]La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et le smartphone lié. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres propriétés du produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

[2] Destinées uniquement à des fins de bien-être général et de remise en forme. Elles ne sont pas destinées à être utilisées pour la détection, le diagnostic, le traitement, la surveillance ou la gestion d’un état pathologique ou d’une maladie. Les utilisateurs doivent demander l’avis d’un médecin. Certaines caractéristiques peuvent varier en fonction du marché, du fournisseur ou de l’appareil lié.

[3] Par rapport à la gamme Galaxy Watch5.

[4] Les fonctions de sommeil sont destinées à des fins générales de bien-être et de remise en forme uniquement. Les mesures sont données à titre de référence personnelle uniquement. Faites-vous conseiller par un professionnel de la santé.

[5] Affichés sur un smartphone lié.

[6] Affichés sur un smartphone lié.

[7] Données de sommeil exigées de minimum 7 jours, dont 2 jours de congé.

[8] Données de sommeil exigées de minimum 7 jours, dont 2 jours de congé.

[9] Disponible sur des appareils intelligents enregistrés auprès de SmartThings. Exige la nouvelle version de Samsung Clock ainsi que les apps mobiles SmartThings.

[10] Compatible avec les smartphones Galaxy avec One UI 5 ou supérieur.

[11] Body Composition ne peut pas être utilisé comme un pacemaker implanté ou tout autre appareil médical implanté, ou si vous êtes enceinte. Les mesures pourraient manquer de précision si vous avez moins de 20 ans. Destiné uniquement à des fins générales de santé et de bien-être.

[12] Disponible en anglais et coréen.

[13] Pour mettre à jour l’étendue de chaque zone de FC pour la course à pied en fonction de la capacité cardio-pulmonaire, vous devez courir à l’extérieur pendant plus de 10 minutes à une vitesse constante de 4 km/h ou plus.

[14] La fonction de tension artérielle n’est disponible que sur certains marchés. Pour garantir la précision de l’appareil, les utilisateurs doivent le calibrer toutes les quatre semaines à l’aide d’un brassard traditionnel. La fonction tension artérielle ne permet pas de diagnostiquer l’hypertension ou d’autres affections, ni de détecter les signes d’une crise cardiaque. Elle n’est pas destinée à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement par un professionnel de santé qualifié.

[15] La fonction ECG n’est disponible que sur certains marchés. Elle n’est pas destinée à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. Cette fonction n’est pas destinée aux utilisateurs souffrant d’arythmies connues autres que la fibrillation auriculaire. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter les résultats de l’appareil ou prendre des mesures cliniques sans consulter un professionnel de la santé qualifié.

[16] La fonction Alerte RH est destinée à des fins générales de santé et de bien-être et n’est pas destinée à être utilisée pour diagnostiquer une maladie ou d’autres afflictions, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.

[17] Les fonctionnalités sont prises en charge par l’application Samsung Health Monitor. La disponibilité peut varier en fonction du marché ou de l’appareil. En raison des restrictions commerciales liées à l’obtention de l’approbation/l’enregistrement en tant que Software as a Medical Device (SaMD), l’application ne fonctionne que sur les montres et les smartphones achetés dans les pays où le service est actuellement disponible (toutefois, le service peut être limité lorsque vous voyagez dans des pays où le service n’est pas disponible). Cette application ne peut être utilisée que pour des mesures sur des personnes âgées de 22 ans et plus.

[18] En raison des restrictions imposées par les pays pour l’obtention de l’approbation/l’enregistrement en tant que dispositif médical, la fonctionnalité ne fonctionne que sur les téléphones et les montres achetés dans les pays où le service est actuellement disponible. N’est pas destiné à la contraception. Si vous utilisez actuellement une contraception hormonale ou suivez un traitement hormonal qui inhibe l’ovulation, ce service n’est pas utile pour suivre l’ovulation. Les prédictions peuvent varier en fonction de l’utilisation correcte de votre montre, des données saisies, des conditions environnementales, etc. Destiné aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter les prédictions ou prendre des mesures cliniques sur la base de celles-ci sans consulter un professionnel de la santé qualifié.

[19] Pour avertir une personne de contact, une connexion réseau est nécessaire. La précision du GPS peut être affectée par des obstacles au signal satellite, tels que des bâtiments.

[20] Par rapport à la gamme Galaxy Watch5.

[21] La comparaison de la taille de l’écran est basée sur la Galaxy Watch6 Small (40 mm) et la Galaxy Watch6 Classic Small (43 mm) par rapport à la Galaxy Watch5 Small (40 mm) et la Galaxy Watch4 Classic Small (42 mm), respectivement. Sur base de la Galaxy Watch6 Large (44 mm) et de la Galaxy Watch6 Classic Large (47 mm), le rapport de la taille des écrans est de 16 %.

[22] Les Galaxy Watch6 Small (40 mm) et Galaxy Watch6 Classic Small (43 mm) affichent 33 % de texte en plus, et un clavier plus grand de 13 % par rapport aux Galaxy Watch5 et Galaxy Watch4 Classic, respectivement.

[23] Par rapport à la gamme Galaxy Watch5.

[24] Par rapport à la gamme Galaxy Watch5.

[25] La Galaxy Watch6 Small (40 mm) a un cadre plus fin de 30 % que la Galaxy Watch5 Small (40 mm), tandis que la Galaxy Watch6 Classic a un cadre rotatif plus fin de 15 % que la Galaxy Watch4 Classic.

[26] Disponible sur samsung.com sur certains marchés. Le nombre de combinaisons disponibles peut varier d’un marché à l’autre.

[27] Disponible séparément. La disponibilité des bracelets peut varier selon les marchés ou les fournisseurs.

[28] Par rapport aux Galaxy Watch5 et Galaxy Watch4 Classic, respectivement.

[29] Tests effectués par Samsung avec une version préliminaire de la Galaxy Watch6 et de la Galaxy Watch6 Classic (BT & LTE), chacune couplée à un téléphone Samsung ; tous les appareils ont été testés avec le logiciel de la version préliminaire, le câble USB C Galaxy Watch Magnetic Fast Charging (EP-OR900) et l’adaptateur d’alimentation Samsung USB C 25W (EP-TA800). Le temps de charge varie en fonction de la région, des paramètres, du mode d’utilisation et des facteurs environnementaux ; les résultats réels peuvent varier. L’adaptateur d’alimentation Samsung USB C 25W (EP-TA800) est vendu séparément.

[30] La disponibilité de certaines applications/fonctionnalités peut varier selon le marché, le fournisseur ou l’appareil connecté. Des frais d’abonnement peuvent être facturés pour certaines applications.

[31] Compatible avec Galaxy S9 et modèles ultérieurs.

[32] Cette fonctionnalité nécessite que la Galaxy Watch soit couplée à une Smart TV compatible de 2021 ou plus récente. La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et les appareils connectés.

[33] Cette fonctionnalité nécessite que votre montre soit couplée à votre téléphone et qu’elle soit connectée au même compte Samsung.

[34] La disponibilité peut varier selon le marché ou le fournisseur. Les modèles, couleurs, tailles et bracelets pris en charge peuvent varier selon le marché ou le fournisseur.

[35] La fonction GPS nécessite une connexion internet. Peut être utilisé sur les modèles LTE sans smartphone couplé. Les modèles non LTE nécessitent une connexion Bluetooth avec un smartphone couplé.

[36] Mesurées sans capteurs de santé.

[37] Mesuré sans bracelet.

[38] L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

[39] Wear OS Powered by Samsung fonctionne avec les téléphones équipés de la dernière version d’Android (à l’exception de l’édition Go et des téléphones sans Google Play Store). Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon la plateforme et le marché. La compatibilité peut changer.

[40] Connectivité LTE disponible uniquement sur les modèles LTE.

[41] La Galaxy Watch6 est étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres pendant 10 minutes selon la norme 5ATM. Elle ne convient pas à la plongée ou aux activités impliquant de l’eau à haute pression. Si l’appareil ou vos mains sont mouillés, vous devez les sécher soigneusement avant de les utiliser. La série Galaxy Watch6 offre une protection contre la pénétration de la poussière et de l’eau douce jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes (IP68). Consultez le manuel de l’utilisateur pour plus d’informations, y compris les instructions d’entretien et d’utilisation.

[42] L’activation de l’appareil n’est possible qu’après connexion à un smartphone compatible avec les Google Mobile Services. Les appareils compatibles peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou la marque de l’appareil.