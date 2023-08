Samsung annonce la nouvelle série Galaxy Tab S9, un portefeuille de produits haut de gamme qui redéfinit le marché des tablettes et établit de nouvelles normes en matière d’immersion visuelle et de liberté créative. Dans les trois modèles, les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra, les écrans Dynamic AMOLED 2X offrent une expérience de visionnage et de divertissement à couper le souffle grâce à la puissance du Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy[1]. Le stylet S Pen certifié IP68 inclus aide les utilisateurs à donner vie à leurs idées. En tant que première série Galaxy Tab S avec une classification IP68[2], la série Galaxy Tab S permet aux utilisateurs de suivre leur inspiration à l’intérieur comme à l’extérieur.

“Il n’y a, à ce jour, aucune tablette telle que la Galaxy Tab S9 sur le marché. Elle change véritablement la donne dans sa catégorie et est la première de son genre à réunir dans un design haut de gamme complet tout ce que nous apprécions dans une tablette”, a déclaré Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux. “La Galaxy Tab S9 permet aux utilisateurs de donner vie à leurs grandes idées facilement.”

Découvrez un monde de divertissement et d’inspiration lors de vos déplacements

Que ce soit pour jouer ou regarder des vidéos, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces[3] de la Galaxy Tab S9 Ultra garantit un plaisir visuel immersif et portable. HDR10+ optimise la tonalité scène par scène, image par image, avec une large gamme de couleurs et de luminosités. Le taux de rafraîchissement dynamique de la série Galaxy Tab S9 est automatiquement calibré de 60 à 120 Hz pour contrebalancer un temps de réponse fluide avec une efficacité optimale de la batterie. Eye Comfort combat la fatigue visuelle en réduisant la lumière bleue de plus de 70 %[4]. L’écran donne vie à des détails précis, ce qui permet de rendre les photographies, les plans, les animations et bien d’autres choses encore plus nettes et précises. De plus, le format d’image 16:10 permet de diffuser les programmes télévisés et les films tels qu’ils ont été conçus.

Les divertissements sur la série Galaxy Tab S9 sont améliorés par un son spatial délivré par des haut-parleurs quadruples 20 % plus grands, avec un son provenant d’un système de haut-parleurs AKG et un son immersif Dolby Atmos. Pour garantir une expérience sonore optimale, les utilisateurs peuvent choisir des paramètres sonores personnalisés pour les jeux, la musique, les appels vidéo et plus encore. Pour ceux qui souhaitent profiter de divertissements en extérieur, la technologie innovante Vision Booster est désormais disponible sur la série Galaxy Tab S9. La tablette détecte automatiquement les conditions de forte luminosité et s’adapte pour que l’écran reste éclatant. Et avec le Smart Book Cover[5], qui tient tout seul, vous pouvez mettre l’appareil en mode portrait ou paysage pour un visionnage en mode mains libres.

La série Galaxy Tab S9 est plus épurée que jamais, mais particulièrement puissante. Chaque exemplaire est équipé de Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform pour Galaxy, le même processeur mobile ultrarapide que l’on retrouve dans les derniers smartphones Samsung. Il s’agit de la première tablette Galaxy dotée d’une technologie avancée de chambre à vapeur pour permettre des marathons prolongés de streaming, de jeu ou de montage vidéo. Grâce à une étroite collaboration avec les principaux partenaires de jeux, les utilisateurs de la Galaxy Tab S9 peuvent profiter de jeux optimisés pour un grand écran. La série Galaxy Tab S9 est également la série Galaxy Tab la plus efficace sur le plan thermique, avec une chambre à vapeur interne conçue spécifiquement pour les exigences élevées d’une tablette. La nouvelle dissipation thermique bidirectionnelle garantit de meilleures performances pendant les périodes d’utilisation prolongées.

Profiter de la liberté de donner vie à ses idées en toute facilité

Chaque Galaxy Tab S9 haut de gamme est livrée avec l’outil le plus recherché et le plus apprécié des utilisateurs de tablettes : le Galaxy S Pen. La série Galaxy Tab S9 et le S Pen offrent une expérience similaire à celle d’un stylo sur du papier et sont désormais tous deux certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui permet aux utilisateurs d’immortaliser et d’exprimer leurs idées dans un nombre encore plus importants d’endroits. Le S Pen permet également d’écrire dans les barres de recherche, les navigateurs et les app stores, et la nouvelle fonction de charge bidirectionnelle garantit qu’il est alimenté quel que soit le côté où il se trouve dans le support. Les utilisateurs peuvent passer au S Pen Creator Edition pour une expérience encore plus luxueuse. Le S Pen Creator Edition[6] est texturé pour une prise en main confortable et dispose d’un angle d’inclinaison plus important, ce qui rend la création plus intuitive.

Les écrans impressionnants de la série Galaxy Tab S9 constituent la toile de fond idéale pour tout projet. La fonction Multi Window[7] permet d’afficher jusqu’à 3 applications sous la forme d’une grille organisée de fenêtres facilement personnalisables. Faites des recherches dans un navigateur, affichez une image dans Samsung Gallery et esquissez des idées dans Samsung Notes, le tout en même temps au même endroit. L’affichage Pop-Up permet d’afficher les applications sous forme de fenêtres flottantes, alors que l’écran d’accueil complet reste visible.

Lorsque vous voyagez ou travaillez sur la route, le clavier Book Cover[8] et le mode DeX de la série Galaxy Tab S9[9] peuvent simuler une expérience de bureau avec la portabilité maximale d’une tablette. L’angle réglable et le clavier rétroéclairé du clavier Book Cover donnent l’impression d’un PC léger. Le mode DeX est doté d’un curseur facile à suivre, de fenêtres personnalisables et d’une fonction Second Screen[10], qui permet de dupliquer ou d’étendre l’écran du PC sur la tablette. Lors d’une réunion dans Google Meet[11], collaborez plus facilement en partageant des écrans et en éditant en direct un document Samsung Notes.

La Galaxy Tab S9 est conçue pour encourager la productivité et la créativité spontanées. C’est un concentré de puissance pour les activités de création avec des apps nouvelles et améliorées pour chaque passion personnelle. GoodNotes[12] offre de nouvelles fonctionnalités pour la prise de notes et la tenue d’un journal, pour la première fois sur Android et en exclusivité pour les utilisateurs de tablettes Galaxy. De plus, les notes créées dans GoodNotes sur différentes plateformes peuvent être facilement partagées et modifiées simultanément.

LumaFusion[13], l’app professionnelle de montage vidéo, facilite la création de contenus partageables. Les photos, les vidéos et même les fichiers volumineux pris avec l’appareil photo de votre smartphone Galaxy peuvent être facilement partagés avec votre Galaxy Tab S9 via Quick Share[14]. LumaFusion tire pleinement parti de l’écran plus grand de la Galaxy Tab S9 Ultra pour éditer les vidéos avec une grande précision.

Clip Studio Paint[15] a été transformé en une interface de tablette simplifiée pour le dessin, la peinture et bien plus encore. De plus, ArcSite[16] permet aux concepteurs et aux professionnels de traduire leur vision créative en plans CAO 2D soigneusement élaborés, en plans élargis et en estimations précises. En étroite collaboration avec Google pour optimiser l’expérience sur grand écran, les utilisateurs peuvent profiter d’un grand nombre d’applications partenaires pour accomplir facilement leurs tâches et concrétiser leurs idées.

Tirez le meilleur parti de l’expérience premium, à l’intérieur comme à l’extérieur

Avec son expérience utilisateur caractéristique, la série Galaxy Tab S9 s’intègre en toute transparence dans l’écosystème Galaxy. Lorsque la Galaxy Tab S9 est connectée à d’autres appareils, elle dispose d’une multitude d’outils créatifs. Multi Control[17] permet de copier, coller ou faire glisser facilement du texte et des images, directement entre la tablette et le smartphone, ce qui vous permet de contrôler votre smartphone avec le pavé tactile de la Galaxy Tab S9.

Afin de pouvoir égaler l’aspect logiciel haut de gamme de la série Galaxy Tab S9, le matériel de la Galaxy Tab S9 présente les mêmes détails de conception iconiques que les derniers smartphones de la série Galaxy S, tels que le design frappant de l’appareil photo. Avec une épaisseur de seulement 5,5 mm (Tab S9 Ultra), la série Galaxy Tab S9 est légère et fine, mais aussi robuste avec une classification IP68. Les appareils sont conçus pour résister aux chocs grâce à un boîtier renforcé avec de l’aluminium armé. Pour ceux dont les meilleures idées surgissent dans des endroits inattendus, c’est le partenaire parfait : utilisable dans des environnements peu hospitaliers et capable de résister à une journée active à l’extérieur. La nouvelle housse extérieure[18] offre encore plus de protection pour une tranquillité d’esprit encore plus grande.

La série Galaxy Tab S9 est un nouvel exemple de l’engagement de Samsung à développer des technologies qui enrichissent la vie des gens tout en minimisant l’impact sur l’environnement. Et ce, sans aucun compromis. Par rapport aux générations précédentes, la série Tab S9 comprend une plus grande variété de matériaux recyclés[19], tant dans les composants internes qu’externes[20]. Elle est livrée dans un emballage nouvellement conçu et le papier utilisé pour la boîte[21] est 100 % recyclé.

Disponibilité

La série Galaxy Tab S9 peut être réservée à partir du 26 juillet dans certains marchés et sera plus largement disponible dès le 7 août.

La série est disponible en 2 coloris, Beige et Graphite,[22] et dans 3 formats : 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra, 12,4 pouces pour la Tab S9+ et 11 pouces pour la Tab S9.[23]

L’expérience premium est garantie et soutenue par quatre générations de mises à jour de l’interface utilisateur One et du système d’exploitation Android, ainsi que par cinq ans de mises à jour de sécurité.

Pour plus d’infos sur la série Galaxy Tab S9, rendez-vous sur https://www.samsungmobilepress.com , https://news.samsung.com/global ou https://www.samsung.com/galaxy-tab

Spécifications des produits

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Affichage* 11-inch, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz) 12.4-inch, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz) 14.6-inch, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz) *Mesuré en diagonale, comme un rectangle entier, sans tenir compte des coins arrondis. La surface visible réelle est inférieure en raison des angles arrondis et de l’encoche du capteur photo. Systèmes d’exploitation Android 13.0 Dimensions 165.8 x 254.3 x 5.9mm 185.4 x 285.4 x 5.7mm 208.6 x 326.4 x 5.5mm Poids 498g (Wi-Fi) / 500g (5G) 581g (Wi-Fi) / 586g (5G) 732g (Wi-Fi) / 737g (5G) Appareil photo Arrière 13MP AF 13MP AF + 8MP Ultra-Wide Avant 12MP Ultra-Wide 12MP + 12MP Ultra-Wide Mémoire & stockage* 8GB+128GB 12GB+256GB

microSD tot 1TB** 12GB+256GB 12GB+512GB

microSD tot 1TB** 12GB+256GB 12GB+512GB 16GB+1TB microSD tot 1TB** * La disponibilité du stockage peut varier selon le marché, le modèle, la couleur ou le fournisseur. La disponibilité réelle de l’espace de stockage peut varier en fonction du logiciel préinstallé et du marché, du modèle, et de la taille et du format des fichiers. **La carte microSD est vendue séparément. PA Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy Batterie* 8,400mAh (typisch) 10,090mAh (typisch) 11,200mAh (typisch) *Valeur typique testée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée, compte tenu de l’écart de capacité des piles entre les échantillons de piles testés conformément à la norme IEC 61960. Connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v5.3 *Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits disposant d’un réseau 5G. Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, du fournisseur et de l’environnement de l’utilisateur. **La disponibilité du modèle LTE varie selon les marchés et les fournisseurs. La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, du fournisseur et de l’environnement de l’utilisateur. ***La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Couleurs* Beige, Graphite *La disponibilité des couleurs des produits peut varier selon le marché ou le fournisseur. Son Quad Stereo Speakers avec Sound by AKG, Dolby Atmos® Sécurité Samsung Knox Authentification biométrique Empreinte digitale sur l’écran (FOD) Accessoires* S Pen (BLE, Inbox), S Pen Creator Edition Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Smart Book Cover, Outdoor Cover, Notepaper Screen, Privacy Screen * Le stylet S Pen et le câble USB Type-C sont inclus dans la boîte. D’autres accessoires sont disponibles séparément. La disponibilité des étuis de tiers peut varier selon le marché, le fournisseur et le détaillant.

* Les spécifications peuvent varier selon le marché.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations produits figurant dans le présent document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

[1] Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies Inc et/ou de ses filiales.

[2] Les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra sont classés IP68. Le stylet S Pen inclus est également résistant à l’eau et à la poussière avec un indice IP68. Conformément à la classification IP68, l’appareil est capable de résister à une immersion allant jusqu’à 1,5 mètre de profondeur en eau douce pendant 30 minutes maximum. Rincez / séchez les parties mouillées. Non recommandé pour une utilisation à la plage ou à la piscine.

[3] En diagonale, la taille de l’écran de la Galaxy Tab S9 Ultra est de 14,6 pouces dans le rectangle complet et de 14,5 pouces en tenant compte des coins arrondis.

[4] Comparé à un écran LCD normal. SGS a décerné à l’écran de la série Galaxy Tab S9 la certification Eye Care, en raison de sa capacité à réduire considérablement les effets nocifs de la lumière bleue.

[5] Smart Book Cover est vendu séparément.

[6] Vendu séparément. La disponibilité et le timing peuvent varier selon le marché.

[7] Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le multitâche.

[8] Le clavier Book Cover est vendu séparément. Le produit est disponible pour la Galaxy Tab S9 Ultra, la Galaxy Tab S9+ et la Galaxy Tab S9. Le design du produit peut varier selon le modèle. Les caractéristiques et la disposition du clavier peuvent varier selon le modèle ou la langue. La fonctionnalité de rétroéclairage n’est disponible que sur le clavier de la Galaxy Tab S9 Ultra Book Cover en appuyant sur Fn + F12.

[9] La disponibilité peut varier en fonction de l’appareil. Samsung DeX est pris en charge sur certains smartphones et tablettes Galaxy.

[10] Second Screen nécessite des PC équipés de Wireless Display et de Windows 10 v.2004 ou une version ultérieure.

[11] Google Meet peut être téléchargé sur Google Play. Google Meet est une marque déposée de Google LLC.

[12] L’app GoodNotes doit être téléchargée séparément et est accompagnée d’une version complète gratuite pendant 1 an. Une fois la période de la version complète gratuite expirée, un achat supplémentaire est nécessaire pour continuer à l’utiliser. Les conditions de service peuvent varier selon le pays et la région.

[13] L’app LumaFusion doit être achetée et téléchargée séparément. Les conditions de service peuvent varier selon le pays et la région.

[14] Le partage rapide entre appareils Galaxy est disponible avec les systèmes d’exploitation suivants : smartphones et tablettes avec Android OS version 10.0 (Q) et One UI 2.1 ou version ultérieure, PC avec Windows 10 ou version ultérieure. Nécessite un compte Samsung et une connexion Wi-Fi et Bluetooth.

[15] L’app Clip Studio Paint est préinstallée dans certains marchés. L’app Clip Studio Paint peut être téléchargée dans le Galaxy Store et est assortie d’une période d’essai gratuite de 6 mois pour les nouveaux utilisateurs. Une fois la période d’essai gratuite terminée, un abonnement payant sur base d’un plan d’utilisation mensuel est nécessaire pour continuer à utiliser l’app. Les conditions de service peuvent varier selon le pays et la région.

[16] L’app ArcSite doit être achetée et téléchargée séparément dans le Galaxy Store. Les conditions de service peuvent varier selon le pays et la région.

[17] Multi Control n’est disponible que sur certains smartphones Galaxy avec One UI 5.1 ou supérieur et sur les appareils Galaxy Tab avec One UI 5.1.1 ou supérieur. La disponibilité peut varier selon l’app.

[18] Tous les étuis sont vendus séparément.

[19] En comparaison avec la série Galaxy Tab S8. PA recyclé après consommation : plastique océanique issu de filets de pêche usagé ; PBT recyclé après consommation : plastique dérivé de bouteilles PET usagées ; PC recyclé après consommation : plastique provenant de barils d’eau ; Aluminium recyclé avant consommation : aluminium dérivé de déchets transformés en débris de verre, également appelé ‘calcin’. Le calcin est ensuite utilisé dans le processus de fabrication de Samsung, en particulier dans la fusion de l’aluminium ; Verre recyclé avant consommation : verre dérivé de déchets transformés en débris de verre, également connu sous le nom de ‘calcin’. Les déchets de verre sont ensuite utilisés dans le processus de production de Corning, en particulier dans la fusion du verre.

[20]Galaxy Tab S9 Ultra : 17 composants de l’appareil contenant au moins 10 % de plastique recyclé ou d’aluminium recyclé avant consommation et Corning® Gorilla® Glass 5 avec au moins 10 % de matériaux recyclés. Ces composants sont entre autres les suivants : le porte-câble central, le chargeur de stylo déco, le module de haut-parleur supérieur gauche, le module de haut-parleur supérieur droit, le module de haut-parleur inférieur gauche, le module de haut-parleur inférieur droit, le boîtier arrière, le support de boîtier, le support de clé, le support PCB supérieur, le support PCB central, le support de câble inférieur, le tiroir SIM, les touches de volume, la touche latérale, la déco de l’appareil photo, la fenêtre principale.

[21] Nous utilisons du papier 100 % recyclé pour les composants d’emballage suivants : la boîte d’emballage du produit, la boîte du manuel, le ruban DLC et la boîte DLC. Le papier 100 % recyclé a fait l’objet d’une déclaration de validation environnementale (ECV).

[22] Les couleurs peuvent varier selon le marché et le fournisseur.

[23] En diagonale, la taille de l’écran de la Galaxy Tab S9 est de 11 pouces dans le rectangle complet et de 10,9 pouces en tenant compte des coins arrondis. La taille de l’écran de la Galaxy Tab S9+ est de 12,4 pouces dans le rectangle complet et de 12,4 pouces en tenant compte des coins arrondis. La taille de l’écran de la Galaxy Tab S9 Ultra est de 14,6 pouces dans le rectangle complet et de 14,5 pouces en tenant compte des coins arrondis. La surface visible réelle est inférieure en raison des angles arrondis et de l’encoche du capteur photo.