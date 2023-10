Huawei et son écosystème participent au Salon de l’Électricité et des Énergies Renouvelables ELEK ENER 2023, du 11 au 15 octobre 2023 au Parc des Expositions du Kram. L’événement réunit plus de 200 exposants, 20 000 visiteurs professionnels et 45 délégations africaines. Organisé par la (Chambre Syndicale Nationale de l’Electricité) CSNIE et le Centre Tunisien des Foires, Expositions et Congrès (CTFEXPO), ELEK ENER 2023 vise à développer l’écosystème énergétique et à promouvoir les échanges sur le continent africain et le pourtour méditerranéen.

Huawei, le leader chinois des télécommunications, renforce sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur de l’énergie grâce à une vaste gamme de solutions technologiques. L’entreprise propose des solutions photovoltaïques sur mesure, répondant aux besoins variés des particuliers et des entreprises, couvrant ainsi les secteurs résidentiel, commercial, industriel et les grandes centrales.

Huawei collabore étroitement avec Green Power Technologie, son partenaire à valeur ajoutée (VAP) et son distributeur tunisien Watany Group Energy, pour commercialiser ses solutions photovoltaïques de pointe. Ces partenaires certifiés possèdent une vaste expérience dans le développement de marchés et offrent une expertise technique reconnue en matière de solutions solaires intelligentes, ainsi qu’une gamme complète de services à forte valeur ajoutée composée notamment de formations, services de dimensionnement, d’aide à la mise en service et de dépannage.

« Nous sommes honorés de mettre en lumière les avancées technologiques de Huawei dans les domaines des onduleurs et des systèmes de stockage énergétique lors d’ELEK ENER, en collaboration avec notre partenaire tunisien, Watany Group Energy.

Dans un contexte de hausse des coûts de l’électricité et de la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement, les solutions de Huawei offrent la possibilité de réduire les dépenses énergétiques pour les particuliers et les entreprises, tout en garantissant une stabilité et une indépendance énergétique.

En tant que fournisseur global de solutions photovoltaïques, de gestion de l’énergie et d’e-mobilité, Green Power Technologie accélère son engagement en Afrique à travers sa connaissance du marché, son accompagnement et son expertise technique unique. », commente M. Seif Sedky, CEO Green Power Technology.