Les pionniers de la 5G, fournisseurs de services de communication (FSC) précurseurs qui stimulent actuellement la demande en 5G des consommateurs, sont trois fois plus susceptibles de fidéliser les clients, et presque deux fois plus susceptibles de voir les revenus de leurs services mobiles et leur revenu moyen par client (ARPU) augmenter que les autres FSC. C’est ce que dévoile, entre autres, un rapport de l’Ericsson ConsumerLab dédié aux pionniers de la 5G.

Il s’agit du premier rapport du secteur à combiner les données de satisfaction client et les faits sur le marché, et à évaluer la maturité 5G et les stratégies de revenu commercial de 73 FSC sur 22 marchés dans le monde, à partir de 105 critères.

Le rapport distingue quatre étapes de maturité 5G : Les « explorateurs » de la 5G, qui se lancent juste sur le marché de la 5G ; Les « potentiels » de la 5G, FSC qui bénéficient de clients satisfaits du fait de la performance de leurs réseaux 4G, mais qui n’ont pas beaucoup investi pour faire évoluer leur réseau 5G et leurs offres ; Les « ambitieux » de la 5G, FSC perçus comme des challengers, qui visent haut en matière de 5G et ont l’objectif d’augmenter leur satisfaction client ; Les pionniers de la 5G, qui donnent le rythme, et offrent une couverture 5G, une performance et une innovation de pointe, mais qui peuvent encore s’améliorer.

Les pionniers de la 5G, qui représentent 20 % des FSC étudiés et sont largement perçus comme les leaders du marché de la 5G par les consommateurs, ne sont pas nécessairement les leaders en termes de part de marché, ou sur leurs marchés locaux.

Ils sont caractérisés par un meilleur Net Promoter Score (NPS) sur leurs marchés et par leur rôle de leader en matière d’innovation, puisqu’ils offrent déjà en moyenne trois services 5G grand public, tels que le cloud gaming, la vidéo immersive (AR/VR) et l’accès sans fil fixe 5G.

Si les marchés les plus développés de l’Asie du Nord-Est et de l’Amérique du Nord comptent la plus grande part de FSC de la catégorie pionniers, les FSC européens représentent un tiers d’entre eux.

Informations clés sur les pionniers de la 5G :

50 % des pionniers de la 5G ont vu leur ARPU augmenter d’1 % ou plus d’une année à l’autre, contre un quart pour le reste des fournisseurs de services de communication.

75 % des pionniers de la 5G monétisent la 5G en fonction de la vitesse, de la qualité de service, de la convergence fixe mobile ou de contenu bundlé.

Les pionniers de la 5G ont une couverture de la population d’environ 75 % en moyenne, des vitesses de téléchargement de 270 Mbps, et une disponibilité 5G de 14 % ou plus.

En moyenne, 70 % des abonnés des pionniers de la 5G les considèrent comme les leaders sur le marché.

Presque 50 % de la catégorie des FSC pionniers de la 5G ont déjà introduit l’accès sans fil fixe 5G.

Les FSC pionniers de la 5G sont les plus dynamiques dans l’implantation de la 5G Stand Alone (SA) et de l’edge computing multi-accès (MEC).

S’appuyant sur les meilleures informations du marché, le rapport suggère différentes stratégies que les FSC pourraient entreprendre pour s’imposer comme pionniers de la 5G, ou bien améliorer leur position :

Mettre en place une couverture très étendue et partager les étapes importantes

Améliorer le marketing de la 5G afin de se poser comme leader en matière de perception

Étendre la couverture intérieure et améliorer la vitesse du débit

Explorer les offres de 5G convergentes

Fournir le haut débit 5G domestique

Innover sur le plan tarifaire en proposant des offres 5G à valeur ajoutée

Offrir de nouveaux services et des expériences immersives aux consommateurs

Entretenir des partenariats et des programmes avec l’écosystème pour les smartphones et autres

« Pour permettre d’augmenter le chiffre d’affaires 5G des FSC, il est fondamental de s’engager dans le leadership technologique et de se concentrer sur la qualité du réseau, en développant l’activité grand public et en explorant de nouvelles opportunités commerciales. Sans surprise, les pionniers de la 5G recherchent de nouvelles manières de défier les conventions du secteur, afin de rendre la connectivité 5G plus pertinente pour les consommateurs, les entreprises et la société. », explique Erik Ekudden, CTO d’Ericsson. « Les services grands publics liés à la 5G peuvent fournir jusqu’à 3, 7 milliards de dollars de revenus cumulés aux fournisseurs de services de communication (FSC) d’ici 2030. Ce rapport montre que les pionniers de la 5G qui peuvent faire preuve d’une capacité à adopter les nouvelles technologies, à influencer la perception des consommateurs, et qui sont prêts à investir et à se concentrer sur l’innovation des services 5G, ont déjà une longueur d’avance sur leurs concurrents dans la course aux nouvelles opportunités de revenus. En explorant les opportunités liées à la 5G, davantage de FSC peuvent devenir des pionniers de la 5G, et augmenter leurs revenus du même coup. », commente Jasmeet Singh Sethi, Directeur du ConsumerLab d’Ericsson Research.

