Huawei Consumer BG a organisé un événement estival de lancement de produits phares à Dubaï, présentant une nouvelle gamme d’appareils, notamment le téléphone pliable idéal HUAWEI Mate Xs 2, un ordinateur portable HUAWEI MateBook X Pro, une tablette HUAWEI MatePad Pro, HUAWEI FreeBuds Pro 2 ainsi que HUAWEI MateBook 16s et HUAWEI MateBook D16. Dotés d’innovations technologiques en rapport avec l’esthétique, l’affichage, la performance, la connectivité et l’interaction, ces produits sont conçus pour une créativité maximale et une communication aisée.

« Dans multiples secteurs, Huawei a œuvré pour que les rêves de tout un chacun devienne réalité. Nous travaillons toujours pour apporter l’expérience ultime aux consommateurs. Depuis 2018, Huawei a également travaillé à la construction d’un cadre de bureau intelligent complet, basé sur deux capacités principales : la collaboration entre appareils et l’intégration de l’écosystème. Cette dernière version étend les capacités de Super Device[1] à davantage d’appareils, grâce à la fonction Drag-to-Connect facile à utiliser, qui établit les connexions et les interactions inter-appareils. », a déclaré Richard Yu, directeur exécutif de Huawei, PDG du Huawei Consumer BG Pablo Ning, président de Huawei Consumer BG au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : « Les produits de pointe annoncés aujourd’hui soulignent notre dévouement continu envers nos utilisateurs dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Nous continuerons à travailler dur pour mettre en œuvre notre stratégie Seamless AI Life et apporter les expériences technologiques les plus convaincantes et les plus innovantes à nos consommateurs afin d’optimiser leur expérience utilisateur et de concrétiser notre vision d’un Seamless AI Life pour tous les scénarios ».

HUAWEI Mate Xs 2 – Le téléphone pliable idéal : Ultra léger, ultra plat et super durable

Voici le HUAWEI Mate Xs 2, le tout nouveau smartphone pliable phare de HUAWEI. Pour obtenir une surface ultraplate, minimaliste et naturelle, le téléphone utilise le Falcon Wing Design. Grâce à cette composante, le mouvement de la charnière et de l’écran est précisément synchronisé via le contrôle de la liaison à longueur fixe. En ce qui concerne l’écran du téléphone, HUAWEI a développé sa toute première et propre combinaison innovante qui permet d’absorber tous les chocs et tampons ce qui rend davantage le HUAWEI Mate Xs 2 ultra fiable.

Le système de caméra True-Chroma du HUAWEI Mate Xs 2 comprend une caméra True-Chroma de 50 Mpx pour capturer des couleurs plus vraies que nature. L’optique HUAWEI XD améliorée apporte une toute nouvelle technologie de récupération de l’information pour améliorer encore la clarté de l’image, aidant à restaurer les détails de l’image d’une manière qui dépasse les limites de la physique. Pour couronner le tout, le HUAWEI Mate Xs 2 intègre des interactions innovantes avec des capacités multitâches et des gestes de glissement de fenêtre flottante pour offrir un contrôle transparent lors de l’utilisation de la multifenêtre.

Le HUAWEI Mate Xs 2 est préinstallé avec HMS (Huawei Mobile Services), qui comprend Petal One et une variété de services utiles et premium tels que Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Video, HUAWEI Browser, GameCenter, etc. Grâce à son grand écran et à sa fonction multifenêtre, le HUAWEI Mate Xs 2 facilite les interactions et améliore l’efficacité du multitâche entre les différentes applications.

HUAWEI MateBook X Pro: L’ultime ordinateur portable haut de gamme élégant et performant

HUAWEI MateBook X Pro est un ordinateur portable d’un tout nouveau genre qui transcende la notion traditionnelle de l’apparence et des capacités d’un ordinateur portable. Il est revêtu d’une coque métallique[2] douce et dans des couleurs élégantes, bleu encre et blanc, qui se démarquent de la foule des extérieurs ternes des ordinateurs portables, même si le classique gris reste toujours disponible. L’utilisation d’alliages de magnésium légers et résistants dans la conception unibody full-CNC permet à l’ordinateur portable de ne peser que 1,26 kg[3], ce qui le rend facilement portable et durable. L’écran Real Colour FullView de 14,2 pouces a obtenu la première certification Eye Comfort 3.0 au monde par le TÜV Rheinland[4], et la technologie[5] de cohérence universelle des couleurs garantit l’affichage des mêmes couleurs vierges.

Tous les ordinateurs portables HUAWEI MateBook X Pro ont été certifiés par Intel® Evo™, et sont équipés de processeurs Core™ de 12e génération. Le mode performance 30 W gère les tâches intensives avec une aisance remarquable. Grâce à l’optimisation au niveau du système soutenue par la technologie Super Turbo mise à niveau, l’ordinateur portable fonctionne parfaitement avec le système Windows pour libérer des performances puissantes et créer un environnement plus fluide.

Le HUAWEI MateBook X Pro porte la collaboration multi-appareils à un tout autre niveau, grâce aux fonctions Super Device. Elles vous permettent de vous connecter sans effort à d’autres appareils Huawei à proximité et de communiquer entre eux. De plus, avec des smartphones comme le HUAWEI Mate Xs 2 récemment lancé et des tablettes comme le nouveau HUAWEI MatePad Pro, ces fonctions deviennent encore plus utiles. Une fois que vous avez connecté votre téléphone sans fil, vous verrez son interface utilisateur (IU) apparaître sur l’écran de votre ordinateur portable, de sorte que vous pouvez le faire fonctionner comme si votre smartphone et votre ordinateur portable ne formaient qu’un seul appareil. Vous pouvez accéder à vos fichiers et les modifier, utiliser et gérer jusqu’à trois fenêtres d’applications de téléphone simultanément, prendre des appels vidéo ou audio depuis votre téléphone via le HUAWEI MateBook X Pro, et même utiliser votre souris et votre clavier pour contrôler votre smartphone.

En mode miroir, l’écran de l’ordinateur portable est projeté sur la tablette, les deux appareils affichant le même contenu. Avec le mode Extend, l’écran de l’ordinateur portable est étendu à la tablette, permettant à cette dernière de servir de moniteur externe afin que vous puissiez faire défiler et naviguer facilement entre les deux. Enfin, le mode Collaborer vous permet de partager du contenu entre les appareils par un simple mouvement de glisser-déposer.

L’ordinateur portable prend également en charge la gestion des fichiers multi-appareils et la recherche AI ; la première permet aux utilisateurs d’effectuer facilement des recherches sur leurs appareils connectés, tandis que la seconde prend en charge la recherche rapide de fichiers et d’images sur le PC, Internet et d’autres appareils interconnectés pour une plus grande flexibilité.

HUAWEI MatePad Pro : La tablette phare polyvalente, élégante et professionnelle

Il s’agit d’une tablette conçue pour assurer tous les aspects du divertissement avec des visuels incroyables et un son immersif. Il s’agit de la première tablette Huawei dotée d’un écran à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. L’écran OLED HUAWEI Real Colour FullView de 11 pouces présente un rapport d’écran incroyable de 92 % et prend en charge la gamme de couleurs P3 pour un affichage authentique de plus d’un milliard de couleurs. Pour une expérience sonore ultime, la tablette est équipée du système HUAWEI SOUND® qui utilise un réseau de six haut-parleurs pour produire un son haute-fidélité et assurer une bande passante plus large avec des détails riches. La HUAWEI MatePad Pro est facile à utiliser grâce à son corps fin et léger, qui ne fait que 5,9 mm[6] d’épaisseur et ne pèse que 449 g[7], ce qui en fait la tablette de 11 pouces la plus légère du marché. Il s’agit également d’un appareil multitâche idéal, qui offre des possibilités de vidéoconférence dignes d’un PC grâce à une caméra frontale Ultra HD de 16 Mpx dotée de la fonction FollowCam[8]. L’App MultiPlier[9] amélioré permet aux utilisateurs d’ouvrir simultanément plusieurs fenêtres de la même application. La prise en charge du nouveau clavier magnétique intelligent HUAWEI amovible et du HUAWEI M-Pencil 2nd Generation fait également de la HUAWEI MatePad Pro une tablette adaptée aux tâches bureautiques légères.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 : les écouteurs au son le plus vrai qui soit avec des appels vocaux nets.

Insérer une photo du KV régional

Les oreillettes FreeBuds Pro 2 de HUAWEI intègrent des fonctionnalités TWS de pointe, portant l’acoustique à de nouveaux sommets. Ces oreillettes produisent un son incroyable comme vous ne l’avez jamais entendue auparavant. Elles sont dotées d’un système de son Ultra-hearing à deux haut-parleurs et d’une technologie de croisement numérique, offrant des basses plus puissantes et une bonne qualité sonore avec des détails riches. Il a reçu la certification HWA et Hi-Res Wireless Dual HD Audio. Outre la qualité du son, HUAWEI FreeBuds Pro 2 continue à établir de nouvelles normes en matière de suppression du bruit TWS. La nouvelle fonction d’annulation du bruit d’appel appelée Pure Voice améliore la qualité des appels vocaux, grâce à la présence d’un système d’annulation du bruit d’appel à 4 microphones et à l’algorithme d’annulation du bruit par réseau neuronal profond (DNN) exclusif à Huawei. Le système ANC à trois microphones hautement sensibles augmente la profondeur moyenne de l’ANC de 15 %[10] par rapport à son prédécesseur, qui offre une fréquence d’annulation du bruit plus large avec jusqu’à 47 dB[11] d’annulation du bruit[12]. Parallèlement, HUAWEI FreeBuds Pro 2 est conçu en collaboration avec Devialet pour le réglage, ce qui lui confère un équilibre parfait entre technologie et art pour offrir une expérience plus attrayante.

Plus de surprises avec le HUAWEI MateBook : Des cœurs entièrement redessinés et la toute nouvelle antenne métallique HUAWEI

Le HUAWEI MateBook 16s est doté d’un processeur i9-12900H certifié Evo™ d’Intel®, et dispose d’un vaste écran tactile 2,5K de 16 pouces, avec une précision des couleurs élevée ΔE<1[13] en moyenne, et d’une caméra AI 1080p, qui assure la clarté des appels vidéo. Les ordinateurs portables HUAWEI MateBook D ont également été plébiscités par les utilisateurs en raison de leur design compact et de leurs excellentes performances. Le modèle MateBook D 16 est doté d’un superbe écran de 16 pouces, mais grâce à son épaisseur de 18,4 mm, il ne pèse que 1,7 kg. Le MateBook D 16 est le premier ordinateur portable à être équipé de l’antenne métallique HUAWEI, qui améliore le taux de conversion du signal de 56 % et facilite l’accès à Internet à haut débit, même dans les zones où le signal Wi-Fi est faible.

[1] Seuls certains téléphones mobiles, tablettes, moniteurs, casques d’écoute et certains ordinateurs portables Huawei exécutant PC Manager 13.0.2.300 ou une version ultérieure prennent en charge cette fonction. Si vous avez des questions sur cette fonction, veuillez contacter le service d’assistance téléphonique local de Huawei.

[2] 2 Seule l’édition Premium dispose d’un corps métallique apaisant pour la peau.

[3] Les données proviennent des laboratoires Huawei. L’édition Premium pèse environ 1,26 kg et les autres versions environ 1,38 kg. En raison de l’influence de la configuration du produit, du processus de fabrication et des méthodes de mesure, le poids réel peut varier, veuillez-vous référer au produit réel.

[4] L’édition Premium est le tout premier ordinateur portable à avoir obtenu le TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 Certification, qui est la norme de certification de confort oculaire la plus complète et la plus systématique pour les ordinateurs portables. Il fournit des normes élevées pour les effets d’affichage en termes de densité de pixels, Couleur exactitude Couleur gamme, luminosité et Couleur uniformité, gestion de la lumière ambiante (réglage automatique de la luminosité et Couleur température et réflectivité), faible lumière bleue et sans scintillement. D’autres éditions d’écrans ont obtenu le TÜV Rheinland Certification Low Blue Light (Solution matérielle) et certification sans scintillement. Ce produit n’est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé à des fins de traitement.

[5] Le premier lot d’appareils à prendre en charge cette fonctionnalité sont le HUAWEI MateBook X Pro 12th Gen Core Edition, HUAWEI MatePad Pro 11 pouces, HUAWEI P50, HUAWEI P50 Pro et HUAWEI P50 Pocket. L’utilisation réelle peut varier légèrement en fonction des applications, des paramètres d’écran, des habitudes d’utilisation, de l’environnement et d’autres facteurs. Veuillez-vous référer aux conditions d’utilisation réelles.

[6] Les données proviennent des laboratoires Huawei. L’épaisseur réelle peut varier en fonction de la configuration, du processus de fabrication et de la méthode de mesure.

[7] Les données proviennent des laboratoires Huawei et référents au poids de GOT-W09/W29 (y compris la batterie). Le GOT-AL09 pèse environ 455g (batterie comprise), et le GOT-AL19 pèse environ 465g (batterie comprise). Le poids réel peut varier en fonction de la configuration et du processus de fabrication.

[8] Cette fonction est désactivée par défaut. Seulement HUAWEI MatePad Pro alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 888 (GOT-W09 / AL09 / AL19) prend en charge cette fonction tandis que HUAWEI MatePad Pro alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 870 (GOT-W29) ne le fait pas. Seules certaines applications prennent en charge cette fonction.

[9] Seules certaines applications prennent en charge cette fonction. Le réel expédié peut varier.