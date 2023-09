Grâce aux smartphones, il est désormais possible de regarder des films et des spectacles où que l’on soit. Mais leurs petits écrans ne rendent pas justice aux films qui sont destinés à être regardés sur grand écran. Les tablettes comme la HUAWEI MatePad SE et la HUAWEI MatePad 10.4 offrent de meilleures alternatives pour suivre vos émissions et vos films même lorsque vous êtes en déplacement. Outre leur grand écran, ces tablettes offrent également un son immersif, ce qui est essentiel pour une tablette de divertissement bien équilibrée. Mais ce n’est pas tout. Elles sont également dotées de fonctions Super Device très intéressantes qui permettent une expérience transparente. Plongeons dans les caractéristiques de ces deux tablettes.

Plongez dans l’action grâce aux écrans de 10,4 pouces

Le HUAWEI MatePad SE et le HUAWEI MatePad 10.4 ont tous deux une caractéristique qui leur permet de se démarquer en tant que tablettes de divertissement idéales : un grand écran haute résolution. La taille et la résolution de l’écran sont identiques sur les deux tablettes, puisqu’elles sont dotées d’un écran de 10,4 pouces avec une résolution 2K. Les écrans haute résolution vous permettent de regarder vos films préférés avec tous leurs détails nets. Les fines bordures autour de l’écran Eye-Comfort 2K HUAWEI FullView Display confèrent à la HUAWEI MatePad SE un rapport écran/corps élevé de 83%, ce qui permet une expérience visuelle immersive. Et il est encore plus élevé sur le HUAWEI MatePad 10.4 à 84% avec son HUAWEI FullView Display 2K de 10,4 pouces.

Les deux tablettes font également de gros efforts pour assurer le confort des yeux. Ayant passé les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free, il est prouvé qu’elles éliminent efficacement les scintillements de l’écran et réduisent les émissions de lumière bleue. De plus, la HUAWEI MatePad SE peut ajuster la luminosité de l’écran en temps réel en fonction de la lumière ambiante avec des transitions de luminance fluides pour éviter à vos yeux d’être éblouis.

Un grand son dans un petit corps

Le son n’est pas négligé dans l’une ou l’autre de ces tablettes. En fait, le son est au centre de toutes les attentions. La HUAWEI MatePad SE intègre deux haut-parleurs puissants tout en conservant un format fin. L’emplacement des haut-parleurs a également fait l’objet d’une attention particulière. Ils sont placés symétriquement de chaque côté afin de fournir un champ stéréo équilibré avec des basses résonnantes et des aigus détaillés. La tablette est également dotée d’un logiciel qui améliore les performances audio grâce à Huawei Histen 8.0, qui s’adapte à la scène. Les effets sonores sont impeccables et détaillés.

Mais cela ne s’arrête pas là. Selon que vous utilisez les jeux, écoutez des podcasts ou regardez des films, le son peut s’optimiser intelligemment pour vous offrir la meilleure expérience possible. La tablette utilise un algorithme de couche inférieure pour identifier intelligemment les types d’applications, ajuster automatiquement les effets sonores des haut-parleurs et optimiser les différents scénarios. Grâce à l’algorithme unique d’extraction de la voix humaine sur le canal central, qui permet d’extraire et d’améliorer la voix humaine. Cela signifie que vous ne serez pas gêné par des dialogues inintelligibles lorsque vous regardez des films.

La HUAWEI MatePad 10.4 va encore plus loin en termes de qualité sonore grâce à son système de haut-parleurs quadricanal, qui vous offre une expérience multimédia de qualité cinématographique. Elle est équipée de haut-parleurs haute puissance personnalisés qui supportent des vibrations 60 % plus intenses que les haut-parleurs traditionnels, ce qui garantit des basses plus puissantes et plus profondes. La HUAWEI MatePad bénéficie également de l’accord professionnel de Harman Kardon, qui a calibré et optimisé la sortie audio de la tablette. Cette tablette vise également à offrir une expérience transparente lors des vidéoconférences et des cours en ligne. Elle possède d’excellentes caractéristiques de captation du son et de réduction du bruit, grâce à l’utilisation de trois microphones et de la technologie d’annulation du bruit développée par Huawei.

Interactions fluides et intuitives

La HUAWEI MatePad SE dispose de fonctionnalités extrêmement pratiques qui rendent les interactions fluides et transparentes. Par exemple, la tablette vous permet de gérer vos appareils et vos connexions à partir d’un seul endroit et même de partager des appareils entre comptes, ce qui rend les opérations inter-appareils plus faciles que jamais. La tablette offre également une expérience utilisateur transparente grâce à ses Widgets de service empilables de même taille, et à des combinaisons de Widgets de service et de raccourcis de tailles différentes, pour un accès plus facile à vos contenus et fonctionnalités préférés. La toute nouvelle fonction multifenêtre transforme la tablette en un outil multitâche remarquable en prenant en charge jusqu’à quatre tâches simultanées. La nouvelle fonction App Multiplier améliorée vous permet d’ouvrir jusqu’à quatre tâches en cours dans une seule application.

La HUAWEI MatePad, tout comme la HUAWEI MatePad SE, prend en charge les fonctions de glisser-connecter, Multi-Window et App Multiplier. Mais en plus de cela, il prend en charge la deuxième génération du HUAWEI M-Pencil et du HUAWEI Smart Keyboard. Vous disposez ainsi d’une multitude de possibilités. L’expérience d’écriture réaliste en fait un excellent choix pour le travail, les études et même les tâches créatives. La HUAWEI Smart Keyboard prend en charge le Bluetooth, et la course des touches de 1,3 mm offre une expérience de frappe confortable et réactive, même lorsque vous tapez à deux mains pendant une période prolongée. La HUAWEI MatePad supporte la collaboration multi-écran Tablet-PC dans trois modes différents – Mode Miroir, Mode Extension et Mode Collaboration – rendant la tablette encore plus polyvalente.

Apprendre en s’amusant avec le Kids Corner sur la HUAWEI MatePad SE

Les tablettes sont un excellent moyen de divertir les enfants. Cependant, en tant que parents, vous devez également veiller à leur sécurité. Heureusement, le Coin des enfants de la HUAWEI MatePad SE en fait une tablette adaptée aux enfants. Il offre aux enfants un contenu riche pour l’apprentissage et le divertissement tout en permettant aux parents de contrôler facilement le contenu auquel les enfants ont accès et le temps qu’ils passent devant l’écran. Les parents peuvent définir des paramètres différents pour les jours de semaine et les week-ends. Les enfants peuvent utiliser leur mot de passe pour déverrouiller l’écran et entrer directement dans Kids Corner sans affecter votre utilisation. Kids Corner dispose également d’une fonction de protection multicouche des yeux qui permet aux enfants de ne pas se fatiguer les yeux.

Durable, léger et facile à tenir en main

Les enfants ne sont pas toujours aussi prudents que les adultes avec leurs appareils. Ils risquent de faire tomber la tablette ou de s’asseoir dessus par inadvertance. Mais en tant que tablette conçue pour tous les membres de la famille, la HUAWEI MatePad SE est conçue pour être facile à utiliser et durable. Elle a été soumise à des tests de chute rigoureux pour s’assurer qu’elle peut survivre à de tels accidents. Elle est dotée d’un cadre central robuste capable de conserver sa forme en cas de stress. Pour offrir une prise en main confortable aux enfants comme aux adultes, la tablette est dotée d’un design microcourbé qui la fait paraître encore plus fine. Ainsi, la tablette peut être tenue longtemps sans fatiguer les bras, que ce soit à la maison ou en déplacement.

De même, la HUAWEI MatePad 10.4 est doté d’un cadre micro-courbé qui rend l’appareil plus fin et permet une prise en main plus confortable, et il ne pèse que 450 grammes. Soit 10 grammes de plus que la HUAWEI MatePad SE.

Les HUAWEI MatePad SE et le HUAWEI MatePad 10.4 répondent tous deux aux critères des tablettes de divertissement familial. En tête de liste, on trouve les écrans larges et éclatants et la qualité sonore exceptionnelle. Cela dit, la HUAWEI MatePad SE est dotée de certaines fonctions, comme le Coin des enfants, qui la rendent bien adaptée aux jeunes enfants. D’autre part, la HUAWEI MatePad 10.4 est une tablette que vous pouvez également utiliser pour la productivité et la créativité, car vous pouvez l’utiliser avec le HUAWEI M-Pencil et le HUAWEI Smart Keyboard.