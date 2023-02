Huawei annonce la disponibilité de la nouvelle tablette d’entrée de gamme, la HUAWEI MatePad SE sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les détaillants certifiés en Tunisie. La tablette intelligente de divertissement familial est dotée d’un superbe écran HUAWEI FullView 2K de 10,4 pouces, d’un puissant processeur octa-core 6nm, d’un son immersif, de fonctions Super Device et Kids Care, en plus d’un design léger et fiable.

Présenté dans un look simple et sophistiqué, la HUAWEI MatePad SE est dotée d’un écran HUAWEI FullView 2K Eye-Comfort de 10,4 pouces, avec un rapport écran/corps de 84 %, permettant aux utilisateurs de s’immerger totalement dans l’expérience sans aucune distraction.

L’écran du HUAWEI MatePad SE a obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-free, démontrant ainsi son effet sur le soulagement de la fatigue oculaire. En termes de performances, les consommateurs seront ravis d’apprendre que la dernière tablette de Huawei est équipée d’un chipset Qualcomm Snapdragon 680 octa-core de 6 nm, d’une mémoire RAM de 4 Go et d’un stockage interne de 64 Go pour un traitement fluide. Le produit est également disponible avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.

La tablette d’entrée de gamme de Huawei embarque également deux haut-parleurs dans son corps mince, qui génèrent du son à la fois à gauche et à droite, pour offrir une expérience d’écoute immersive. En outre, Histen 8.0 propose des effets audios adaptables automatiquement et basés sur le contexte, ainsi qu’un réglage fin, qui tient compte de la gamme de fréquences et du niveau de volume, et permet d’améliorer la clarté de la voix. Les utilisateurs seront également intrigués par la fonction de reconnaissance intelligente des scènes, qui fournit des solutions d’optimisation pour les différents besoins des utilisateurs en matière d’effets sonores dans différentes scènes.

La HUAWEI MatePad SE est dotée des fonctions Super Device qui vous permettent de gérer vos appareils et vos connexions à partir d’un seul endroit et même de partager des appareils entre comptes, ce qui rend les opérations inter-appareils plus faciles que jamais. La HUAWEI MatePad SE vous permet de vous connecter à une paire de FreeBuds ou à des écrans en faisant simplement glisser les icônes correspondantes.

La tablette offre une expérience utilisateur transparente grâce à ses widgets de service empilables de même taille et à ses combinaisons de widgets de service et de raccourcis de tailles différentes, pour un accès plus facile à vos contenus et fonctionnalités préférés. La toute nouvelle fonction Multi-fenêtre transforme la tablette en un outil multitâche exceptionnel en prenant en charge jusqu’à quatre tâches simultanées. La nouvelle fonction améliorée App Multiplier vous permet d’ouvrir jusqu’à quatre tâches en cours dans une seule application.

Les enfants peuvent utiliser les tablettes pour mieux comprendre le monde et apprendre de nouvelles choses, mais, en même temps, ils peuvent manquer de maîtrise de soi pour limiter leur temps d’écran. Le Coin des enfants est conçu pour être utilisé par les enfants à la maison, offrant un contrôle du temps, une protection multiple des yeux et un équilibre entre éducation et divertissement, comme la planche à dessin, l’enregistrement et la photographie. En outre, les parents peuvent gérer le temps d’utilisation, les applications et le contenu du Coin des enfants, ce qui leur permet de définir plusieurs intervalles de limitation de temps tout au long de la journée.

Enfin, en ce qui concerne le design, le HUAWEI MatePad SE 10,4 pouces est fabriqué en alliage d’aluminium, qui est appliqué avec un processus de sablage anodisé, pour produire une brillance métallique à couper le souffle. La tablette est conçue dans une optique d’avenir et comme une ode à l’esthétique symétrique classique, ce qui en fait le complément parfait de tout foyer. En tant que tablette destinée à la maison, la HUAWEI MatePad SE 10,4 pouces ne pèse que 440 g et est agréable à prendre en main. Son corps durable a été testé pour résister aux chutes et à l’extrusion, de sorte que les petits contretemps et les chutes ne risquent pas de fissurer l’écran ou de déformer le corps, ce qui rend l’appareil particulièrement adapté aux enfants.