Huawei Consumer Business Group (BG) annonce la disponibilité de l’accrocheur HUAWEI nova 10 SE à partir du 01er avril 2023. La nouvelle version hérite du design iconique de l’anneau Star Orbit vu sur les précédents téléphones HUAWEI nova, et vient avec de nouvelles caractéristiques de design, telles que ses deux anneaux, qui décorent le module pour produire une brillance étoilée. Le système1 d’imagerie 108MP du téléphone révèle un nouveau niveau de détail, donnant aux utilisateurs du HUAWEI nova les outils dont ils ont besoin pour capturer et partager les expériences de la vie à tout moment. Le smartphone est doté d’une batterie HUAWEI SuperCharge2 de 66W et d’une batterie3 longue durée de 4500mAh. En outre, le HUAWEI nova 10 SE est équipé d’un écran HUAWEI Full-View OLED de 6,67 pouces, qui présente un taux4 de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 270 Hz, reproduisant des contenus lumineux et détaillés avec une précision méticuleuse pour obtenir une visualisation fluide et immersive.

Créé sur la base d’une technologie innovante, chaque génération de la série HUAWEI nova s’efforce de représenter l’idéologie d’un objet technologique innovant, doté d’un design tendance, d’appareils photo puissants, d’excellentes performances et offrant des expériences d’interaction intelligentes. La série nova entre aujourd’hui dans sa 10e génération, reconnaissant l’amour de la génération Z pour la photographie comme un moyen de se connecter et même de redécouvrir la beauté et l’émerveillement qui existent tout autour d’eux. Avec une expérience d’imagerie améliorée, la série HUAWEI nova 10 permet aux utilisateurs d’enregistrer leur vie quotidienne et de s’exprimer avec une confiance en soi renouvelée.

Le HUAWEI nova 10 SE sera commercialisé le 1er avril 2023 et sera disponible en Tunisie dans les coloris Starry Silver et Starry Black sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs agréés.

Une bague en forme d’orbite d’étoile, une apparence exquise

Le HUAWEI nova 10 SE est disponible en deux couleurs : argent étoilé et noir étoilé. Le HUAWEI nova 10 SE hérite du design emblématique de l’anneau Star Orbit, que l’on retrouve sur les téléphones nova précédents, mais avec une touche d’originalité, puisque deux anneaux décorent le module de manière exquise. Le Star Orbit Ring brille et scintille sous la lumière, produisant un éclat semblable à celui d’un diamant. L’autre élément de design du téléphone, le Starry Flash Craft de la coque arrière, est doté d’une technologie spéciale de traitement des graviers et d’une surface mate semblable à du cristal, qui lui confère un aspect et une sensation givrés. Le revêtement anti-traces de doigts (AF) résiste aux bavures, aux huiles et à l’eau, et la surface est très résistante à l’usure quotidienne et aux rayures. En outre, le HUAWEI nova 10 SE nous montre que moins, c’est plus. Avec un design ultra-fin et un poids de seulement 184 g et une épaisseur de 7,39 mm, il se glissera facilement dans les poches ou dans la paume de la main.

Appareil photo de portrait haute résolution de 108 mégapixels, pour capturer les moindres details

La série HUAWEI nova a toujours été acclamée pour sa formidable technologie de photographie mobile. Chaque nouvelle génération de téléphones s’accompagne de nouvelles avancées significatives, et le HUAWEI nova 10 SE perpétue cet héritage, avec son système d’imagerie de 108MP et son algorithme de fusion multi-images dans le domaine RAW, afin d’offrir des performances polyvalentes dans un large éventail de scénarios de prise de vue. Que vous soyez dans un environnement lumineux ou faiblement éclairé, à l’intérieur ou à l’extérieur, ou en présence d’une scène éclairée par l’arrière ou par l’avant, vous pouvez être sûr que le HUAWEI nova 10 SE excelle toujours.

L’algorithme de fusion multi-images dans le domaine RAW interagit avec la technologie de réduction du bruit multi-images du téléphone et les capteurs haute résolution pour garantir que les images de tous types présentent moins de bruit. Les photos prises dans des environnements peu éclairés, comme les scènes de nuit, présentent moins de bruit, une luminosité optimisée et une plage dynamique accrue, révélant des détails qui auraient pu passer inaperçus auparavant. Le HUAWEI nova 10 SE identifie automatiquement les environnements à contre-jour et augmente les contrastes pour améliorer l’expérience de prise de vue. Lorsque la fonction HDR est activée, les photos de portrait prises dans des environnements à contre-jour se caractérisent par un haut niveau de clarté, les expressions faciales et les détails étant rendus de manière saisissante.

Le HUAWEI nova 10 SE est également équipé d’une caméra frontale grand angle de 16MP, qui offre une fonction d’embellissement alimentée par l’IA et conçue pour les selfies. La technologie de fusion des pixels 4-en-1 permet de réaliser des selfies époustouflants dans des environnements peu éclairés, et l’appareil photo passe automatiquement en mode grand angle lorsque cela est nécessaire, élargissant le champ de vision jusqu’à 90° pour les photos de groupe, de sorte que tout le monde puisse facilement entrer dans le cadre.

De plus, les vidéos Vlog sont devenues l’un des principaux moyens pour les jeunes de s’exprimer et de partager leur vie. Le HUAWEI nova 10 SE prend en charge la commutation transparente entre les caméras avant et arrière, afin de garantir que les séquences restent ininterrompues et que tout est enregistré dans un seul fichier vidéo, ce qui rend la création de contenu et le partage faciles et sans souci. La vidéo à double vue vous permet de filmer des scènes avec un écran partagé et de capturer votre propre réaction pendant que la scène se déroule devant vous – deux perspectives en même temps.

Autonomie robuste, jeux superbes et communications intelligentes

Le HUAWEI nova 10 SE est doté d’une nouvelle autonomie améliorée, de capacités de jeu, de fonctions de divertissement et de communications intelligentes, apportant les expériences exaltantes que les jeunes utilisateurs d’aujourd’hui attendent. Le téléphone est équipé d’une batterie longue durée de 4500mAh et prend en charge 66W HUAWEI SuperCharge, pour une charge rapide à la pointe de l’industrie, rendue possible par l’utilisation d’une toute nouvelle pompe de charge à double basse tension et d’une technologie de batterie à trois onglets. Il ne faut que 38 minutes pour charger le téléphone à pleine capacité5 et, selon les tests effectués en laboratoire par Huawei, une batterie entièrement chargée peut supporter jusqu’à 12 heures6 d’affilée de streaming vidéo de courte durée, ce qui offre aux utilisateurs une remarquable tranquillité d’esprit lorsqu’ils sont à l’extérieur.

En ce qui concerne les jeux, le HUAWEI nova 10 SE est équipé de Touch Turbo, qui améliore la réactivité tactile de l’écran.

Écran HUAWEI FullView OLED de 6,67 pouces

Le HUAWEI nova 10 SE est équipé d’un écran OLED HUAWEI FullView de 6,67 pouces qui prend en charge le réglage automatique, ce qui permet de calibrer la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage. Les sous-pixels bleus dans les images sont minimisés grâce à une intervention matérielle et logicielle de pointe, ce qui réduit la fatigue des yeux la nuit. En outre, le téléphone prend en charge les notifications Always-on-Display (AOD), ce qui signifie que vous serez toujours en mesure d’afficher des informations clés, telles que l’heure et le niveau de la batterie, même lorsque l’écran du téléphone est éteint. Le HUAWEI nova 10 SE prend également en charge un écran à large gamme de couleurs P3, présentant des couleurs vives et cinématiques, avec de forts contrastes entre les zones claires et sombres. Enfin, ce smartphone prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 270 Hz, ce qui garantit une grande réactivité tactile, que les utilisateurs naviguent sur le web, fassent défiler des vidéos ou mettent en pause la lecture audio.

Une expérience utilisateur visionnaire et inspirante

Grâce aux fonctions Super Device, Huawei a regroupé différents menus dans le panneau de configuration d’un simple glissement ; les utilisateurs peuvent explorer le panneau de configuration et accéder rapidement à la lecture audio, aux paramètres Wi-Fi et Bluetooth, tout en facilitant le contrôle de plusieurs appareils comme s’ils n’en contrôlaient qu’un seul.

Grâce au système de fichiers distribués, le HUAWEI nova 10 SE peut également fonctionner comme une unité de stockage externe connectée sans fil au PC, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers qu’ils souhaitent plus facilement que jamais. Cela signifie que lorsque les utilisateurs rédigent un e-mail sur le PC, ils peuvent ajouter des fichiers du smartphone en pièce jointe ou lorsqu’ils voient une image qu’ils aiment en naviguant sur Internet sur le PC, ils peuvent enregistrer cette image directement sur le smartphone.