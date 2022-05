Huawei Northern Africa a organisé les 25 et 26 Avril 2022 la septième édition du « Huawei ICT Competition » dans sa phase régionale.

La Tunisie a été représentée dans deux catégories : la spécialité Network où les heureux lauréats de la finale nationale ayant accédé à la phase régionale étaient respectivement Mohamed Aziz Bourguiba et Khalil Nacef, de l’université TEK-UP et Oussema Ghorbel, de l’université INSAT. Pour la deuxième spécialité, à savoir le Cloud, Kana Serge, Mahdi Bouden, de l’université TEK-UP, et Ameni Abida de l’université ENET’COM ont défendu les chances Tunisiennes.

L’objectif rêvé est d’atteindre la finale mondiale de la compétition. Pour cela, les Tunisiens se devaient de faire valoir leurs talents face à leurs homologues Africains (Algérie, Maroc, Cote d’ivoire, Benin, Egypt ….). Il y a lieu de mentionner que la compétition s’est tenue en ligne dans les sièges de Huawei de chaque pays.

Mais qu’est-ce que la Huawei ICT Competition ?

Huawei ICT Competition est un évènement créé par Huawei pour favoriser l’échange entre les talents en TIC, cette compétition prône le développement sain de l’écosystème TIC.

Lancée en 2015, « Huawei ICT Competition » s’est imposée parmi les évènements de références et l’un des plus grands concours du secteur des TIC, avec plus de 2 000 institutions d’enseignement supérieur représentant plus de 70 pays.

Elle vise à aider les universités à former des jeunes talents en TIC et à accélérer le développement de cette industrie en Afrique. C’est ainsi que Huawei contribue activement à la croissance économique du continent.

En Tunisie, les participants sont membres des différentes « Huawei ICT Academy », actuellement 65 partenariats développés avec les universités, écoles d’ingénieurs, et instituts supérieurs, depuis fin 2018.

Huawei investit dans les jeunes compétences tunisiennes en TIC

Cette compétition traduit l’intérêt que manifeste l’entreprise à développer les compétences des jeunes en TIC. « Huawei ICT Competition » est un moyen de partager des technologies et des connaissances de pointe pour répondre aux besoins urgents de la transformation numérique.

Ces deux jours de compétition et d’apprentissage, furent une expérience mémorable d’échange entre les équipes d’un point de vue technique mais également humain.

