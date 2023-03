Vous avez envie de gagner des climatiseurs et des Purificateurs d’air, ce jeu est fait pour vous. Ainsi la marque LG Electronics lance du 4 au 19 mars 2023 un jeu quiz qui permettra aux participants de gagner de nombreux cadeaux.

Ce jeu de quiz est un moyen amusant et interactif pour tester les connaissances des participants concernant le climatiseur et le purificateur d’air.

Pour jouer, il suffit d’accéder à la page LG Global Facebook et de cliquer sur le lien suivant :

https://quiz.jeux-lg.com/

Des cases d’afficheront et vous permettront de saisir des informations vous concernant (nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse mail…).

Le jeu consiste à répondre à trois questions et à valider par la suite votre résultat.

Au bout de 2 semaines, six gagnants seront choisis et se partageront les 6 précieux cadeaux mis en jeu. A savoir :

-1 Climatiseur « Artcool » 12000 Btu/h

-2 Climatiseurs « Dualcool » 12000 Btu/h

-1 Purificateur d’air 100m²

-2 Purificateurs d’air 50m²

A noter que les climatiseurs « Artcool » et « Dualcool » de LG offrent un refroidissement et un chauffage plus rapides et plus puissants avec le compresseur LG DUAL Inverter. Grâce à leur style minimaliste, leur design élégant et une technologie LG de dernière génération, ces climatiseurs sont conçus pour vous permettre de rester à l’aise en toutes saisons et s’intègrent parfaitement à votre intérieur.

Par ailleurs, avec aux purificateurs d’air de la marque LG, vous pouvez dire adieu à votre air polluant qui recouvre l’intérieur de votre habitation. Incontournable pour un intérieur sain, ce modéle peut purifier l’air jusqu’à 100 m².