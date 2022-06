L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) vient de choisir les solutions Oracle Financial Services pour la transformation de ses systèmes bancaires. Ainsi, la banque UBCI commencera désormais à utiliser les technologies de Oracle Banking, notamment la solution Oracle FLEXCUBE Universal Banking, mais aussi Oracle Banking Digital Experience et Oracle Banking Payment Hub, entre autres. Cette décision intervient juste après la finalisation, survenue en mars 2021, de l’opération de cession des parts de BNP Paribas au profit du groupe tunisien CARTE.

« l’UBCI se déclare pleinement engagée dans le chantier de l’amélioration continue de l’expérience client en faisant le choix d’un progiciel métier innovant tout en conservant ses fondamentaux. Une révolution majeure et une carte non négligeable à jouer pour se distinguer et faire valoir sa valeur ajoutée en favorisant l’innovation et la diversité de l’offre pour l’ensemble de ses clients particuliers, professionnels et entreprises. Les solutions développées par Oracle nous aideront assurément à réaliser tous ces objectifs« , a déclaré Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI.

Ainsi et grâce à l’adoption du portefeuille de solutions Oracle Banking, l’UBCI va pouvoir remplir deux objectifs majeurs: d’une part, la banque pourra sécuriser son système existant et garantir ainsi la continuité de ses produits et services ; d’autre part, elle pourra capitaliser davantage sur son écosystème pour mieux développer son offre digitale et offrir la meilleure expérience bancaire qui soit à ses clients.

« L’UBCI a mené un processus réfléchi de cartographie de son parcours de transformation bancaire et a soigneusement et objectivement sélectionné les partenaires technologiques qui sont les plus à même de l’aider à réaliser tous ses objectifs« , a déclaré M. Sonny Singh, directeur général de Global Financial Services d’Oracle. « Grâce aux solutions Oracle Banking, l’UBCI disposera des outils idoines qui lui permettront de renforcer ses offres existantes, tout en étant capable de faire progresser rapidement ses nouveaux produits et services au profit de ses clients. »

A noter que les solutions de services financiers Oracle Banking permettent à des banques du monde entier de mettre à la disposition de leurs clients un portefeuille complet de services bancaires entièrement digitalisés. Ce portefeuille de solutions comprend un noyau numérique, en plus d’une large panoplie d’applications de services bancaires destinées aux particuliers et aux entreprises. Il permet également de bénéficier d’offres entièrement conçues pour mieux fluidifier les paiements en temps réel et pour optimiser au maximum l’expérience numérique. Conçu à partir d’une architecture de micro-services comprenant plus de 3000 API bancaires ouvertes, Oracle Banking permet aux banques telles que l’UBCI de mieux «interconnecter» des services Oracle et tiers supplémentaires, en plus de fournir un environnement évolutif reposant entièrement sur le cloud.