OPPO annonce que les phases finales de son concours international OPPOHack 2022 se tiendront les 22 et 23 octobre 2022. Après deux tours préliminaires, 10 projets qualifiés participeront au tour final de ce hackathon en ligne. Les thèmes de cette année sont « Connexion inter-appareils sans entraves » et « Services intelligents centrés sur l’utilisateur ». Les 3 meilleures équipes gagnantes d’OPPOHack 2022 recevront des prix d’une valeur totale de 40 000 USD.

Lors de son évènement ODC 22 (OPPO Developer Conference 2022), la marque technologique a dévoilé son plan « Pantanal », dont l’objectif principal est de faire progresser un concept futuriste et d’atteindre « une fluidité, sans entraves, et un grand flux avec les utilisateurs ». Le plan prévoit de construire un nouvel écosystème commercial ouvert, mutuellement bénéfique et durable avec la participation de développeurs et de partenaires divers. Ce plan « Pantanal » est une étape importante dans la transformation d’OPPO en une entreprise de technologie écologique, ainsi qu’une tentative sérieuse d’OPPO et de ses partenaires de partager les bénéfices du développement écologique avec 500 millions de consommateurs.

« Connexion inter-appareils sans entraves » et « Services intelligents centrés sur l’utilisateur » sont les deux principaux axes de ce hackathon international. Les participants du monde entier ont été invités à participer à une discussion sur l’innovation future des « services ubiquitaires » dans des contextes tels que la maison intelligente, les voyages et le bureau de travail.

Lors de la finale, chaque projet participant sera évalué sur 4 aspects dont l’innovation, la difficulté technique, l’expérience utilisateur et les perspectives de mise en œuvre. Les membres du jury de ces phases finales OPPOHack sont issus des milieux professionnels, universitaires, technologiques et d’affaires, dont Mirjana Prpa, Ph.D. et directeur principal de produit, Floyd Sijmons, mentor entrepreneurial et entrepreneur de VentureLabs, Miao Hong, président de Silicon Valley Future Capital, outre des experts OPPO en génie du logiciel. Ce jury est expérimenté dans la conduite des évaluations des projets et sélectionnera les 3 meilleures équipes gagnantes en fonction de leurs scores.