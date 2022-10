La méta-maison permettra aux utilisateurs de créer un ”jumeau numérique « de leur espace de vie personnel qui comprend des produits LG installés dans la vraie maison, tandis que ce dernier complétera cet espace virtuel, offrant une assistance de diverses manières, notamment en aidant à gérer les fonctions de l’appareil.

Les interactions fournies par ces humains numériques se sentiront plus réalistes grâce à leurs compétences conversationnelles, leurs expressions faciales et leurs gestes selon LG.

.“La méta-maison avec des humains numériques tirera parti des technologies avancées de LG et des compréhension des consommateurs et de l’environnement domestique, et les capacités inégalées d’Unity en matière de RT3D et d’infographie, pour offrir une véritable innovation en matière d’expérience client », a déclaré le Dr Kim Byoung-hoon, directeur technique et vice-président exécutif de LG Electronics.

Tous les produits LG installés dans la vraie maison de l’utilisateur se trouvent dans la méta-maison. De plus, tous les ajustements que l’utilisateur apporte aux paramètres, fonctionnalités ou fonctions de ses appareils LG dans l’environnement numérique seront reflétés dans le monde réel, offrant une méthode de contrôle innovante et pratique et une nouvelle expérience client agréable.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur demeure numérique en réorganisant les meubles et les appareils électroménagers, et se réunir avec d’autres utilisateurs de méta-maison du monde entier pour partager des conseils personnels et des expériences d’utilisation