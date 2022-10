HUAWEI Ads, une plateforme de publicité programmatique de premier plan de Huawei, l’un des plus grands fournisseurs de technologie au monde, a récemment organisé son événement annuel. En agissant comme un pont vers les utilisateurs d’appareils Huawei, HUAWEI Ads permet aux partenaires de l’écosystème Huawei de communiquer des informations vitales et de fournir des services de qualité à une échelle beaucoup plus large. La prestigieuse cérémonie HUAWEI Ads 2022 s’est déroulée dans l’élégante salle Al Multaqua, située au Dubai World Trade Center.

Cette année, la cérémonie de la première édition de HUAWEI Ads a été une excellente occasion pour la société de rassembler tous les annonceurs, partenaires, agences et médias sous un même toit afin de présenter les nouveautés de sa plateforme publicitaire pionnière, axée sur les résultats, qui révolutionne la planification des campagnes. Avec une base mondiale d’utilisateurs actifs d’appareils Huawei de plus de 730 millions d’utilisateurs, et plus de 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Huawei Mobile Services (HMS), HUAWEI Ads permet aux annonceurs d’accéder à une audience massive et inexploitée. Elle intègre des avantages marketing exclusifs issus de l’écosystème intelligent de Huawei. Elle englobe une large sélection d’applications Huawei et tierces qui ont attiré des millions d’utilisateurs actifs, offrant de nouveaux moyens et de nouvelles façons de réaliser une monétisation automatisée et sans effort avec des résultats rapides.

HUAWEI Ads améliore constamment sa plateforme en ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour offrir la meilleure expérience de diffusion d’annonces. La société a réaffirmé son engagement envers le succès de ses partenaires en lançant un nouveau programme d’incitation pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2023. Le programme d’incitation récompense les partenaires médias qualifiés avec un supplément de 10% de leurs revenus de monétisation HUAWEI Ads. Cela se traduit par un remarquable ratio de partage des revenus de 2:8 pour les partenaires qualifiés (HUAWEI Ads : Media).

Dans le cadre de sa cérémonie annuelle, HUAWEI Ads a également honoré ses partenaires les plus précieux dans la région MEA, reconnaissant ainsi leur contribution au succès de la plateforme. L’agence Connect Ads a été nommée « Partenaire de l’année », tandis que UM MENA, Omnicom Media Group et Mindshare Advertising ont remporté le prix de « l’Agence de l’année ». En outre, SWVL, Orange Egypt, Viu, Saudi Research & Media Group, stc pay, Manga Productions, Centrepoint, ADTV et PayBy ont reçu le prix de la « Marque de l’année ».

« Huawei continue d’innover pour créer de la valeur pour nos clients et pour maintenir la croissance et le progrès social. Notre résilience a transformé Huawei en une marque de consommation appréciée au cours des dix dernières années. Nous exprimons notre gratitude aux lauréats de la cérémonie d’aujourd’hui et nous sommes impatients de mettre en œuvre des moyens plus innovants pour étendre les partenariats et atteindre plus de consommateurs avec nos fonctionnalités et capacités HUAWEI Ads », a déclaré Lu Geng, vice-président du Moyen-Orient et de l’Afrique, Huawei Global Partnerships & Eco-Development chez Huawei Consumer Business Group.

Durant l’événement, ADTV a présenté son expérience précieuse avec l’écosystème Huawei. L’application a atteint 260K installations via AppGallery à ce jour grâce au pool d’audience de Huawei. En plus du soutien personnalisé et de l’assistance continue de l’équipe Huawei Ads, ADTV a pu optimiser les campagnes publicitaires et afficher un ratio d’efficacité de 40% lors des dernières campagnes. En conséquence, Huawei s’est révélé être un partenaire idéal pour ADTV avec un écosystème aussi riche, une audience de grande qualité et des équipes dédiées centrées sur le partenaire.

En outre, le programme « Agency Partner » encourage les partenaires de Huawei à aller de l’avant avec l’aide de l’équipe professionnelle de l’entreprise. Huawei est prête à fournir un soutien opérationnel et commercial à tous les partenaires pour assurer leur rentabilité. HUAWEI Ads assure le succès de chaque campagne, qu’il s’agisse de questions techniques comme l’aide à l’intégration, de sessions d’optimisation ou de recommandations constantes de solutions pour n’importe quel secteur vertical. Simultanément, Huawei reste engagée dans l’avancement Huawei Mobile Services.

Pour plus d’informations sur HUAWEI Ads, veuillez-vous adresser à adsmea@huawei.com. Vous pouvez également visiter le site web dédié à la plateforme ici.