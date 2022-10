Xiaomi, l’un des leaders mondiaux de l’électronique grand public et de la fabrication intelligente, s’associe au magazine National Geographic (NGM) Chine et à Paul Salopek, deux fois lauréat du prix Pulitzer, pour inciter les jeunes du monde entier à stimuler leur curiosité en étant présents et en explorant les moments incroyables et les merveilles à découvrir dans le monde qui les entoure.

Xiaomi et NGM China collaborent pour inspirer la jeunesse mondiale dans le cadre du programme « Exploring Moments ».

Xiaomi et NGM China ont mis au point un programme éducatif public et gratuit, intitulé « Exploring Moments », visant à encourager la nouvelle génération à comprendre, apprécier et s’intéresser au monde dans lequel elle vit. Le programme, initié par Xiaomi et National Geographic Magazine China, a invité Paul Salopek, fondateur du projet Out of Eden Walk, deux fois lauréat du Pulitzer et écrivain chevronné, à diriger l’initiative.

En tant que jeune entreprise technologique très innovante, Xiaomi met à profit sa profonde compréhension des tendances et du mode de vie de la jeune génération dans le cadre de cette collaboration unique avec NGM China, en s’efforçant de donner aux jeunes les moyens de mieux comprendre le monde qui les entoure, de mieux s’exprimer et, en définitive, de mieux se connecter à leur environnement.

Lei Jun, fondateur, président et PDG de Xiaomi, a déclaré : « En travaillant en partenariat avec le National Geographic Magazine China et son équipe, ainsi qu’avec la perspective unique offerte par l’expérience personnelle de Paul, nous sommes très enthousiastes à l’idée d’encourager les jeunes à être plus curieux du monde qui les entoure. Grâce à la technologie, nous espérons renforcer leur créativité et leur appréciation du monde dont ils héritent. »

La passion de Paul pour l’éducation des jeunes et sa vaste expérience dans les projets qui promeuvent l’apprentissage global en ligne, font de lui le présentateur idéal pour le programme de Xiaomi et NGM Chine et encouragent la jeune génération à explorer les questions du monde contemporain et leur place individuelle dans le monde.

« Exploring Moments » explorera l’idée de ralentir et de prendre le temps de vivre et d’apprécier pleinement l’environnement qui nous entoure », explique Paul. « Prendre ces expériences moment après moment n’est pas seulement sain d’un point de vue mental mais aussi bon pour l’esprit. Explorer les moments plus lentement et plus profondément est particulièrement important dans un monde où les jeunes d’aujourd’hui sont bombardés d’une telle quantité confuse d’informations de masse. » « J’ai vraiment hâte d’explorer avec les jeunes qui participent à ce programme, et finalement avec les jeunes publics qui regarderont la vidéo finale, les choses de valeur qui nous entourent immédiatement et que nous considérons peut-être trop comme acquises. »

Le projet éducatif public « Exploring Moments » sera diffusé via les plateformes mondiales YouTube/ Facebook/Twitter de Xiaomi à partir du 5 octobre, et se compose de 4 chapitres où Paul partage son expérience avec les jeunes, et comment ils explorent leurs moments de vie en regardant, écoutant, ressentant et analysant dans leur vie quotidienne.

Xiaomi Education, aide et responsabilisation des générations futures

Xiaomi vise à créer des changements significatifs dans la société, en transformant la façon dont les gens vivent, travaillent et communiquent. Pour étendre son impact positif dans le monde entier, Xiaomi a lancé son programme d’éducation des jeunes, Xiaomi Education, dans le but d’inspirer et d’aider les jeunes du monde entier à remplir le monde de valeur et de positivité.

Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise soutiendra les initiatives éducatives qui donnent aux jeunes les outils et la technologie nécessaires pour réaliser leur potentiel créatif, permettant ainsi à ces jeunes de construire un meilleur avenir pour eux-mêmes, pour la communauté à laquelle ils appartiennent et pour la société dans laquelle ils vivent.

Xiaomi prévoit de travailler avec des organisations de jeunesse et des communautés établies afin d’intégrer un large éventail de ressources éducatives, notamment le programme éducatif public « Exploring Moments » codirigé par Xiaomi et le National Geographic Magazine China, tout en tirant parti des plateformes et des ressources mondiales de l’entreprise.

Ces derniers mois, Xiaomi a financé des projets visant à promouvoir l’égalité en matière d’éducation sur ses marchés d’Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam et à Singapour.

Parmi les projets déjà en cours, citons un don de Xiaomi à World Vision Philippines. Plus de 400 élèves d’une école de Barangay Baseco, à Manille, ont été accueillis à leur retour à l’école avec des kits de rentrée scolaire, alors qu’ils reprenaient les cours en face à face. Xiaomi Vietnam a célébré le festival de la mi-automne en faisant don de 400 tablettes d’écriture LCD Xiaomi à des enfants défavorisés de Ho Chi Minh-Ville, afin de les inciter à la créativité par le biais de la technologie. En Thaïlande, Xiaomi s’est associé à la fondation à but non lucratif Yuvabadhana pour offrir des tablettes d’écriture LCD Xiaomi à 300 élèves, leur permettant ainsi de faire leurs premiers pas numériques et de poursuivre leurs études. En outre, la Malaisie s’est associée à la Suriana Welfare Society pour aider 400 enfants défavorisés de la vallée de Klang à développer leur créativité, en leur offrant des kits de rentrée des classes comprenant des tablettes d’écriture LCD de Xiaomi.