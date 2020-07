LG Electronics (LG) lance sa solution la plus avancée d’affichage numérique à ce jour, l’affichage innovant LG LED Signage (modèle LSAA), la toute dernière technologie en matière de conception et affichage.

Le modèle LSAA qui offre une bien meilleure qualité d’image, présente une conception d’assemblage de blocs qui fait que la construction de grands écrans devient un jeu d’enfants.

LG a conçu sa solution autour d’un concentrateur d’armoires unique (600W x 337.5H x 44.9D mm) pour fournir l’alimentation et le signal à l’ensemble de la signalisation sans cablage supplémentaire entre les armoires pour gagner du temps.

La capacité d’envoyer et de recevoir des signaux sans fil en douceur est due à la technologie de connecteurs sans contact de LG avec l’alimentation envoyée à chaque écran à travers des connecteurs à broches situés sur les bords du concentrateur de l’armoire LED. L’armoire LED permet aussi aux installateurs de connecter plusieurs écrans pour atteindre la taille souhaitée. Avec une installation simple et une extensibilité.

Le LG LSAA avec le même processeur d’image alimenté par l’IA que les téléviseurs haut de gamme de LG fournit des images vibrantes via sa technologie d’affichage auto-émissive et une distance étroite de 1.2mm entre les pixels, et des espaces encore plus étroits de moins de 1mm dans la seconde moitié de l’année.