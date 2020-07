Fidèle à son engagement au soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, Samsung Tunisie a réitéré sa collaboration avec Impact Partner (Yunus Social Business Network) pour apporter appui et formation aux jeunes entrepreneurs à travers le programme SamsungFastTrack qui s’est clôturé le mercredi 24 Juin 2020 avec la cérémonie de remise des à Tunis afin de récompenser les entrepreneurs lauréats du programme pour leurs projets technologiques innovants et prometteurs à fort impact social.

SamsungFastTrack : Une opportunité pour percer !

Cette initiative a réuni des projets pluridisciplinaires et a été l’occasion rêvée pour ces jeunes entrepreneurs d’acquérir des compétences-clés, de rencontrer des professionnels et a permis à 8 finalistes de pitcher leurs projets, fruit d’un travail de 3 mois, devant un jury composé de d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien, afin de permettre à ces jeunes startups d’obtenir le financement nécessaire à leurs projets :

Anis Allouche , Social Entrepreneur & Investisseur

, Social Entrepreneur & Investisseur Caroline Brummelluis, Représentante de Damya Angels, premier réseau de business angels féminin, et Fondatrice de TheNextWomen Tunisie

Représentante de Damya Angels, premier réseau de business angels féminin, et Fondatrice de TheNextWomen Tunisie Mohamed Salah Frad, Directeur Général de UGFS-NA et membre du collège des Startups

Directeur Général de UGFS-NA et membre du collège des Startups Nazeh Ben Ammar, Président de Carthage Business Angels

Président de Carthage Business Angels Noomane Fehri, Business Angel & CEO de Our Digital Future.org

Business Angel & CEO de Our Digital Future.org Yehya Houry, Managing Director de Flat6Labs

Managing Director de Flat6Labs Zeineb Fakhfakh, Directrice de la levée de fonds à Impact Partner

Les gagnants de la 4ème édition

La cérémonie a été clôturée par l’annonce de 3 gagnants qui se sont vu discerner des prix répartis comme suit :