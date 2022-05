Nouveau smartphone doté d’un système de photographie haute résolution de 108 MP et d’un puissant système de recharge HUAWEI SuperCharge de 66 W.

Huawei Consumer Business Group annonce la disponibilité du nouveau smartphone HUAWEI nova 9 SE sur le marché tunisien à partir du 17 mai 2022. Le HUAWEI nova 9 SE est disponible en trois coloris alléchants – Crystal Blue (Bleu Cristal), Pearl White (Blanc Nacré), et Midnight Black (Noir Minuit) en Tunisie au prix de 1199 TND sur Huawei’s online platforms ainsi que chez les revendeurs certifiés. Le smartphone est disponible avec une offre exceptionnelle (du 17 mai au 12 juin 2022) : Coffret cadeau + extension de garantie de 90 jours.

Marqué par son appareil photo 108MP et la fonctionnalité SuperCharge 66W, le nouveau-né se démarque par une variété de fonctionnalités de niveau phare, allant de l’impressionnante photographie haute résolution de 108 mégapixels à la vitesse fulgurante de 66W HUAWEI SuperCharge, en passant par un design remarquable, une expérience vlog créative et, bien sûr, les fonctionnalités visionnaires EMUI 12 qui séduiront et intrigueront les consommateurs lorsqu’ils s’attaqueront à plus d’une tâche avec plusieurs appareils à la fois.

HUAWEI nova 9 SE

Le HUAWEI nova 9 SE est équipé d’un système AI Quad Camera de 108MP, qui comprend un appareil photo principal de 108MP, un objectif ultra grand angle de 8MP, un objectif Bokeh de 2MP et un objectif macro de 2MP. Avec plus de pixels, l’appareil photo principal à ultra-haute définition de 108 MP permet aux utilisateurs de libérer leur créativité. Il supporte également les fonctions Super Night Shots, Low Light Shot et AI Snapshot.

Le HUAWEI nova 9 SE est doté de la fonction SuperCharge HUAWEI 66W, ce qui lui permet de réduire le temps de charge au minimum. Le smartphone est chargé à 60% en 15 minutes ou 36 minutes pour le charger complètement.

Certifié par le TÜV Rheinland Safe Fast Charge, le HUAWEI nova 9 SE offre aux utilisateurs une expérience de charge rapide et fiable.

Sur le plan esthétique, le HUAWEI nova 9 SE est équipé d’un superbe écran HUAWEI FullView de 6,78 pouces qui prend en charge la gamme de couleurs P3, garantissant des expériences visuelles spectaculaires avec des images fluides, des couleurs vives et des détails incroyables.

Le HUAWEI nova 9 SE propose également de nombreuses expériences de vlog créatives. Le smartphone prend en charge l’enregistrement continu avant/arrière, qui permet aux utilisateurs de filmer de manière fluide depuis différentes perspectives et d’enregistrer les séquences dans un seul fichier. Il y a également la vidéo à double vue, qui permet aux utilisateurs d’utiliser à la fois les caméras avant et arrière pour enregistrer deux perspectives à la fois dans une seule vidéo. Ils peuvent également filmer simultanément un plan zoomé et un plan ultra grand angle. Le HUAWEI nova 9 SE simplifie le processus d’édition vidéo grâce à la vidéo hybride, la recherche d’images et la création de vidéos en un clic. De plus, avec l’application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de poster leurs vlogs sur les médias sociaux en un clin d’œil.

Avec EMUI 12, les consommateurs peuvent profiter d’une expérience fluide et légère. Grâce à la connexion One Hop via les communications en champ proche (NFC), le HUAWEI nova 9 SE peut s’apparier directement avec d’autres appareils Huawei ; la collaboration inter-appareils peut être établie d’un simple toucher. Grâce au système de fichiers distribués, le HUAWEI nova 9 SE permet aux consommateurs d’accéder aux fichiers depuis leur PC. Les utilisateurs peuvent également envoyer des fichiers entre le smartphone et d’autres appareils Huawei via Huawei Share et parler avec jusqu’à 11 personnes simultanément en profitant de l’écran, de l’appareil photo et des haut-parleurs plus grands.

L’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible dans le nouveau smartphone pour une utilisation facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

(Vus 14 fois, 1 visites Aujourd'hui)