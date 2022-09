Samsung Electronics Ltd. annonce officiellement le lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs Samsung Neo QLED 8K ainsi que le projecteur intelligent portable The Freestyle en Tunisie. Les deux nouveaux produits sont désormais disponibles dans toutes les boutiques et les points de vente Samsung locaux.

Avec le Neo QLED 8K, Samsung introduit sur le marché tunisien une nouvelle technologie de téléviseurs qui repousse les limites et vient enrichir la large gamme déjà disponible avec des avancées exceptionnelles en termes de qualité d’image, de son et de connectivité.

Neo QLED 8K, bien plus qu’un simple téléviseur

La gamme Neo QLED 8K ouvre une ère nouvelle en matière de couleurs et de contrastes. Elle offre une expérience enrichie grâce à intelligence artificielle, de nouvelles fonctionnalités et une image encore plus réaliste.

Les utilisateurs peuvent ainsi vivre une expérience immersive en profitant de la splendeur des détails que propose le Neo QLED 8K quel que soit la qualité du contenu source et ce, grâce au processeur Quantum Neural 8K doté d’Intelligence Artificielle.

Un processeur puissant :

Qu’il s’agisse de contempler la beauté des ralentis d’un film ou de regarder une compétition sportive, le processeur Neural Quantum 8K de Samsung transporte les spectateurs grâce à l’upscaling 8K, qui offre une résolution 8K quel que soit la résolution initiale du contenu.

Un contraste et une luminosité exceptionnels :

les MiniLED qui équipent les Neo QLED 8K sont 40x plus petites que les LED standard, permettant une densité plus élevée et offrant des contrastes considérablement amélioré lorsqu’elles sont associées au processeur Neural Quantum 8K. Un nouveau mappage 14 bits optimise encore les performances des TV et un filtre antireflet vient supprimer toute les sources de distraction pour l’utilisateur. De plus, la Neo QLED 8K garantie aux utilisateurs quel que soit leur position une image nette et précise sous tous les angles et avec des angles de vus élargis.

Un design de pointe :

Suivant les traits de l’Infinity One Design, ce nouveau téléviseur ultrafin d’une épaisseur de 15 mm est muni d’une une finition en acier inoxydable pour une garantie assurée à toute épreuve.

Une expérience audio exceptionnelle :

Avec la technologie OTS+ assurant une immersion sonore à couper le souffle. Et pour passer au niveau supérieur, il est possible d’associer le TV à une barre de son Samsung et même de profiter du son Dolby Atmos sans fil ; une première sur le marché !

The Freestyle : Un produit au service du partage et de la mobilité

Différent de la majorité des vidéoprojecteurs présents sur le marché, Le projecteur Freestyle se distingue par son originalité et la praticité de son utilisation. Il s’agit en effet d’un produit nomade, conçu pour se glisser dans un sac et être utilisé partout.

Facile à transporter, le projecteur The Freestyle est un produit de liberté et de partage. Ce projecteur s’installe facilement et en quelques secondes. Une fois branché, la mise au point, tout comme l’ajustement du trapèze se font automatiquement. La taille de l’image est quant à elle paramétrable. Inclinable à 180°, il projette aussi bien sur un mur qu’au plafond idéal pour regarder par exemple un film confortablement dans son lit.

The Freestyle est un produit polyvalent, adapté à tous les usages et à toutes les passions. Il peut se connecter directement avec n’importe quel terminal smartphone ou autre, pour partager des photos et des vidéos en toute liberté, et en toutes circonstances.

Il est aussi capable de rétablir le parallélisme de l’image afin d’éviter les déformations, d’ajuster la calibration des couleurs en fonction du fond sur lequel il projette l’image, ou encore de régler sa mise au point à la volée pour obtenir une image nette.

Pour plus d’informations, visitez https://news.samsung.com/global/