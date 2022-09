La fête continue chez Ooredoo en accordant encore une fois la chance aux supporters tunisiens de participer aux festivités de la coupe du monde FIFA Qatar 2022. A cet effet, Ooredoo offre à ses abonnés un pack complet pour assister aux matchs de la Tunisie.

Pour participer au jeu, vous n’avez qu’à recharger 3DT et plus ou acheter un service auprès des points de vente et boutiques Ooredoo jusqu’au 29/09.

Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner !

Vous pouvez aussi remplir gratuitement le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

1 gagnant sera tiré au sort le 30 septembre 2022 et remportera un pack complet pour assister aux matchs de l’équipe nationale.

Le nom du gagnant sera diffusé sur nos réseaux sociaux page Fb et Instagram.

Restez branché, beaucoup plus de surprises vous attendent avec Ooredoo !