Huawei annonce le lancement du HUAWEI nova Y70, son dernier téléphone doté de la plus longue autonomie. Il est doté d’une énorme batterie de 6000mAh avec 22,5W HUAWEI SuperCharge, d’un grand écran HUAWEI FullView de 6,75 pouces, d’une performante appareil photo triple AI de 48MP et d’une mémoire interne de 128 Go.

Le HUAWEI nova Y70 est disponible sur le marché tunisien à partir du lundi 15 août en trois couleurs : Pearl White , Crystal Blue, et Midnight Black. Le téléphone est disponible sur Huawei’s online platforms ainsi que chez les revendeurs certifiés. Le smartphone est disponible avec une offre exceptionnelle : support téléphone + notebook+ extension de garantie de 90 jours + 90 jours de musique gratuit sur HUAWEI Music + 500 vidéos gratuites sur HUAWEI Video + 50GB cloud gratuits pendant 2 mois sur HUAWEI Mobile Cloud.

La série HUAWEI nova Y est spécialement créée pour une génération plus jeune et se concentre sur les talents des jeunes. La dernière version de la série a considérablement amélioré l’expérience utilisateur dans tous les domaines. Le HUAWEI nova Y70 est équipé d’une grande batterie de 6000mAh (valeur typique) qui offre des jours d’autonomie avec une technologie full charge unique. Le HUAWEI nova Y70 se distingue des autres appareils du même prix en prenant en charge la fonction SuperCharge HUAWEI de 22,5W (10V/2,25A). Les consommateurs peuvent charger le smartphone pendant 10 minutes et profiter de 3 heures de lecture vidéo.

En outre, le HUAWEI nova Y70 peut être utilisé comme une banque d’alimentation qui fournit une puissance de sortie de 5V/1A pour prendre en charge la recharge inversée par fil d’appareils tels que les smartwatches, les bracelets et les smartphones. En activant le mode batterie faible lorsque la batterie est à 5 %, le HUAWEI nova Y70 peut rester en veille jusqu’à 12 heures avant de s’éteindre. Les utilisateurs peuvent compter sur ce smartphone sans craindre que la batterie ne s’épuise à un moment critique.

Le HUAWEI nova Y70 est doté d’un écran HUAWEI FullView de 6,75 pouces. Qu’il s’agisse d’images, de vidéos ou de jeux, le HUAWEI nova Y70 peut afficher plus de contenu à une plus grande taille. L’écran HUAWEI FullView Display présente un ratio d’écran élevé et une encoche étroite, adoptant l’écran plat classique avec un seul trou de perforation au milieu pour présenter un design simple mais élégant. En outre, le ratio d’écran du HUAWEI nova Y70 est de 90,26%, où le grand écran apporte aux utilisateurs une expérience visuelle immersive lorsqu’ils jouent et regardent des vidéos.

L’écran du HUAWEI nova Y70 prend en charge une technologie Multi-touch 10 points à la pointe de l’industrie pour fournir des réponses rapides même lorsque l’utilisateur fait des gestes avec plusieurs doigts. De plus, pour réduire la charge sur les yeux des utilisateurs, le HUAWEI nova Y70 a conçu une gradation intelligente, un écran lumineux, un mode e-book ainsi qu’une fonction d’amélioration de la qualité vidéo pour améliorer encore l’expérience visuelle de l’utilisateur. Les consommateurs peuvent également faire des captures d’écran facilement grâce aux gestes de la main.

Le HUAWEI nova Y70 offre aux consommateurs un solide AI Triple Camera qui permet une photographie puissante et de qualité. La triple caméra AI est composée d’une caméra principale haute résolution de 48 Mpx, d’une caméra ultra grand angle de 5 Mpx à 120° et d’une caméra de profondeur de 2 Mpx. L’appareil photo ultra grand angle est parfait pour les photos de groupe, car le grand angle permet d’avoir plus de contenu dans le cadre. La caméra de profondeur estompe l’arrière-plan d’une photo pour que l’attention se porte sur le sujet grâce à l’imagerie 3D et à une profondeur précise. Avec le Triple appareil photo, les utilisateurs disposent de plusieurs options de fonctions d’appareil photo sur leur téléphone pour produire des photos plus dynamiques, plus ciblées et de meilleure qualité.

Le HUAWEI nova Y70 est livré avec 128 Go de stockage, qui peuvent contenir jusqu’à 170 épisodes de télévision, 13 000 chansons et plus de 60 films HD. Si les utilisateurs ont besoin de plus de stockage pour tous leurs contenus préférés, une carte MicroSD permettra de stocker jusqu’à 512 Go.

L’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y70 permettant aux utilisateurs de naviguer, explorer, trouver et télécharger facilement un large éventail d’applications de haute qualité.

AppGallery permet aux joueurs en Tunisie d’effectuer leurs achats in-app en dinars tunisiens de manière transparente grâce au Direct Carrier Billing (DCB), une méthode de paiement sécurisée. Le DCB permet aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.

Le nouveau membre de la série HUAWEI nova Y est marqué par des performances solides avec la batterie 6000mAh qui support le chargeur 22.5W HUAWEI SuperCharge, la généreuse 6.75-inch HUAWEI FullView Display, la capacité de stockage interne 128GB ainsi que le Direct Carrier Billing (DCB) pour faciliter l’utilisation des jeux mobiles.