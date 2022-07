LG Electronics (LG) a annoncé aujourd’hui l’acquisition du fournisseur sud-coréen de solutions de recharge pour véhicules électriques (EV), AppleMango Co., Ltd., conjointement avec GS Energy et GS Neotek.

L’acquisition devrait accélérer la croissance de l’activité de solutions de recharge pour véhicules électriques de LG et permettre à l’entreprise de tirer parti des futures opportunités commerciales.

Cette decision stratégique, combinée à expertise et à la richesse de experience de LG dans les segments B2C et B2B, permettra à l’entreprise de créer des bornes de recharge complètes dotées d’une interface conviviale et d’un contrôle/gestion en temps réel.

LG continue de renforcer son activité de solutions de recharge pour véhicules électriques en tirant parti de ses technologies d’affichage numérique exceptionnelles, en particulier son écran numérique extérieur classé IP avec un boîtier robuste, étanche à la poussière et à l’eau.

Fondée en 2019, AppleMango a développé des technologies et des systèmes propriétaires, notamment un chargeur mince et rapide, pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions de recharge pour véhicules électriques.

En plus de la technologie de recharge, LG sécurisera l’accès à l’infrastructure opérationnelle nécessaire en travaillant en étroite collaboration avec GS Energy et GS Neotek. Les deux sociétés GS ont une expérience considérable dans l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques et d’activités connexes.

La nouvelle acquisition aidera LG à devenir un fournisseur de solutions intégrées, réunissant ses nouvelles capacités de développement de chargeurs et son système de gestion de charge de VE développé en interne.

De plus, cette décision devrait créer une synergie avec les efforts continus de LG dans le domaine des composants de véhicules, y compris le développement et la fourniture de batteries pour véhicules électriques et de produits connexes, tels que le système de stockage d’énergie (ESS) et les solutions de gestion de l’énergie.