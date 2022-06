Samsung Electronics Tunisie a inauguré ce mercredi 22 juin 2022 son 10ème brandshop en Tunisie, situé au cœur de la Marsa, destination ultime pour les férus de high-tech et d’innovations technologiques.

L’ouverture a été célébrée en présence de plusieurs médias ainsi que de l’équipe Samsung Electronics Tunisie à sa tête M. Bong Wan Kim, Managing Director de la firme sud-coréenne en Tunisie et M. Wissem Koubaa, propriétaire du brandshop.

Le nouveau brandshop de 106m2 est un store haut de gamme, conçu pour inspirer les consommateurs en reflétant la passion de Samsung pour l’innovation dans un environnement qui présente la gamme complète des produits de la marque, de l’équipement audiovisuel aux produits électroménagers, en passant par les téléphones portables et les accessoires. À cet effet, M. Bong Wan Kim a déclaré « ce nouveau-né de Samsung Electronics en Tunisie, répond au besoin accru de nos clients en termes de proximité, confort et tranquillité. Plus qu’un magasin, nous voulions créer un nouvel espace plus ouvert, plus relationnel, permettant de vivre une expérience inédite dans l’univers Samsung, de découvrir nos derniers produits et innovations tout en passant un moment agréable et privilégié. ».

Grâce à ce nouveau brandshop, les résidents de la banlieue nord de Tunis, peuvent adopter tous les produits et innovations de la marque et bénéficier des conseils d’experts qui seront là pour les accueillir et les aider à faire leurs choix en fonction de leurs besoins et budget.

L’espace sera ouvert du lundi au samedi de 08h00 à 21h00 et le dimanche de 08h00 à 15h00.

Avec l’ouverture du brand shop Samsung à la Marsa, le géant technologique sud-coréen élargit son réseau en Tunisie qui comptait 9 brandshops situées au Lac 1, Lac 2, Centre Urbain Nord, Azur City, Mégrine, Bizerte, Sousse et Nabeul.