Mme Najla Bouden, cheffe de gouvernement a décernée le jeudi 23 juin 2022 à Huawei Tunisie le « ICT Industry and talent development Award » lors de l’édition 2022 du Tunisia Investment Forum, qui s’est déroulé les 23 et 24 juin 2022, à Gammarth.

Cet événement est organisé par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) sous l’égide du ministère de l’Economie et de la planification. Après trois années d’interruption due à la pandémie de la Covid 19, cet évènement majeur se voit relancé en 2022 sous le thème, « Tunisie, réformes et valeurs compétitives ».

Outre la cheffe de gouvernement, qui a assuré l’ouverture officielle du forum et a remis les “Awards Fipa -Tunisia 2022”, l’événement a connu la présence d’un nombre important des membres du gouvernement, des hommes d’affaires tunisiens et étrangers, des représentants d’organismes nationaux et d’institutions financières régionales et internationales ainsi que des experts du monde des affaires et de l’investissement.

La délégation de Huawei présente sur scène, était composée de M. Philippe Wang vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, M. Lin Xingshuo, directeur général de Huawei Tunisie ainsi que Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques pour Huawei Norhern Africa.

En marge de la remise des prix, son excellence Mme la Cheffe du Gouvernement a échangé avec M. Philippe Wang et a exprimé ses remerciements pour la contribution de Huawei au développement des talents et à l’industrie des TIC en Tunisie. Elle a également vivement encouragé Huawei à investir davantage dans ce domaine à l’avenir.